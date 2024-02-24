Çocukları hedef alan 2024 model siber tehditler

Çocukların artık bir akıllı telefon ya da tablete ulaşması zor değil. Ülkemizde pek çok çocuğun kendine ait bir tableti bulunuyor. Bu tabletlerde geçirilen vakit de oldukça uzun. Uzmanlar aileleri, akıllı cihazlara karşı uyarsa da, ebeveynler çocukları bu cihazlardan uzak tutma konusunda pek başarılı olamıyor. Koyulan süreler aşılıyor, ebeveyn güvenlik önlemleri atlanıyor, sosyal medya platformlarında yaşa uygun olmayan videolar izlenmiş oluyor. Bu çağın çocukları için akıllı cihazlar sonsuz bir eğlence alanı ancak aileleri için bir o kadar korku unsuru. İşte çocuk ile ebeveyn arasındaki bu mücadele sürerken bir güvenlik şirketi olan Kaspersky de 2024 yılında çocukları hedef alacağını öngördüğü önemli siber güvenlik tehditlerini paylaştı. Bir anne olarak daha da çok endişelenmeye başladım ve tüm annebabaların da bundan haberdar olması için bu siber güvenlik tehditlerini sizlerle paylaşmak istedim.Çocuklar, henüz gerekli düzeyde siber güvenlik ve yaşa uygun içerik sağlamaya hazır olmayan yapay zeka araçlarını gün geçtikçe daha fazla kullanacak. Birleşmiş Milletler tarafından yapılan bir araştırmaya göre, gençlerin yaklaşık yüzde 80'i günde birden fazla kez yapay zeka ile etkileşime girdiklerini söylüyor. Yapay zekanın gelişmesiyle birlikte, değiştirilmiş halini almak için internete fotoğraf yüklemek gibi görünüşte zararsız davranışları özendiren çok sayıda az bilinen uygulama ortaya çıktı. Ancak çocuklar resimlerini bu tür uygulamalara yüklediklerinde, fotoğraflarının nihayetinde hangi veri tabanlarında kalacağını ve hangi amaçlarla kullanılıp kullanılmayacağını asla bilemezler. Dahası, yapay zeka uygulamaları, özellikle de sohbet robotları, yaşa uygun olmayan içerik ortaya koyabilir. Örneğin, özellikle "erotik" bir deneyim sunmak üzere tasarlanmış çok sayıda yapay zeka sohbet robotu bulunmaktadır. Bunlardan bazıları yaş doğrulaması gerektirse de, bazen çocuklar yaşları hakkında yalan söylemeyi tercih edebileceğinden bu durum tehlike arz eder.Kötü niyetli saldırganlar genç oyuncuları daha çok hedef alacak Paylaşılan son istatistiklere göre, 3-15 yaş arası çocukların yüzde 91'i en az bir cihazda oyun oynuyor. Bazı oyunlarda yer alan moderasyonsuz sesli ve yazılı sohbet, bu deneyimin önemli bir parçası. Çevrimiçi olan gençlerin sayısı arttıkça, suçlular da sanal olarak tıpkı yüz yüze olduğu gibi güven inşa edebiliyor. İlk olarak, siber suçlular genç oyuncuları hediye ya da arkadaşlık vaatleriyle kandırarak onların güvenini kazanıyor. Oyuncunun güvenini kazandıktan sonra, Minecraft veya Fortnite için hazırlanan oyun modu kılığında gizlenmiş kötü amaçlı bir dosyayı cihazlarına indirmelerini sağlayan bir kimlik avı bağlantısına tıklamalarını önererek, kişisel bilgilerini ele geçiriyorlar.FinTech ürünlerinin çocuklar arasında yaygınlaşmasıyla yeni tehditler ortaya çıkacak Giderek artan sayıda banka, 12 yaşından küçük çocuklar için tasarlanmış banka kartları dahil olmak üzere çocuklara özel ürün ve hizmetler sunuyor. Ancak çocuklara yönelik banka