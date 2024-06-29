Azmak Nehri artık daha huzurlu

Akyaka, Muğla'nın Ula ilçesine bağlı küçük bir mahalle. Peki nedir bu mahalleyi dünyaca ünlü bir yer haline getiren? Kadın Azmağı ve oradaki tekne turları desek... Akyaka'nın içinden geçen bu nehir; içindeki çok farklı güzellikleriyle ünlü Gökova Körfezi'ne kavuşuyor. Azmak Çayı, su samurundan deniz kaplumbağasına kadar onlarca hayvan türü ile bazıları tropikal iklimlerde yetişen farklı bitki çeşitlerine ev sahipliği yapıyor. Dereyi teknelerle gezen yerli ve yabancı turistler, bu bitki ve hayvan türlerini görme fırsatı buluyor. Nehirdeki suyun yüzde 60'ı bol mineralli sodalı su, yüzde 40'ı da kaynak suyu. Bu türlü cilt sorunları olanların buraya gelmelerinin sebeplerinden sadece biri.Kadın Azmağı geçtiği yollar, temas ettiği doğal güzelliklerle bir akvaryum hüviyetine kavuşuyor. Derinlik az olduğu için buz gibi suya girenler, kendilerini aniden bin 200 metre uzunluğunda bir akvaryumda yüzüyor gibi düşünebilir. İstanbul'da doğayı taklit eden yapma akvaryumlara ücret ödenerek girilebiliyor. Oysa Azmak'ta bu keyif ücretsiz, üstelik taklit değil gerçek. Tabii ki böyle bir doğal güzellik 1.Derece Sit Alanı olarak korunuyor. Bu yüzden de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı; yılda 1 milyona yakın vatandaş azmak turuna çıkaran tur teknelerinden sıvı yakıt yerine güneş enerjisi veya elektrik enerjisine dayalı teknelerin hizmet vermesi istenmiş.Kooperatiften görüşünü aldığımız kaptan Ziya Terzioğlu, yıllardır Akyaka'da tekne turlarını düzenleyen bir isim. Elektrikli motorlara geçişin ekonomik açıdan kolay olmadığını söylüyor ama mevcut durumdan memnun. Motorların susmasıyla Azmak Nehri'nin daha sakin bir hale geldiğini ve bunun ziyaretçilerden de önce nehrinin sakinleri yani sualtı yaşamı büyük bir armağan olduğunu söylüyor. 30-35 dakika süren turların fiyatı 80 TL... Ayrıca engelli yolcular için de yenilenen teknelere binmeleri için rampa da eklenmiş.Azmak Çayındaki bu çevreci dönüşümden esnaf da memmun. Çayın kıyısında restoran işletmecisi olan Bahadır Kılıç, gezi teknelerinin mazottan elektrikli hale gelmesinin öncelikle çevre için çok önemli olduğu görüşünde: "Kesinlikle çok önemli bir dönüşüm yaşandı. Bu bölgenin insanı olarak Azmak Çayı'ndaki balıkların üremesi, yosunları büyümesini ve bu muhteşem habitatın korunması için çok önemli bir adım bu. 23 kayığın kurula sunulması elektiriklinin kabul edilmesi rahmetli Ula Belediye Başkanı İsmail Akkaya en büyük sayesinde gerçekleşti. Onu anmazsak büyük haksızlık olur." yorumunu yaptı.Tekne sahiplerinin doğaya ve çevreye duyarlılıklarının altını çizen Kılıç, "Buraya her yıl gelen yerli yabancı müşterilerimiz motorların artık gürültü çıkarmamasını şaşkınlıkla karşıladı. Bu noktada tekneleri olan hat sahiplerine şapka çıkartıyorum. Nispeten işlerin düşük olduğu dönemde teknelerin elektrikli olması için büyük fedakarlık yaparak maddi bir yükün altına girdiler. Umarım bu sezon bereketli geçer ve bu yükün altından kalkarlar" değerlendirmesini yaptı.Avlanmanın yasak olduğu yılan balığı, kefal, levrek gibi balıkların yanında 300'e yakın bitki örtüsü, ördek, kaz gibi çok sayıda kuş ve havyan türü de Kadın Azmağı'nda yaşamını sürdürüyor.NASA (Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi 22 Nisan 2021 senesinde resmi sosyal medya hesabından Akyaka'da her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin tekne ile gezi yaptığı 'Kadın Azmağı' ile ilgili paylaşım yaparken "Güzelliğini yaşayın" notunu düşmüştü.Eskiden köylerde su olmadığından köylü kadınlar bu nehirde yıkarmış çamaşırlarını, bu sebeple burası böyle anılır olmuş.