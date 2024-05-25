7/24 şehirde yaşam

Nişantaşı'ndaki tarihi Taş Konak'ta sanatın büyülü dünyasını sanatseverlerle buluşturmaya devam eden Kalyon Kültür, sanatçı Kenan Işık'ın Zamanın Ardında İstanbul-Roma başlıklı sergisine ev sahipliği yapıyor. Van doğumlu sanatçının İstanbul ve Roma eserlerini bir bütünlük içinde sunduğu serginin açılışı İstanbul Valisi Davut Gül, Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu ve Kalyon Holding Sosyal ve Kültürel İşler Komitesi Başkanı Reyhan Kalyoncu'nun katılımıyla yapıldı.Küratörlüğünü Aslı Bora'nın üstlendiği sergide sanatçının farklı malzemelerle ürettiği 42 eseri yer alıyor. Sergi açılışında konuşan Cemal Kalyoncu, "Kalyon Holding olarak 80 yıldır değerlerimize, toplumumuza, karşı sorumlu bir marka olarak hareket ediyoruz.Birlik ve beraberliğimizi pekiştirmek adına tarihimize, değerlerimize kültürel mirasımıza sahip çıkmanın gayreti içindeyiz. Kalyon Kültür'de şimdi de sanatçımız Kenan Işık'ın sergisine ev sahipliği yapıyoruz. Kalyon Kültür'de 4 yılda 11 sergi ve on binlerce ziyaretçiyi ağırlamanın ve 300 etkinliği gerçekleştirmenin de gururunu yaşıyoruz" dedi.Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin bu yılki ikinci durağı Şanlıurfa. Bu akşam Semicenk konseriyle başlayacak festivalde 2 Haziran'a kadar Merve Özbey, Berdan Mardini, Tuğba Yurt, Uğur Işılak, Yavuz Bingöl, Ferhat Göçer, Gökhan tepe ve Sinan Akçıl Şanlıurfalılarla buluşacak. Festival kapsamında konserlerin yanı sıra 300'den fazla kültür sanat etkinliği gerçekleştirilecek.Modern ve çağdaş sanata odaklanan, farklı disiplinlerden sanatçıların eserlerini sergilemeyi amaçlayan Ruzy Gallery, yeni karma sergisi Evvel ile sanat ve matematiğin ortak diline farklı bir bakış sunuyor. 15 Eylül'e dek sürecek sergi 10 sanatçının eserlerini bir araya getiriyor.Siyah beyaz filmlerin renkli yıldızı dünyaca ünlü sanatçı Charlie Chaplin'in yaşam hikâyesi Türkiye'de ilk defa sahnede hayat buluyor. Londra'nın yoksul mahallelerinden yola çıkıp genç yaşta sahnelere adım atan, Amerika'ya uzanarak Hollywood'un zirvesine yerleşen ve özel hayatındaki skandal iniş çıkışlarla, politik görüşleriyle, yarattığı efsanevi eserler ve ikonik Şarlo karakteriyle hem güldüren hem düşündüren Chaplin'in zengin yaşam öyküsü, 27-28 Mayıs'ta ilk kez Zorlu PSM'de seyirciyle buluşuyor. Aksel Bonfil'in yazıp yönettiği Chaplin isimli müzikli tiyatro oyununda Chaplin'i Özgür Daniel Foster canlandıracak.Sesler, tarih ve kültürel gelenekler aracılığıyla hikâyeler anlatarak, görsel ve müzikal bir deneyim sunan Buena Vista All Stars, izleyicileri Küba adasına unutulmaz bir müzikal yolculuğa çıkarmaya hazırlanıyor. Latin müziğin efsanevi grubu 20 Haziran Ankara Oran Açıkhava Sahnesi, 21 Haziran İstanbul Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi, 22 Haziran'da Çeşme Açıkhava Sahnesi'nde müzikseverlerle bir araya gelecek.Sanat hayatına 2000 yılında ünlü sanatçı Şermin Güner önderliğinde başlayan Haluk Naci Tuğcu'nun eser seçkilerinden yaptığı 3. kişisel sergisi Kavuşma teması ile Bahçeşehir Üniversitesi Kuzey Kampüs içinde yer alan Fırat Neziroğlu Art Space'de yerini alıyor. Geliri SMA hastalarına bağışlanacak olan sergi 21 Haziran'a kadar ziyaret edilebilir.