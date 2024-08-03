Çocuklar için iştah açıcı öneriler

Okullar kapandığından beri kızımın iştahı da kapalı... Sıcaklar, nem çocukların yemek düzenini etkiledi. Genelde su içmek ve dondurma dışında bir şey yemek istemiyor. Tabii bu durum beni endişelendirince birçok uzmandan da fikir aldım. Etrafımdan da hemen hemen çoğu çocukta benzer durumların yaşandığını da duydum. Bu sebeple sıcakların sebep olduğu bu iştahsızlık haliyle nasıl başa çıkmaya çalıştığını sizlerle paylaşmak istedim.Öncelikle çocuğunuzu yemek yemek için zorlamayın. Sevmediği yemekler için ise asla ısrar etmeyin.Besin değeri yüksek gıdaları cazip hale getirin. Yumurta yemek istemiyorsa krep yapabilirsiniz.Gün içinde temiz hava almasına özen gösterin. Dışarda vakit geçirip enerji harcamalı.Akranları ile birlikte olacağı öğünler organize edebilirsiniz. Böylelikle birbirlerine bakarak yemek yiyebilirler.Abur cubur tüketimi önemli. Sık sık abur cubur yemesine izin verirseniz, muhtemelen hiç acıkmayacaktır.Sıcaklar nedeni ile sürekli sıvı tüketmek isteyecektir. Meyve suyu, süt gibi içecekleri yemekten sonra vermelisiniz. Yoksa çocuğunuzu tok tutacak, acıktığını hissetmeyecektir.Çocuklar görerek öğrenir. Bu nedenle ailece birlikte aynı masada yemek yemek önemli. Öğün alışkanlıklarını böyle kazanacaktır. Odasında, salonda, tablet başında yalnız yemesine izin vermeyin. Yoksa bunu alışkanlık haline getirecektir.Gün içinde tüm çabalarıma rağmen iyi beslenemediğimi düşündüğümde, kuruyemişler kurtarıcım oluyor. Leblebi üzüm tabağı, ceviz, fındık, badem, kaju imdadımıza yetişiyor. Yanında ilgisini çekecek bir bardak doğal meyve suyu ile kuruyemişe hayır diyemiyorlar. Üstelik biz bunu anne-kız film izleme seanslarımız ile birleştiriyoruz. Böylelikle demir, kalsiyum, protein, C vitamini gibi önemli değerleri almasını sağlamış oluyorum.Yaz aylarında, ana öğünlerde çocukların tüketim miktarı genelde düşüyor. Bir tabak dolusu yemeği bitirmelerine zorlamak yerine porsiyonları küçültüp ara öğün ve kuruyemiş ve meyve tabaları ile destekleyebilirsiniz.Sıcak hava, nem, ter derken vücut sıvı kaybediyor. Bu sebeple yaz aylarında çocuklarımızın su ve sıvı tüketimine dikkat etmemiz gerekiyor.bol bol su içmelerine ve sağlıklı meyve suları tüketmelerini sağlayabiliriz. Yeterli su tükettiğini yine idrar renginden anlayabiliriz. Açık sarı renkte olması sıvı tüketiminin yeterli olduğunu gösterir.Çocukların yaz aylarında uyku düzeni genelde değişiyor. Okulların tatil olması sebebiyle aileler biraz daha geç yatmalarına izin verebiliyor. Böyle olduğunda ise uykudan önce acıkabiliyorlar. Burada önemli olan nokta sağlıklı bir uyku için uykudan 2 saat önce yemenin kesilmiş olması gerekiyor. Şeker oranı düşük, hazmetmesi kolay meyveleri tercih edebilirsiniz.Çocuklar abur cubur yemeyi seviyor. Ancak bu hem sağlıksız hem de iştahlarını kapatıyor. Ne yapabiliriz? Onlara sağlıklı atıştırmalıklar hazırlayabiliriz. Benim kızım yemek konusunda çok seçici olduğu ve abur cuburu da çok sevdiği için sağlıklı atıştırmalık hazırlamak benim için anne sporu oldu gibi. Çalıştığım içinde kolay ve pratik hazırlanabilecek atıştırmalıklar yapıyorum. Evde mayaladığım yoğurt ile mevsim meyvelerini karıştırıyorum. Benim ki pütür pütür meyvelerin ağzına gelmesini sevmediği için blendır ile iyice ezilmesini sağlıyorum. Yaz ayı ise eğlenceli kalıplara koyup buzlukta dondurma olması için bekletiyorum. Hava soğuk ise bir bardağa koyup üzerini de yine mevsimine göre meyveler ile süslüyorum. Çikolata vazgeçilmezi olduğu için yulaflı kakaolu toplar hazırlıyorum. Ev cipsi, lavaş ekmeğine tost ise favorilerimiz arasında...Rahmi M. Koç Müzesi'nde gerçekleştirilen sanat ve bilim atölyeleri, ağustos ayı boyunca çocuklara farklı deneyimler sunacak. Müzenin büyülü atmosferinde uzman eğitmenleri rehberliğinde gerçekleştirilen atölye çalışmalarında farklı deneyimler yaşayan çocuklar bilim ve sanat dünyasına da adım atacak. 5-12 yaş grubundaki çocukların sosyal, duygusal, zihinsel, bedensel ve dil gelişimlerine katkıda bulunara hayal güçlerini ve yaratıcılıkların geliştirecek atölyeler arasında; Bugün Parmaklarım Fırçalarım, Deniz Kabuğundan Tasarımlar, Bak Şu Konuşan Heykellere, Müzede Bilgi Avı, Kuş Evi gibi seçenekler var.Yaz tatilinde çocukları sanat, yaratıcılık ve eğlence ile buluşturan İş Sanat, ağustos ayı için İstanbul ve Ankara'daki müzelerinde birbirinden keyifli atölyeler planladı. Farklı yaş gruplarına özel olarak hazırlanan bu ücretsiz atölyelerde minik sanatseverler, 100. kuruluş yıl dönümünü kutlayan Türkiye İş Bankası'nın müzeleri ve koleksiyonlarıyla tanışacak, sanatçıların eserlerini gözlemleyecek ve bu eserlerden ilhamla kendi tasarımlarını ortaya koyacak.