7/24 şehirde yaşam

Kültürel çeşitliliği ve derinliği destekleyerek, sanatın evrenselliğini 7'den 70'e geniş bir kitleye ulaştırmayı amaçlayan Kalyon Kültür, Mayıs ayında da çocuk atölyeleri ve yetişkinlere yönelik söyleşilerle dolu bir program sunuyor. Nişantaşı'ndaki Tarihi Taş Konak eğlenceli atölyelerin yanı sıra şehrin kültür ve sanat hafızasında derin izler bırakan söyleşilerin ilkine Ağabeyim Orhan Veli kitabının yazarı gazeteci Seray Şahinler imza atıyor.Orhan Veli'nin kız kardeşi Füruzan Yolyapan'ın anılarından yola çıkarak şairin hayat hikâyesini anlattığı Fırfır'ı Orhan Veli'yi Anlatıyor semineri 17 Mayıs'ta Orhan Veli ve İstanbul tutkunlarını keyifli bir söyleşiye davet ediyor. 24 Mayıs'ta ise Tarihçi Yazar Selçuk Eracun ile Dr. Özgenur Reyhan Güler moderatörlüğünde gerçekleşecek Tarihî Mirasların İzinde: İstanbul'un Hikâyesi söyleşisi ise konuklarını, İstanbul'un Roma İmparatorluğu'ndan başlayarak Bizans dönemine uzanan tarihînde yolculuğa çıkaracak.Yaşayan en büyük caz müzisyenlerinden biri kabul edilen Grammy ödüllü trompet virtüözü, besteci Chris Botti, 3 yıl aradan sonra yeniden İstanbul'a geliyor. Son olarak 2021 yılında Atatürk Kültür Merkezi'nin açılış konserleri kapsamında İstanbullu müzikseverlerle buluşan Botti, 17 Mayıs'ta Harbiye Açıkhava Tiyatrosu'nda konser verecek.Heykel, resim gibi sanat disiplinlerinin çeşitli yüzeylere ve objelere mercek veya mikroskopla görülebilecek küçüklükte uygulandığı mikro art sanatı, padişahların portreleriyle Atatürk Kültür Merkezi'nde. Büyük Hükümdarlar, Mikro Detaylar adlı solo sergi AKM'nin ilk içyapım solo sergisinde Osmanlı İmparatorluğu'nun ölümsüz padişahlarının portrelerinden oluşan 36 mikro eser yer alıyor. 600 yıllık büyük hikâyenin, 5x7 mm büyüklüğünde mikro tablolarda ve kronolojik bir akışta anlatıldığı sergi 22 Mayıs'a kadar AKM Çok Amaçlı Salonda görülebilir.Oyuncu Murat Cemcir ile Yasemin Kay Allen'ı aynı sahnede buluşturan Büyük Aşkların Sonuncusu oyunu 15 Mayıs'ta Fişekhane'de izleyicilerle buluşacak. Neil Simon'un kadın erkek ilişkileri üzerine yazdığı zamansız romantik komedide güzel oyuncu Allen 3 farklı kadını canlandırıyor. Yönetmenliğini Zafer Kayaokay'ın yaptığı oyun için sahneye 60 metrekarelik bir ev inşa edildi.Ara Güler'in 21-27 Mayıs 1952'de Kumkapı Ermeni Balıkçılarıyla Birlikte yazı dizisini merkezine alan ve Ara Güler Arşiv ve Araştırma Merkezinde yapılan çalışmalarla zenginleşen Kumkapı Balıkçıları sergisi Yapı Kredi Bomontiada'da Ara Güler Müzesi'nde açıldı. Güler'in 24 yaşındayken çektiği Kumkapı fotoğraflarının yanı sıra editoryal seçimlerini gösteren kontakt baskılardan örnekler ve efemeraların da ilk kez izleyiciyle buluştuğu sergi, 27 Ekim'e kadar ziyaret edilebilecek.2015'ten bu yana sanatını sergilemek isteyen 2 bine yakın öğrencinin 12 binden fazla eserini sanatseverlerle buluşturarak gençlere alan açan Sanata Bir Yer oluşumu, sanatla ilgilenen öğrencilere yönelik ücretsiz seminerler düzenliyor. 15 Mayıs'ta Kültür Sanat İletişimi, 23 Mayıs'ta Sanatçılar İçin Kaynak Geliştirme konulu seminerler, Salt Galata'nın desteğiyle alanının uzmanlarını gençlerle buluşturacak.Ataşehir'deki bir meslek lisesi grafik bölümü öğretmenleri, bölüm öğrencileriyle beraber Metropol İstanbul'da yeni tasarımlarını sergiliyor. Daha önceki çalışmalarıyla sergi büyük ilgi gören sergi yarın akşama kadar görülebilir.