kartlarının piyasaya sürülmesiyle birlikte, çocuklar aynı zamanda finansal motivasyona sahip tehdit aktörlerine, PlayStation 5 benzeri cazip hediye vaatleri eşliğinde gerçekleştirilen kimlik avı saldırısı gibi geleneksel dolandırıcılık tekniklerine karşı savunmasız hale geliyor. Sosyal mühendislik tekniklerini kullanan siber suçlular, akranları gibi davranarak ve kart bilgilerinin paylaşılmasını veya hesaplarına para transferi yapılmasını talep ederek çocukların güvenini istismar edebilir.Çocukların hedef alındığı akıllı ev tehdit vakalarının sayısı artacak Akıllı ev cihazlarına yönelik artan tehdit vakalarına rağmen üreticiler, güvenlik açıklarının potansiyel istismarlarını önceden önleyen siber bağışıklığa sahip teknolojiler ortaya koymak için acele etmiyor. Ancak bu aynı zamanda çocukların olası bir saldırıda siber suçluların hedefi haline gelebileceği anlamına geliyor. Örneğin bir akıllı cihaz tamamen işlevsel bir gözetleme aracına dönüşürse ve bir çocuk evde yalnızsa, siber suçlular cihaz aracılığıyla onlarla iletişime geçebilir ve ebeveynleri evde değilken adlarını, adreslerini, ebeveynlerinin kredi kartı numaralarını talep edebilir. Böyle bir senaryoda, cihazın ele geçirilmesinin ötesinde, finansal veri kaybı ve hatta fiziksel saldırı riski söz konusudur.Çocuklar kişisel çevrimiçi alanlarına saygı gösterilmesini talep edecekler Çocuklar olgunlaştıkça, hem çevrimdışı hem de çevrimiçi etkinliklerinde kişisel alanlarını, mahremiyetlerini ve hassas verilerini kapsayan daha fazla öz farkındalık geliştirirler. Sonuç olarak bir ebeveyn çocuğun cihazına ebeveynliğe dair dijital uygulama yükleme niyetini kesin bir şekilde ilettiğinde, tüm çocuklar bunu sakin bir şekilde kabullenmeyecektir. Bu nedenle ebeveynlerin artık çocuklarının çevrimiçi deneyimlerine ve kişisel alanlarına saygı gösterirken, çevrimiçi güvenlik için dijital ebeveynlik uygulamalarının önemini doğru şekilde aktarma becerisine de sahip olması gerekiyor. Bu, net sınırlar ve beklentiler oluşturmanın yanı sıra çocuklara uygulamanın kullanılma nedenini anlatmayı da içeriyor.Ülkelerinde bulunmayan uygulamaları indirmeye hevesli olan çocuklar, kötü niyetli kopyalarla karşılaşacaklar Bir uygulama bölgenizde kullanılamıyorsa, çocuklar bunun alternatifler arayacaktır ve bu da genellikle onları kötü amaçlı bir kopyaya yönlendirecektir. Çocuklar Google Play gibi resmi uygulama mağazalarına yönelseler bile siber suçluların kurbanı olma riskiyle karşı karşıya kalabiliyorlar.Kaspersky uzmanları, 2024 yılında çocukları siber güvenlik tehditlerinden korumak için ebeveynlere aşağıdaki önlemleri almalarını öneriyor:Ebeveynler en son tehditler hakkında bilgi sahibi olarak ve çocuklarının çevrimiçi faaliyetlerini aktif bir şekilde izleyerek çocukları için daha güvenli bir çevrimiçi ortam yaratabilirler.Ebeveynlerin çocuklarıyla çevrimiçi ortamda karşılaşabilecekleri potansiyel riskler hakkında açık iletişim kurmaları ve onların güvenliğini sağlamak için katı kurallar uygulamaları çok önemlidir.Çocuğunuzun oyun deneyimi sırasında herhangi bir kötü amaçlı dosya indirmesini önlemek için cihazına güvenilir bir güvenlik çözümü yüklemesini tavsiye ederiz.