7/24 şehirde yaşam

Zamansız, yenilikçi müziğiyle yaşayan en büyük saksafonculardan Joshua Redman, son işbirlikçileri vokalist Gabrielle Cavassa, piyanist Paul Cornish, basçı Philip Norris ve baterist Nazir Ebo ile birlikte 31. İstanbul Caz Festivali'ne konuk oluyor. Sanatçı, grubuyla beraber 16 Temmuz akşamı İstanbul boğazının en güzel mekânlarından olan The Marmara Esma Sultan Yalısı'nda keyifli bir müzik akşamı yaşatacak.Kariyerleri boyunca birçok kez altın ve platin plak kazanan, Türkiye'de büyük bir hayran kitlesine sahip olan Pink Martini 30.Yıl Turnesi kapsamında İstanbul'a geliyor. Grup, 21 Temmuz'da Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda İstanbul'daki hayranları ile buluşacak.Çağdaş klasik müziğin en önemli isimlerinden Ludovico Einaudi'nin 11 Eylül'de İstanbul'da konser vereceği açıklanmıştı. Einaudi'nun konser biletleri kısa sürede tükenince, sanatçı İstanbul'daki konser sayısını ikiye çıkardı. Ünlü piyanist ve besteci Einaudi, Charm Music Türkiye organizasyonuyla 11 ve 12 Eylül akşamı iki gün üst üste Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda sevenleriyle buluşacak. Konserin biletleri satışta...Gazino konseptini komedi ile birleştirip, bir komedi gazinosu formatı yaratan mizahın yıldız ismi Ata Demirer, kış sezonu boyunca kapalı gişe sergilenen, 'Ata Demirer Gazinosu' ile yaz turnesine devam ediyor. Geçtiğimiz gün Ayvalık ve Altınoluk'ta sahne alan Demirer, Türk sanat müziğinden arabeske, türkülerden pop müziğine kadar geniş bir repertuvar ve kahkaha dolu hikâyeleriyle yarın akşam Bodrum Antik Tiyatro'da sevenleriyle buluşacak. Ünlü komedyen 16 ve 17 Temmuz'da da İzmir Kültür Park Açıkhava Tiyatrosu'nda sahneye çıkacak.Anton Çehov'un Martı isimli eserinden uyarlanan, Başak Kıvılcım Ertanoğlu'nun yönetip, Ümit Erlim'le aynı sahneyi paylaştığı Treplev isimli oyun yarın ve 19 Temmuz Perşembe akşamı Suadiye'deki Decollage Art Space'te sahnelenecek. Mekanın üç katında geçen oyunu seyirciler üç katı da dolaşarak seyrediyor. İlginç sahneleme deneyimi sunan, oyuncularının performanslarıyla ayakta alkışlandığı ve birçok ödüle layık görülen oyunu kaçırmayın.Selection for Lujo sergisi, Denizhan Özer'in küratörlüğünde sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Türk Çağdaş Sanatı'nın 20 önemli temsilcisi tarafından yaratılan 29 resim, 35 heykel ve 2 seramik eser, bu serginin çeşitliliğini ve zenginliğini gözler önüne seriyor. Sergi, 2 Eylül'e kadar ziyaret edilebilecek.Türk pop müziğinin Süperstarı Ajda Pekkan, 'Ajda Forever' konseptiyle yaz turnesine tüm hızıyla devam ediyor. Sanatçı KerkiSolfej organizasyonu ile yarın akşam Çeşme Açıkhava Tiyatrosu'nda, 20 Temmuz'da ise Marmaris Amfi Tiyatro'da sahne alacak.