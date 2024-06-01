7/24 şehirde yaşam

15. Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali bu akşam AKM' Türk Telekom Opera Salonu'nda sahnelenecek Uçan Hollandalı operasıyla başlıyor. Çocuklar için Sihirli Flüt adlı opera, İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) tarafından, 2, 3 ve 13 Haziran tarihlerinde Süreyya Operası'nda sergilenecek. 5 Haziran'da Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk, Süreyya Operası'nda çocuklarla bir araya gelecek ve Tan Sağtürk ile Bale Dünyası adlı interaktif gösteriyle klasik baleyi minik seyircilere tanıtacak. 5 ve 6 Haziran'da Zorba balesi, Ankara Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenecek. 8 Haziran'da Madame Butterfly, 11 ve 12 Haziran'da Carmina Burana'nın seyirciyle buluşacağı festival 14 Haziran'da, 6. İstanbul Bale Yarışması'nın Ödül Töreni ve Gala Gecesi ile sona erecek. Bale dünyasının önemli temsilcilerinin performansları ile sahne alacağı gecede; Astana Operası Baş Dansçısı Baktiyar Adamzhan, Ankara Devlet Opera ve Balesi Baş Dansçısı Sultan Erol, Uluslararası Konuk Sanatçı Melih Mertel, Les Grands Ballets Canadiens Baş Dansçısı Maude Sabourin, Berlin Devlet Balesi Baş Dansçıları Iana Salenko ve Marian Walter'ın özel performansları izlenebilecek.Tüm zamanların en sevilen filmlerinden Aslan Kral, Piu Entertainment organizasyonuyla, 30. yılını İstanbul Film Orkestrası eşliğinde, 8 Haziran'da Cemil Topuzlu Harbiye Açık Hava Sahnesi'nde canlı aksiyon filminin orkestra eşliğindeki gösterimi ile kutlayacak. ABD'de yaşayan Grammy adayı besteci ve orkestra şefi Esin Aydıngöz tarafından yönetilecek olan 85 kişilik İstanbul Film Orkestrası ve 16 kişilik koro, besteci Hans Zimmer'in müziklerini canlı olarak seslendirecek.Genç oyuncular Aylin Üstün, Eyşan Kasarcı Ve Eylül Kasarcı; kendi yazdıkları ve yönettikleri, üç cadı kardeşi canlandırdıkları sıra dışı oyunları Malleus'u tiyatro severlerle buluşturuyor. Kadın olmanın her dönem karşı karşıya kaldığı zorlukları anlatan oyun 4 Haziran akşamı Kadıköy Eğitim Sahnesi'nde sahnelenecek.İstanbul Beylerbeyi Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü Çini ve Seramik Atölyesi sanatçıları, İznik'ten Dünyaya Kayıp Çiniler başlıklı sergiyi sanatseverlerle buluşturdu. Osmanlı dönemi çini sanatının geleneksel formları üzerinde, dünyanın önde gelen müzelerinde sergilenen eserlerin orijinallerine sadık kalarak hazırlanan özel koleksiyon 4 Haziran'a kadar görülebilir.Türk sanatının en önemli isimlerinden olan ve eserleriyle her döneme damga vuran Süleyman Saim Tekcan'ın gravürden yağlıboya tablolar ve heykellere kadar 50'ye yakın eserinin yer aldığı Doludizgin sergisi, 13 Haziran tarihine kadar Tam Finans Genel Müdürlük binasında ziyaretçilerini bekliyor.Çelik, Burak Kut, Yonca Evcimik, Ege, Ümit Sayın, Mansur Ark, Grup Vitamin, Şahsenem... Hepsi, 1990'lara damga vurmuş isimler... Ateşteyim'den Aboneyim'e; Delice Bir Sevda'dan Yaşandı Bitti'ye; modası geçmeyen şarkıların yıldızları yarın akşam Ankara'da ODTÜ Vişnelik Çim Amfi'de sahneye çıkarak 90'lar rüzgarı estirecek.Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivallerinin üçüncü durağı Bursa. Bu akşam Semicenk konseriyle başlayacak olan Bursa Kültür Yolu Festivali kapsamında 9 haziran'a kadar yaklaşık 40 ayrı noktada 9 gün süresince 300'den fazla etkinlik, sanatseverlerle buluşacak. Simge, Sinan Akçıl, Norm Ender, Bengü, Mert Demir, Oğuzhan Koç gibi isimlerin sahneye çıkacağı festivalde Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit, Ahmet Mekin, Selma Güneri, Yusuf Sezgin gibi Türk sinemasının ünlü yıldızları düzenlenecek söyleşilerle hayranlarıyla bir araya gelecek.