Mantarlı dondurma bi harika!

Metropol hayatı hepimizi doğadan koparıyor. Plazalar, trafik, stres derken sadece negatif duygular yükleniyoruz. Bu duyguları bizden alıp gidecek olan tek şey ise doğa... Ben de geçen hafta bu istekle İstanbul'un hemen yanı başındaki Şile'ye gittim. Şile ormanlarındaki mantar toplama workshop 'una katıldım. Metro Türkiye'nin "Yerelin İzinde" projesinin düzenlediği bu etkinlik, bana yeni bir farkındalık kazandırdı. Plaza hayatının bize yüklediği hem fiziksel hem de zihinsel yorgunluğu atmanın en güzel yolu toprağa dokunmak, ormanın sessiz melodisine kendimizi bırakmak... Bunu alışkanlık haline getirmeliyiz. Üstelik ailece yapılabilecek en güzel etkinlik, doğayı keşif... Üstelik ülkemizin dünyanın en çeşitli mantarlarına sahip coğrafyasına sahip olduğunu öğrendim. Mikolog Jilber Barutçiyan, Türkiye'de yaklaşık 200 çeşit yenilebilir mantar türünün olduğunu, Şile'nin ise zengin çeşitliliği ve yabani olarak yetişen mantarlarıyla bilinen bölgelerimiz olduğunu anlattı. Tabii, mantar toplama işini uzmanlarına bırakmamız gerekiyor. Ufak bir hata ciddi bir zehirlenmeye sebep oluyor. Ayrıca mantardan yapılan çeşit çeşit yemek de var. Ben en çok Şef Şemsa Denizsel'in bizim için hazırladığı sofradaki mantarlı dondurmaya şaşırdım. Tadı enfes!Türkiye'nin en heyecanlı Anne, Bebek ve Çocuk Festivali İBS, perşembe günü kapılarını açtı ve pazar günü akşamına kadar ziyaretçilerini Harbiye, İstanbul Kongre Merkezi'nde bekliyor. Anne-baba ve çocuklar için güzel etkinlikler var. Alanında uzman isimlerden seminerler, çizgi film kahramanları ile eğlenceli etkinlikler aileleri bekliyor.