Mikro mini modeller dev çantalara karşı

Şöyle moda hafızamızda küçük bir yolculuğa çıkalım ne dersiniz? 2018 yılına gidelim... Tam pandemi öncesine... Dünyanın en popüler markalarından biri olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Fransız Jacquemus markasının o sene piyasaya çıkardığı Le Chiquito model çantayı hatırlayalım mesela... Hatırladınız değil mi moda dünyası çok çok uzun yıllar sonra mikro mini çanta trendine bu çantayla adım atmıştı... Pandemide sadece markete gidebildiğimiz ya da evimizin çevresinde yürüyüş yapabildiğimiz dönemde de bu dönemde dolaplarımızdaki büyük çantalar da anlamını yitirmişti hatırlarsanız...Önemli olan kredi kartını, kimliği ve anahtarları atacak büyüklükte bir çantaya sahip olmaktı. Sonuç olarak biz kadınlar sevdik bu durumu... Bizi yoran, ağırlığı altında ezildiğimiz, bize okulu-ofisi-toplantıları hatırlatan çantalardan farklıydı sonuçta bu mikro mini çantalar... Bir aksesuvar, oyuncak, süslü bir mücevher gibi görmeye başladık bu tasarımları... Bu durumu modaevleri de hızlı bir şekilde fark etti... Chanel, Dior, Hermes arka arkaya mikro mini çantaları piyasaya çıkarmaya başladı... Çoğunun boyutları bir karışımızı geçmeyen bu çantalarla resmen gönül bağı kurduk. Sonuçta bir duruş, statü sembolü de oldu bu çantalar... Çocuğunun eşyasını, patronun dosyalarını taşımak zorunda olmayan kadınların satın alabileceği tasarımlardı sonuç olarak. Kadının hayattaki rahatlığının, sahip olduğu maddi imkanların, içinde bulunduğu lüks dünyanın bir sembolü oldu bu çantalar...Sevdik mi sevdik... Vücut proporsiyonumuza hiç uymasa da satın aldık mı aldık hepimiz bu tarz bir çantalardan. En azından siyah renkte bir tanesini, düğüne giderken kullanmak için satın aldık... Ve sonuç olarak bu yıla gelinceye kadar da bol bol kullandık. Grazia dergisinde bu ay yayınlanan bir makalede "Toprağın bol olsun mikro mini çanta" başlığını atması da boşuna değil sonuçta... Bu yıl başından beri artık yeniden normalleşen hayat standartlarımız içinde bu mikro mini çantalar işlevsiz, çocuksu ve komik gelmeye başladı gözümüze...Sadece Türkiye'yi değil tüm dünyayı etkileyen dev ekonomik kriz bir anda hayat standartlarının değişmesine neden oldu... Aynı anda birden çok iş yerinde çalışanlar olmaya başladı... Serbest meslek sahipleri gün içinde sayısız yerde toplantıya gitmeye başladı mesela... Ellerinde çekim ürünleri, değiştirmeleri gereken kıyafetler ve koşturma telaşı içinde de kimse o mini mini ve işlevsiz çantalarla daha fazla hayatta kalamayacağını anladı... Bir yandan da mikro çantaları fiyatları bir nebze olsa da daha uygundu kabul edelim... Çantaların boyutları büyümeye başladıkça ister istemez ödenmesi gereken meblağ da atıyordu. Yani kısa süre içinde ayak sesleri duyulmaya başlayan dev çanta trendi de tam olarak bu dönemin ihtiyaçlarına uygun oldu...Saint Laurent'nin kısa süre önce piyasaya çıkardığı dev alışveriş çantaları işte tam da o şehir yaşamındaki koşturmaca içinde imdadımıza yetişti. Onun ardından birçok marka da dev alışveriş çantalarını yavaş yavaş piyasaya sürmeye başladı. Ve son bir yıldır defilelerde ağırlıklı olarak dev boyutlarda çantalar görmeye başladık. Miu Miu'nın çeşitli süslerle çeşitlendirilmiş çantaları, Loewe'nin XXL çantaları, Bottega Veneta'nın dev çantaları bir anda büyük bir popülarite yakaladı. Bir kadının üst bedeninin neredeyse iki katı kadar büyülüğe ulaşabilen bu çantalar resmen herkesin kalbini çaldı. Aralık ayında istesek de istemesek de son dönemin en büyük trend belirleyicilerinden biri olan Kim Kardashian dev boyutlarda bir Hermes çantayla fotoğraflanınca trendin etkisi bir çığ gibi büyümeye başladı.Onun ardından Harry Styles ve Travis Kelce gibi stiliyle tanınan erkekler de böyle dev çantalarla fotoğraflanmaya başladı. Vogue Business dergisinde son yayınlanan bir makaleye göre Net-a-Porter gibi son dönemin popüler lüks alışveriş sitelerinde dev çantalara yönelik inanılmak bir talep artışı gözlemlendi. Marc Jacobs'un kısa süre önce piyasaya çıkardığı dev çantası da satış rekorları kırıp bir de genç neslin modayı takip etmek için kullandığı TikTok gibi hesaplarda popüler olunca trend daha da yaygınlaştı. New York Post gazetesi, "The Row markasının minimalist Margaux modeli çantası özellikle şöhretli isimler arasında çok popüler oldu. Cardi B. gibi ünlüler Chanel'in dev model çantalarıyla sık sık fotoğraflanmaya başladı. Jennifer Lawrence gibi Hollywood yıldızları da bu trendi takip etti. Rag&Bone markasının baş tasarımcısı Jennie McCormick bugünün dünyasında dev çantaların daha büyük bir ihtiyaç olduğunu söyleyip 'İnsanlar birden fazla çanta taşımaktan sıkılmış durumda. Herkes spora, toplantıya, arkadaş buluşmasına giderken yanında tek bir çanta olmasını istiyor. Kimse birkaç çanta kullanmak istemiyor' diye konuşuyor. Bohem tarzın yeniden popüler olması, o tarz rahat giyim tarzıyla daha büyük ve rahat formlu çantaların kullanılmasının da önünü açıyor" diye yazdı.