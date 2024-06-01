Çocuklarla açık havanın keyfini çıkarma vakti geldi

Yaz geldi, okulların tatil olması için de geri sayım başladı. Havalar böyle güneşli ve davetkâr olmuşken çocukları evde tutmak da pek mümkün değil. Zaten çocuklar evdeyken ekran başında çok vakit geçiriyor. Bu süreyi de azaltmak isteyen aileler için en güzel fırsat açık havada vakit geçirmek. Üstelik mali açıdan da aile bütçenize dost bir seçenek bu. Piknik sepetinizi evde hazırlayıp, şehrin en güzel orman ve korularında tüm gün vakit geçirebilirsiniz. Ya da termosunuza doldurduğunuz çay ve kahvelerinizle bir sahil kenarında sandalyelerinizi açıp doğanın tadını çıkarabilirsiniz. Bunun yanında çeşitli müzeler ile iç içe olan parklar da var. Tarihe yolculuk yaptıktan sonra İstanbul'un silüetini de izlemek mümkün. Peki, nerelere gidilir, şehirde nefes alınacak yerler nereler? İşte bu hafta sizin için açık havanın tadını çıkarabileceğiniz nokta atışı seçenekleri derledim.İstanbul'un en eski ve büyük parklarından biridir Gülhane. Sirkeci'den Sultanahmet'e çıkarken solda kalır. Rengarenk çiçekler, kuş sesleri, deniz manzarası ile büyük bir keyif verir insana. Hatta sadece doğa değil tarihi bir deneyim de sunar size. Arkeoloji Müzesine gidebilir, girişte solda buluna Ahmet Hamdi Tanpınar Kütüphanesini ile İslam, Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesini de ziyaret edebilirsiniz.Kamp sandalyeleri ile vakit geçirebileceğiniz şehrin tam orta yerinde Maçka Demokrasi Parkı. Geniş yeşil alanları, yürüyüş yolları, çocuk oyun alanları ile ailelerin en rahat yerlerden... Piknik sepetinizle gidip tüm gün vakit de geçirebilirsiniz. Öğleden sonra termoslarla gidip kuş seslerini de dinleyebilirsiniz. Çocuklar parkta oynarken onları gözleriniz ile takip etmek de kolay.Hepimizin çocukluğunda bir Emirgan macerası vardır. Doksanlı yıllarda da aileler sık sık piknik sepeti yapıp çoluk çocuk Emirgan Korusuna giderdi. Emirgan'daki çiçekler bir başkadır. Hele o Boğaz manzarası, adeta büyüler herkesi... Çocuklar da sever burayı, yokuşu fazla olsa da, içindeki parklarında çocuk sesleri eksik olmaz. Sosyal tesisleri de olduğu için hazırlıksız da gitmek mümkün... Kamp sandalyelerinizi kuracağınız en düz noktayı bulup yerleşin ama bunun için sabah erkenden gitmeniz gerek.Moda hafta sonları oldukça kalabalık oluyor. Bu sebeple ben çocuklu ailelerin mümkünse hafta içi bu bölgeyi tercih etmesini öneririm. Yaz tatili de hazır kapımızdayken, sandalye ve termoslarınızı hazır tutun. Çocuğunuz Moda Parkı'nda koştururken siz de günbatımını izlemenin keyfini çıkarabilirsiniz. Buradaki güvercinleri beslemek de gelenek haline gelmiştir. Üstelik çocuklar buna bayılır.Ümraniye Millet Bahçesi oldukça büyük bir alana sahip. Sadece bölge halkı değil, İstanbul'un pek çok semtinden misafir ağırlayan bir park. Çünkü çocuk ve gençler için eğlenceden spora birçok seçeneği içinde barındırıyor. Basketbol, futbol, voleybol sahaları, gençlik atölyeleri, macera parkı, seyir terası, mini golf sahası ve çeşitli etkinlik alanları var. Hatta içinde doğalgazla çalışan mangallar bulunuyor. Piknik sepetinizle de gidilebilecek ailelerin çok rahat ettiği bir millet bahçesi...Osmanlı Dönemi'nin en önemli mesire alanlarındandır Sadabat. Şiirlerde güzelliğine, romanlarda burada geçen hikayelere rastlarız. Lale Devri'ni tasvir eder pek çok resimde Sadabat'ı görürüz. Tarihe tanıklık etmiş bu alan, şimdilerde yeniden canlanarak Kâğıthane Sadabat Mesire Alanı olarak halka hizmet veriyor. Hemen yanında bulunan Hasbahçe de özellikle bölgedekilerin piknik için tercih ettiği mekanlardan.Çocuklarımız şehrin ortasında doğadan uzak yaşıyor, ağaç ve bitkilere dair bilgileri yok diyorsanız, yolunuzu mutlaka Atatürk Arberetumuna düşürün. İstanbul sarıyerde bulunan arberatum, Saat 09.00-17.00 saatleri arasında açık, pazartesi günleri kapalı ve giriş ücretli. Hafta sonu aşırı kalabalık oluyor, otopark yeri bulmak da çok zor. Bu sebeple tavsiyem hafta için gitmeniz. İçeri yiyecek, içecek ile giremiyorsunuz, tamamen ağaç ve bitkileri tanıyabileceğiniz bir alan. Farklı ağaç türlerini izleyerek sakin bir yürüyüş yapıyorsunuz. İçinde üç tane gölet var. Burada kuğu, ördek ve kaplumbağaları izleyebilirsiniz.