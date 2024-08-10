7/24 şehirde yaşam

2Cellos ikilisinin kurucu üyesi olarak yorumladığı Smooth Criminal'in ikonik yorumuyla milyonların kalbini fetheden Hırvat çellist Hauser, 3 konserlik konser için yeniden Türkiye'ye geliyor. Dünyaca ünlü sanatçı, 14 Ağustos akşamı İstanbul Maximum Uniq Açıkhava'da, 15 Ağustos'ta İzmir Arena'da, 17 Ağustos akşamı ise Aspendos Antik Tiyatrosu'nun büyüleyici ortamında sahne alacak. Dünya çapında 1 milyar dinlenme ve 4 milyar video görüntülemesini aşan benzersiz bir hayran kitlesine sahip olan sanatçı klasik eserlere verdiği dinamik yorumla beğeni topluyor.Kaş Caz Festivali bu yıl 23-24-25 Ağustos tarihlerinde Kaş Marina'da, 6. kez müzikseverlerle buluşuyor. Hey Douglas ve Kalben ile başlayacak festival Birsen Tezer ve İlhan Erşahin konseriyle devam edecek. Türkiye'nin en güçlü seslerinden Fatih Erkoç da festivalin kapanışını Fatih Erkoç Quartet Jazz Project ile yapacak.Daha önce hiç Türkiye'ye gelmemiş dünya yıldızlarını ülkemizdeki dinleyicilerle bir araya getirmek hayaliyle yola çıkan İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali bu yıl 4. Yaşını kutluyor. 31 Ağustos – 18 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek festival Cello Duello, Tambuco Percussion Ensemble, Baltık Gitar Dörtlüsü, SONICO-The Edge of Tango, Ludmil Angelov ve Ebene Quartet gibi yıldız isimleri ve efsanevi oda müziği gruplarını müzikseverlerle buluşturacak. Viyolonsel sanatçısı Nil Kocamangil'in kurucusu ve genel sanat yönetmeni olduğu festivalde konserlerin yanı sıra masterclass'lar, söyleşiler ve çocuklar için özel etkinlikler de yer alacak.Doğaya tutkusunu mücevher tasarımlarıyla ve resim çalışmalarıyla yansıtan Ayşe Rodoslu'nun sanatın farklı disiplinlerinde eserlerin yer aldığı Bodrum 184 Dereköy, heykel sanatçısı Gözde Aylis Çiçek'in kişisel sergisine ev sahipliği yapıyor. Eserlerinde genellikle utangaç, mahcup, duygusal, tevekkül bir duruşla, göz teması kurmayan ifadelere yer veren sanatçının Ege'ye Dair isimli sergisi ay sonuna kadar gezilebilir.Aksel Bonfil'in yazıp yönettiği Levent Can, Hande Doğandemir ve Erdem Kaynarca'nın rol aldığı Eksik adlı oyun 15 Ağustos akşamı KüçükÇiftlik Bahçe Tiyatrosu'nda seyirciyle buluşacak. Kadar Yapım'ın sahneye koyduğu tek perdelik oyun, seyirciyi bir baba, oğlu ve oğlunun sevgilisi arasındaki karmaşık, yıkıcı ve travmatik iletişime ortak ediyor.İş Sanat'ın büyük bir ilgiyle karşılanan YazanÇizen Latif Demirci sergisi, İstanbul'un ardından Ankara'da açıldı. Sergi, sanatçının 1975'te başlayan Gırgır döneminden itibaren çizdiği karikatürlerin orijinallerini, yayınlanmış hallerini, kitaplaştırdığı albümleri, hiç görülmemiş suluboya çalışmalarını ve çizim defterlerini içeriyor. İş Sanat Ankara Sanat Galerisi'nde 31 Aralık'a dek ziyarete açık kalacak sergi, sanatseverleri Türkiye'de mizahın yarım asırlık tarihi ile buluşturuyor.