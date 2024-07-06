Tatil şehirde de güzel

Çoğu aile yaz tatilini bitirip şehir hayatına geri döndü. Ancak okullar eylül ayına kadar kapalı ve çocuklar evde kalmaktan sıkılıyor. Biz de bu hafta yaz tatilinde şehirde olan çocuk etkinliklerine göz attık ve ebeveynlerin çocuklarını götürebilecekleri etkinliklerden bir seçki hazırladık. Özellikle İstanbul'da sanattan spora, hayvan ve botanik dünyasından sergilere kadar pek çok etkinlik bulunuyor.Ailece ziyaret edip gün boyu gezerek öğreneceğiniz bir aktivite de Darıca Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı'nı ziyaret etmek olacak. Özellikle İstanbul ve Marmara Bölgesi'ndeki iller için yakın bir mesafe olan Darıca'da çocuklarınız pek çok hayvan ve bitkiyi yakından görüp tanıma fırsatı yakalayacak. Üstelik tesise hafta içi girişler yüzde 50 indirimli... FYZoo'da ziyaretçileri bekleyen aktiviteler arasında canlı besleme etkinlikleri, doğa ve tasarım atölyeleri, yakından tanıyalım sunumları ve yüz boyama etkinlikleri gibi birçok eğlenceli ve öğretici etkinlik bulunuyor. Hem yetişkinlerin hem de çocukların ilgisini çekecek bu etkinlikler, FYZoo'da unutulmaz anılar biriktirmenizi sağlayacak.İstanbul Modern, yaz tatilinde çocuklara sanat dolu bir program sunuyor. 7 - 10 yaş aralığındaki çocuklar, 9 Temmuz - 23 Ağustos 2024 tarihleri arasında gerçekleşecek programda müze eğitimcileriyle birlikte sanatı yorumlayıp atölye çalışmalarına katılabilecek. Peki, programda neler var? Sabah atölyeleri "Olafur Eliasson: Senin beklenmedik karşılaşman", öğle atölyeleri ise "Yüzen Adalar" koleksiyon sergisine odaklanıyor. Sergilerde yer alan yapıtların incelenmesi ile başlayan atölye çalışmalarında çocuklar, sanat tarihinden örnekleri keşfediyor ve sanat çalışmaları üretiyor.Pera Müzesi Öğrenme Programları, süreli ve koleksiyon sergilerinden ilhamla farklı yaş gruplarından çocuklar için Yaz Tatili Atölyeleri düzenliyor. Çeşitli disiplinlerin bir araya geldiği program 20 Temmuz ile 3 Ağustos arasında gerçekleştirilecek. Katılımcıların önce rehber eşliğinde sergi turlarına dahil olacağı, ardından yaratıcı sanat çalışmaları yapacağı üç haftalık programda kil, renkli kartonlar, yapı oyuncakları, baskı kalıpları ve ahşap figürler gibi farklı malzemeler kullanılarak iki ve üç boyutlu tasarımlar ortaya çıkarılacak. Bu tasarım çalışmalarına oyunlaştırma, karakter yaratımı, bitki baskısı, ileri dönüşüm ile kolektif tasarım, renk teorisi, ışık çalışmaları ve daha birçok teknik eşlik edecek.Çocuğunuzun hayvanlara ya da anatomiye ilgisi varsa İstanbul Cevahir'de tam ona göre bir sergi var: Animal Inside Out Sergisi... Türkçesi, Gerçek Hayvanların Anatomisi olan sergide, hayvanların iç anatomisini büyüleyici bir şekilde gözler önüne seriliyor. Ziyaretçiler, birçok farklı hayvan türünün kas, damar ve kemik yapılarını inceleme şansı yakalayacak. Sergi, 5 Temmuz - 1 Eylül tarihleri arasında 1. kat eski eğlence merkezi alanında misafirlerini ağırlayacak.