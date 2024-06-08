Narsist, manipüle ede ede tüketir

İlişkiniz sizi o kadar yıprattı ve kendinize yabancılaştırdı ki, artık bir narsist partnere sahip olduğunuzun farkına vardınız. Artık bu ilişkiyi artık sürdüremeyeceğinize karar verdiniz. Fakat bir narsisten ayrılmak normal bir ayrılıktan çok daha fazla zorlayıcıdır. Dolayısıyla bazı noktalara dikkat ederseniz bu süreç sizin açınızdan çok daha sağlıklı ilerler. Öncelikle narsist bir bireyden ayrılırken maruz kalacağınız birçok manipülatif davranış olacak. Bunları tanırsanız mücadele etmeniz daha kolaylaşacaktır. Hazırsanız başlayalım.İlişki içinde zaten sürekli sizin kendinizi suçlu hissetmenize neden olan davranışları ayrılık esnasında da elbet devam edecek. "Beni mutlu etmiyorsun", "Kadın gibi değilsin!" Bu gibi cümleleri bu süreçte çok sık duyabilirsiniz. Bunu yapmasının amacı ilişkinin sizin yetersizlikleriniz yüzünden bittiğine sizi inandırıp kendiniz suçlu hissetmenizdir. Çünkü sizi suçlu bırakırsa bu pişmanlığı taşıyamayacak ve geri döneceksiniz.İlişkiniz artık ayrılık seviyesine geldiğinde narsist kişi, sizi eleştiri yağmuruna tutarak değersizleştirmeyi amaçlar. Sizi zayıf biri olduğunuza, kendinize güveniniz olmadığına ikna etmeye çalışır. Çünkü kendinize güveniniz olmadığına inanırsanız, onsuz bir şey yapamayacağınıza ikna olur ve ondan ayrılamazsınız. Değersizleştirmeyi bazen o kadar üst bir noktada kullanır ki, kendinin çok daha üstün ve güçlü hissederken, sizi en alt seviyede değersiz hale getirir.Birlikteliğiniz bir evlilikse ve çocuklara da sahipseniz bu ayrılığın ailelerinize, çocuklarınıza olan zararınızı anlatarak sizin vicdanı olarak azap duymanızı sağlayacak bir şekilde konuşmaya başlar. Narsist bir bireyi, onun inancına göre terk edemezsiniz. O ancak kendini haklı olarak bu ilişkiden gider. "Senin yüzünden çocuklarımızın psikolojisi bozulacak" benzeri cümleler kullanarak durumu sadece sizin probleminiz gibi gösterecektir.Narsist bir birey haklılığına o kadar inanır ki, sizin de kendinizin suçlu olduğunuza inanmanız için tüm yakın çevrenize sizi resmen bir karalama kampanyası şeklinde anlatır. Bununla birlikte tüm çevre onun haklılığını destekler. Bu haklılık noktasına kendini çevre ile tamamen ikna ettiğinde ise kendi gider.Narsist birey ayrılıktan sonra mutlaka geri gelir. Geri geliş amacı sizin canınızı yeterince acıttı mı, bunu görebilmektir. Burada vereceğiniz karşılığa göre size tepki verecektir. Eğer ki kendinize güveninizi yansıttığınız bir tutumdaysanız, size tekrar kötü hissettirerek gidecektir. Eğer ki daha mağdur haldeyseniz size değişim ve mutluluk vaatleri verip manipülasyonuna devam edecektir.Telefon numarasını, mesajlarını, sosyal medya hesaplarını tamamen engelleyin. Size ulaşabileceği herhangi bir alanda asla onu tutmayın. Çünkü narsist birey çok büyük ihtimalle ayrılıktan sonra, sizinle iletişim kurmak isteyecektir. Bunu sizi özlediği, geri kazanmak istediği için değil onun narsist duygularını zedelediğinizden