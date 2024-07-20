7/24 şehirde yaşam

Ayvalık Uluslararası Müzik Akademisi (AIMA) tarafından, Sabancı Vakfı'nın desteğiyle bu yıl onuncusu düzenlenen Ayvalık AIMA Müzik Festivali, 23 Temmuz- 21 Eylül tarihleri arasında yedi müthiş konserle müzikseverlerle buluşacak. Ünlü Fransız klasik klarnet sanatçısı Jean-Marc Fessard ve Türkiye'nin önde gelen klarnet sanatçılarından Ayşegül Kirmanoğlu'nun 23 Temmuz'da vereceği konserle başlayacak olan festival ödüllü piyanist Kisuk Kwon'un 21 Eylül'de vereceği konserle sona erecek.Hatay'ın Karsu köyünden göç eden Türk kökenli bir ailenin kızı olarak dünyaya gelen Karsu, bu yıl İstanbul'da ilk kez sevenleriyle buluşuyor. 6 Şubat depreminde yakınlarını kaybeden ve depremzedeler için yaptığı bağış kampanyalarıyla adından bahsettiren sanatçı, 24 Temmuz Çarşamba akşamı Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda hayranlarıyla buluşacak.Cumhuriyetin kuruluşu ile hayatımıza giren ve modası hiç geçmeyen tangolar ve Yeşilçam'ın unutulmaz şarkıları, AKM'de müzikseverlerin beğenisine sunulacak. İstanbul Devlet Modern Folk Müziği Topluluğu'nun Tangolardan Yeşilçama konseri, 22 Temmuz akşamı Atatürk Kültür Merkezi Tiyatro Salonu'nda sanatseverlerle buluşacak.Çağdaş resmin yaşayan efsanesi, resmin şairi Devrim Erbil'in Yatay Derinlik isimli sergisi, Bodrum'daki lüks bir otel içinde yer alan MAJİ Art Gallery'de sanatseverlerle buluşmuştu. Gaye Donay liderliğinde Haziran başında açılan sergiyi ben de geçtiğimiz hafta deneyimleme imkânı buldum. Prof. Dr. Uğur Batı'nın küratörlüğünde hayata geçen sergiye sanatseverlerin yoğun ilgisi olduğunu öğrendim. Özellikle otel misafirlerinin yakından takip ettiği sergide yer alan pek çok eser ciddi fiyatlara alıcı bulmuş. Örneğin Ayasofya'nın peyzajı ve tavanını resmettiği eser 1.4 milyona, İstanbul serisinden bir eseri de 1.8 milyon liraya satılmış. Ancak bir tane eser var ki, Devrim Erbil o eserin satışına onay vermemiş. Erbil, 1 milyon dolar teklife rağmen ipek Hereke halı üzerine işlediği Galata dokumasını kendi açacağı müzesine ayırdığı için satmamış. Bu eser başta olmak üzere sanatçını ilk dönem eserlerinden son dönem çalışmalarına kadar geniş perspektifte eserlerin yer aldığı sergi temmuz sonuna kadar devam edecek. Yolunuz Bodrum'a düşerse kaçırmayın.50 yılı aşkındır metal müzik rüzgarını dünyanın dört bir yanında estiren Judas Priest, Invincible Shield Tour Europe turnesi kapsamında 24 Temmuz'da Bonus Parkorman'da konser verecek. Heavy Metal'in babaları olarak adlandırılan grup, metal müzik hayranlarına unutulmaz bir müzik deneyimi yaşatacak.Farklı dijital sergileriyle çok konuşulan X Media Art Museum, Alice Harikalar Diyarında Merakın Sürükleyici Deneyim Sergisi için kapılarını açtı. Lewis Carroll'ın zamansız klasiği Alice Harikalar Diyarında'nın büyülü dünyasını keşfetmeye davet eden deneyim sergisi, etkileyici görselleri ve özel efektleri ile ziyaretçilerini yaz sonuna kadar DasDas'ta büyülü bir yolculuğa çıkarmaya davet ediyor.