7/24 şehirde yaşam

Bodrum Klasik Müzik Derneği tarafından düzenlenen Gümüşlük Müzik Festivali bu yıl 21. Yaşını kutluyor. Piyanist Eren Levendoğlu'nun sanat yönetmenliğinde ve Piyanist Gülsin Onay'ın sanat danışmanlığında sürdürülen festival 10 Temmuz Çarşamba günü "Taşta", "Kumda" ve "Suda" temalarıyla, sanatseverlerle buluşuyor. Festivalin açılış konserinde Macar kemancı Kristóf Baráti, genç Türk piyanist Tuna Bilgin'le 25 asırlık tarihi mekânda bir araya gelecek. Avrupa'nın en seçkin festivalleri arasında gösterilen festivalde, 8 hafta boyunca 3'ü masterclass konseri olmak üzere 20 konser Bodrumlu müzikseverle buluşacak. Konser verecek isimler arasında Fransız piyanist Caroline Sageman, viyolonsel ustası Poyraz Baltacıgil ve piyanist Cem Esen, Rus viyolonselci Pavel Gomziakov ve Portekizli piyanist Adriano Jordão; Fransız piyanist Olivier Moulin; Rus piyano virtüözü Ilya Itin; İtalyan piyanist Lorenzo Di Bella ve genç Türk piyanist İlyun Bürkev gibi sanatçılar yer alıyor. Festival 9 Eylül'de Gülsin Onay'ın keman sanatçısı oğlu Erkin Onay'la izleyici karşısında olacağı konserle sona erecek.Kendi yarattığı gitar tekniği sebebiyle 'Gitar Sihirbazı' olarak dünyanın önde gelen gitaristleri arasında gösterilen İsveçli Yngwie Malmsteen, 20 yıl aradan sonra İstanbul'da. 41 yıllık müzik kariyerinde TIME dergisi tarafından "Tüm Zamanların En İyi 10 Elektrik Gitaristi" olarak tanımlanan sanatçı en iyi hitlerinden oluşan bir repertuvar ile bu akşam Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda konser verecek.Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 7. Uluslararası Efes Opera ve Bale Festivali devam ediyor. Efes Antik Tiyatro'nun büyülü atmosferinde yarın akşam Mersin Devlet Opera ve Balesi Caner Akın'ın rejisiyle Evita müzikalini sahneleyecek. Festival kapsamında 10 Temmuz'da Puccini'nin Tosca'sını izlemek mümkün. Festival 13 Temmuz'da Joshua Legge'nin konuk sanatçı olarak katılacağı Ankara Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenecek Zorba balesiyle sona erecek.Süheyl Behzat Uygur Tiyatrosu'nun sahnelediği tiyatro sahnelerinin en komik oyunu Süt Kardeşler, yaz turnesine çıkıyor. Sezon boyunca binlerce izleyiciye ulaşan oyun 10 Temmuz'da Antalya Açıkhava Tiyatrosu'nda, 11 Temmuz'da Alanya'da, 12 Temmuz'da ise Denizli'de seyirciyle buluşacak. Bahriyeli iki askerin bilerek izin kağıtlarını değiştirmesi sonucu yaşanan karışıklığı anlatan komedide deneyimli oyuncular Behzat Uygur ve Süheyl Uygur'a, Deniz Pulaş, Nurten İnan, Ömer Yılmaz, Hakan Eke, Mesut Yılmaz ve Lidya Ersemiz eşlik ediyor. 22, 23 ve 24 Temmuz'da Muğla'da, 25 Temmuz'da İzmir'de sahneye çıkacak ekip, Ege'yi kahkahaya doyuracak.Macar Kültür Merkezi, Hungarikonlar başlığıyla ünlü Macarların hatıraları ve bunlardan ilham alan eserlerin yer aldığı sergiye ev sahipliği yapıyor. Sanat koleksiyoneri Tamás Kárpáti'nin kişisel koleksiyonundaki eserlerin yer aldığı sergi 31 Ağustos'a kadar devam edecek. Sergi, Macar Olimpiyat Komitesi Fair Play Diploması ve Macar Brands Ödülü'ne layık görüldü.Şarkılarında zamanın, sokağın, gündelik hayatın değişen manzaralarını kendine özgü bir dille harmanlayarak aktaran Indie müziğin Türkiye'deki köklü gruplarından Peyk'in ilk müzikali olma özelliği taşıyan ve gerçek bir hikâyeden uyarlanan Hamiyet Müzikali 12 Temmuz Cuma akşamı ENKA Açık Hava Tiyatrosu'nda sahnelenecek. Işıl Kasapoğlu'nun yönettiği, Deniz Madanoğlu'nun yazdığı müzikalde Aslı inandık ve Peyk grubu başrolleri paylaşıyor.