ötürü yapacaktır. Eğer ki narsist bir bireyle evliyseniz ondan boşanmaya çalışıyorsanız ve ortak çocuklara sahipseniz bu kişiyle bir masada ortak bir noktada anlaşamayacağınızdan emin olabilirsiniz. Bundan ötürü de bu kişiyle görüşüp anlaşmaya varmak yerine, bunu yasal olarak danışmanlık aldığınız kişinin desteği ile yapabilirsiniz. Boşanma sonrası süreci ile de ilgili bir psikologdan çocuklar için zaman paylaşımı, sorumluluk ve iletişim gibi konularda destek alabilirsiniz. Narsist birey sadece sizin istek ve önerilerinizi dikkate almayacaktır.Elbette mesaj atıp ayrılmak saygılı bir ayrılık şekli değil. Fakat narsist bir bireyden ayrılırken belki son çare... Ayrılacağınız kişiye ayrılık ile ilgili şeyler yazarken ilişkinin sizin için tamamen bittiğini ve onun için güzel şeyler dilediğinizi yazabilirsiniz. Öfkenizi, nefretinizi mesajda ona yansıtmanız hiç iyi bir fikir değil, sizi tamamen karamsar bir noktaya sokacaktır. İyi dileklerde bulunduktan sonra size ulaşabileceği tüm kanallardan onu engelleyin. Eğer ki bu kişiyi engellemezseniz sizi tekrar o ağın içine çekebilmek onlar için hiç zor olmaz. Bu gibi kritik anlarda size tam da duymak istediklerinizi söyleyecek fakat zaman geçtikçe yine aynı narsisizm ilişkinizde boy göstermeye başlayacaktır. Hatta onu terk etmeye kalktığınız için bunun cezası olarak daha da kötüsüyle karşılaşabilirsiniz. Eşyalarınızı verme bahanesiyle bile görüşmek istese bile kesinlikle görüşmeyin, güvendiğiniz birinden destek isteyin.Elbette burada demek istediğim tüm ortak tanıdıklarınıza sınır koyun veya hayatınızdan çıkarın değil. Fakat ilişkinizi bitirdiğiniz için sizin kendinizi suçlu, pişman hissetmenizi sağlayan, barışmanızı destekleyen, size eski sevgilinizle ilgili sürekli haber taşıyan kişilere sınır koymak hatta gerekirse hayatınızdan çıkarmak sizin zarar görmenizi engelleyecektir. Ayrılıktan sonra elbette sağlıklı ruh haline dönmeniz zamanla mümkün olacaktır. Fakat eski sevgilinizden ve ondan aldığınız haberlerden ne kadar uzak kalabilmek sizin için iyi olur. Narsist kişi size ulaşabilmek adına elbette arkadaşlarınızı size yönlendirecektir ama bu durumun sizi olumsuz etkilememesi ona koyacağınız sınırla ilgili.. Örneğin 'Biz onunla ayrıldık. Ben yaşamıma devam etme kararı aldım. Buna saygı duymanızı istiyor ve ondan hiçbir şekilde haber almak istemiyorum ' şeklinde net ve kesin sınırlar koymanız sizi koruyacaktır.Elbette ayrılık sonrası yas sürecinde aklınıza sürekli iyi geçirdiğiniz zamanların gelmesi ve onu bazen de özlemeniz çok doğal, insanca... Bu gibi durumlarda beyin olumsuzu düşünmemeye çok meyilli bir duygu dünyasına girer. İşte tam bu anlarda mantık alanınıza geçip sizin kendinize olan sevgi ve saygınızı nasıl azalttığını, suçlu hissettiğinizi, ruhsal anlamda ne hale getirdiğini kendinize sürekli hatırlatın. Eğer ki bu durumları unutmaya çok meyilliyseniz de kendinize bu olumsuz durumları size hatırlatacak bir yazı yazabilirsiniz. Özellikle kandırıldığınız, değersiz hissettiğiniz, suçlandığınız ve çok yıpranmış hissettiğiniz anları...