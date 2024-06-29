81 ilde çocukları eğlenceli bir yaz bekliyor

9 günlük bayram tatili geride kaldı. Şehirlere geri döndük. Bir sonraki tatil planına kadar rutin hayatımıza devam ederken çocuklar da evde kalmak istemeyecektir. Onları şehir hayatında memnun etmek pek kolay olmuyor. Aksi takdirde tablet ve telefonlarına gömülüp sabahtan akşama kadar ekranda vakit geçiriyorlar. Peki, neler yapabiliriz? Duymayanlar için bir haberim var: Milli eğitim Bakanlığı çocuklar için ücretsiz yaz okulları açıyor. Üstelik başvuru için son günler. Çünkü kurslar 1 Temmuz itibariyle başlayacak. Başvuru ve detaylı bilgiler için bakanlığın sitelerini mutlaka kontrol edin. Bulunduğunuz ilin, İl Milli Eğitim Müdürlüklerinden de gerekli bilgileri alabilirsiniz. Ben yaz okullarının içeriğini inceledim. Neler olacak sizlerle paylaşmak istiyorum. Öncelikle 81 ilde açılacak olan yaz okullarına 2. Sınıftan itibaren tüm sınıf kademelerindeki öğrenciler başvuru yapabiliyor. Öğrencilere spor, bilişim, müzik ve görsel sanatlar gibi dört farklı alanda ücretsiz eğitimler sunulacak. İl ve ilçe merkez komisyonları tarafından belirlenen özel merkezlerde açılacak olan yaz okulları, ortaokul 8. sınıf, 11. sınıf ve 12. sınıf öğrencileri için akademik destekleme ve yetiştirme kursları da içerecek.Yaz okulları 1 Temmuz'da yani pazartesi günü açılıyor. 29 Ağustos tarihine kadar da devam edecek. Kurslar, saat 13.30'da başlayacak ve haftanın beş günü devam edecek. Bir dersten günde iki saatten fazla planlama yapılamayacak. Kurs süreleri dört haftadan az ya da sekiz haftadan fazla olamayacak.Yaz okulu programına katılacak öğrenciler, en fazla iki alandan ders seçebilecek. Bu kapsamda sunulan dersler, öğrencilerin yaz tatilini hem eğlenerek hem de öğrenerek geçirmelerini sağlayacak şekilde tasarlandı. Ayrıca, akademik yönden destek almak isteyen ortaokul ve lise öğrencileri için destekleme ve yetiştirme kursları da sunulacak.Yaz okulları kapsamında spor alanını seçecek öğrencilere, atletizm, basketbol, okçuluk, futbol, yüzme, voleybol, hentbol, masa tenisi, halk oyunları, satranç tercihleri sunulacak.Görsel sanatlar alanında ise resim, ebru sanatı, sanat ve tasarım, hat sanatı ve fotoğrafçılık seçilebilecek.Müzik alanında gitar, keman, piyano/org, bağlama/ saz, ud/kanun, Türk halk müziği, Türk sanat müziği, melodika alternatifleri olacak.Bilişim seçecek öğrenciler için ise yazılım, robotik kodlama, ofis programları, arduino programlama, bilgisayarda döküman hazırlama ve bilgisayara giriş dersleri olacak.Şehirleri çocukları düşünerek kursaydık, eminim her bir şehrimiz yeşil, düzenli, trafiksiz ve bol geniş alanlı olurdu. Çocuk dostu şehirler dünyanın en ihtiyaç duyduğu yapılanma şekli bence. Böyle düşündüğüm için şehirleşme konusunda çocukların hayal ettiği projeler hep ilgimi çeker. Onlardan birine de geçen haftalarda denk geldim. Millî Eğitim Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Fundacion MAPFRE iş birliğinde sürdürülen Şehrin Akıllı Çocukları projesi...Proje kapsamında, İstanbul Bağcılar 15 Temmuz İlkokulu öğrencileri, Geleceğin Akıllı Şehirlerini Akıllı Çocuklar Kuracak teması altında hazırladıkları Akıllı Şehir maketlerini sergilediler. Öyle yaratıcı fikirleri vardı ki, "Bırakın şehirleri çocuklar düşlesin bizler kuralım" diyorsunuz. Projenin teması trafik kuralları ve çocuklar kendi hayal dünyalarında şehir trafiği için buldukları çözümlerin maketlerini yapmışlar. Neler yok ki, çevre dostu arabalar, kurallara uyan yetişkinler, daha yeşil ve geniş yollar, ekolojik alanlar ve dahası... Bugüne dek bu proje, 168 okulda düzenlenmiş ve 6 bin 412 adet maket bu sergilerde yer almış. Proje ile bu yıl Ankara, Antalya, Bursa, İzmir, İstanbul, Konya, Malatya, Mersin, Samsun ve Siirt olmak üzere 10 ilde, 200 okulda, 30 bin öğrenciye ulaşılması hedefleniyor.