7/24 şehirde yaşam

Victor Hugo'nun ölümsüz eseri Notre Dame'ın Kamburu, İzmir Devlet Opera ve Balesi tarafından seyirciyle buluşmaya başladı. Güzeller güzeli Esmeralda ve en güzel çirkin Quasimodo'nun hikâyesini anlatan bale bu akşam, 6, 8 ve 10 Şubat akşamları Bornova KSM Necdet Aydın Sahnesi'nde izleyiciyle buluşacak. Koreografisi ve librettosu Göksel Armağan Davran ve Ahmet Volkan Ersoy'un imzasını taşıyan eserde birçok fiziksel eksikliğe ve çirkinliğe sahip olmasıyla karakterize edilen zangoç Quasimodo'nun üç saat süren makyajı, Çağda Çitkaya imzalı görkemli dekorları ve Gülay Korkut imzalı kostüm tasarımı izleyiciye görsel şölen yaratacak.İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası 9 Şubat'ta AKM'deki konserinde, depremzedeleri anacak. Önce, Martinu'nun 'Obua Konçertosu' Sezai Kocabıyık tarafından seslendirecek. Ardından A. Ginatera'nın "En zor yazdığım eserim" dediği ve dokuz yılda tamamladığı 'Arp Konçertosu'nu Ukraynalı arpist Veronika Lemishenko'nun yorumuyla dinleyeceğiz. Konserin ikinci bölümünde, 6 Şubat depreminde kaybettiklerimize ithafen J.Haydn'ın 'Veda Senfonisi' seslendirilerek büyük afet derin bir kederle anılacak.Usta oyuncu Nevra Serezli'nin başrolünde yer aldığı Nedim Saban'ın yönettiği Ağaçlar Ayakta Ölür adlı oyun, kapalı gişe yoluna devam ediyor. Serezli'nin yüreği torun özlemiyle dolu büyükanne rolüyle birçok ödüle layık görüldüğü oyun yarın akşam Trump Towers'ta, 7 Şubat Çarşamba akşamı da Moi Sahne'de seyirciyle buluşacak. Serezli'nin bir diğer oyunu Veda ise şubat ayı boyunca İzmir, Bodrum Ankara, Mersin, Gaziantep, Urfa, Diyarbakır ve Yalova'da sahnelenecek.'Rachmaninoff'un Kraliçesi' adıyla tanınan, klasik müziğin öncü isimlerinden, Ukrayna kökenli Amerikalı piyanist Valentina Lisitsa, internet üzerindeki büyük başarısını küresel bir konser kariyerine dönüştürdü. Avrupa, ABD, Güney Amerika ve Asya'nın en prestijli konser mekânlarında sahne alan Lisitsa, 24 Şubat'ta İstanbul'da sahne alacak. Art Symphony ile düzenlenecek olan konser, İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek.Oyuncu İbrahim Selim, 2016 yılında Afife Tiyatro Ödülleri'nde 'Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu' ödülünü kazandığı Dave rolüyle yeniden sahnede olmaya hazırlanıyor. Selim, tek kişilik oyunu "Bana Kimse Ne Olduğunu Anlatmadı" ile 5 Şubat'tan itibaren Zorlu PSM'de tiyatro sahnesinde izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor.İş Sanat Kibele Sanat Galerisi, sezona Hamit Görele'nin "Retrospektif" Sergisi ile devam ediyor. Türk resminde 1930'lu yıllarda gelişen yenilikçi hareketin başlıca sanatçılarından biri olan Hamit Görele, resimlerindeki geometrik yaklaşımlar ve figürlerdeki hacimsel etkiler ile döneminin beğenilmeme tehlikesinden korkmadan özgün eserler vermiştir. Müziğin matematiğe, resmin de geometriye dayandığını yazılarında sık sık dile getiren 1981 yılında aramızdan ayrılan Görele'nin, kızı Tonya Görele koleksiyonundan eserleri 1 Nisan'a kadar her gün Kibele Sanat Galerisi'nde ücretsiz izlenebilir.İstanbul'un kültür, sanat, tasarım ve yaşam festivali 360 Dereceden Aşk Festivali'nin on altıncısı bu yıl "Masal mı? Gerçek mi?" teması ile yapılıyor. Şubat ayı boyunca devam edecek olan festivalde sinema, sergi konser ve söyleşiler sanatseverlerle buluşacak.