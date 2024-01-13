Avatarlar için mahremiyet eğitimi

Çocuklarımıza günlük hayatta beden güvenliği konusunda bilgiler veriyoruz. Bedenlerine neden dokunulamayacağını, özel bölgelerini ve onlara yapılan hangi davranışların yanlış olduğunu anlatıyoruz. Böylelikle yaşayabilecekleri istismar, şiddet, taciz gibi durumlardan onları korumak istiyoruz. Ancak teknolojinin gelişmesi ile çocuklar, gerçek hayattan çok sanal dünyada vakit geçiriyorlar. Özellikle sanal oyunlar en çok var oldukları yerler... Biz istismar durumlarının sadece gerçek bedenleri üzerinde gerçekleşeceğini düşünsek de, artık yeni bir durum daha ortaya çıktı. O da, çocukların sanal oyunlarda kullandıkları avatarlarının, bu oyunlar içinde fark ettirmeden taciz edilmesi... Kulağa çok korkunç geliyor ama çocuklar arasında popüler olan oyunlarda içten içe istismar ve taciz var. Çocuklar kendilerine avatar oluşturarak sanal oyun dünyasına giriş yapıyorlar. Orada pek çok avatar arkadaş ediniyorlar. Herkes birbirinin çocuk olduğunu zannediyor. Oysa pek çok yetişkin, çocuk avatarı oluşturarak bu oyunlarda dolaşıp çocukları ağlarına düşürmeye çalışıyor.Her sanal oyunun içinde birbirinden farklı dünyalar var. Birçoğunun cinayet gizemi, örümcek, zindan, terör, cehennem, şeytan gibi korkunç isim ve içerikleri mevcut. İşte buralarda açılan özel dünyalara davet edilen çocuklar, avatarları ile dans, eğlence gibi konseptlere katılıyor. Ancak, çocuk olduğu düşünülen ama bir yetişkinin kullandığı avatar, dans ederken diğer çocuk avatarlarına uygun olmayan davranışlarda bulunuyor. Üstelik yapılan bu davranışı orada bulunan diğer avatarlar da görebiliyor. Ya da oyunda kendi evinde verdiği pijama partisine davet ediyor. Çocuklar bir partiye davet edildikleri için kendilerini özel hissediyor ve hemen o sanal eve avatarları ile gidiyorlar. Ancak avatarlar yatakta yan yana yatıyor, birbirlerinin üzerine çıkıyor, cinsellik sayılan birçok görüntümeydana geliyor. Ancak çoğu çocuk yaşları küçük olduğu için maruz kaldıkları durumun farkında değil. Çünkü doğal olarak o davranışların ne anlama geldiğini bilmiyorlar.Çocuk oyunlarında, avatarların çıkardığı sesler de oldukça garip. Gülme, ağlama, korku gibi ifadeleri vermek için otomatik olarak seçilen sesler, bu ifadeleri karşılamaktan çok başka durumlar için özellikle konulmuş gibi. Vereceğim sayısız örnek var. Çocuklara internet konusunda zaman kısıtlaması getirsek de bu oyunlara girmelerine pek engel olamıyoruz. Ancak kendi bedenleri gibi avatarlarını da nasıl korumaları gerektiğini öğretmemiz gerekiyor. Maalesef, trajikomik bir durum olsa da, bu artık şart.Çocuk avatarlarının beden güvenliği için neler anlatabiliriz?- Avatarının sanal olması herkesin gelip dokunabileceği anlamına gelmez. Sanal oyunlarda başka bir avatar gelip özel bölgelerine dokunamaz. Böyle bir durumla karşılaştığında hemen aileni haberdar et. Oyundan çık, oradan ayrıl.- Sanal ortamda, başka bir avatar seni sürekli takip edip gittiğin yerlere geliyorsa, bu durumu anne ya da babana anlat. Kimse istemediğin halde seni sürekli takip edemez.- Açılan özel dünyalarda, senden istemediğin hareketleri yapmanı isteyen avatarlar olursa, hayır de ve oradan hemen uzaklaş.- Kendini kötü hissettiğin, hakarete uğradığın, o geldiğinde kalp atışının yükseldiği, gerildiğin hesaplar olursa ailenle paylaş ve o hesapları hemen engelle.Milli Eğitim Bakanlığından güzel bir haber geldi. Bakanlık, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı. Protokolle Türkiye'nin ilk müzik ilkokulu ve ortaokulu, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Yerleşkesinde açılacak. Yerleşkede, ayrıca bir de güzel sanatlar lisesi kurulacak. Yetenekli çocuk ve gençlerimiz için güzel bir fırsat doğuyor. Okullarda yetenek taraması da yapılacak ve yetenekli çocuklar buraya yönlendirilecekmiş. Okullar, Türkiye'nin her tarafından öğrenci kabul edecek. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı himayesindeki çocukların da bu sürece dâhil olabilecek. Kampüsün içinde çocukların konaklayabileceği bir yurt ya da bir pansiyon da bulunacak. Bu heyecan verici projenin takipçisi olacağım.