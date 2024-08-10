Çocuklara özel tablet menüsü

Yaz boyunca sık sık arkadaşlarla bir araya geliyoruz. Genelde çocuklarımız aynı yaş grubunda olduğu için birlikte sosyalleşmek hepimize iyi geliyor. Çünkü çocuklarımız birlikte oynuyor ve iyi anlaşıyorlar. Durum böyle olunca bu toplanmalarımız hem biz ebeveynlere hem de çocuklara iyi geliyor. Tabii, gündemimiz de genelde çocuklar oluyor. Bu anlar benim için ebeveyn ve çocukları gözlemlemek için de fırsat oluyor. Mesela, tabletlerin artık hayatımızın bir parçası olduğunu hepimiz kabullendik. Ancak tablet kullanımına süre koyma konusu hâlâ tam olarak oturmadı. Ebeveyn ve çocuklar arasındaki ilk münakaşa bu konuda çıkıyor. Sonrası, yelkenleri indiren yine anne-babalar oluyor. Bahaneler hazır, "Şimdi yaz tatilinde, okul başlayınca nasıl olsa eline alamayacak. Tadını çıkarsın bakalım."Oysa yaz tatilinde çocukların çoğunluğu yeni bir hayat tarzına alıştı. Tableti, rutinlerine monte ettiler. Nasıl mı? Uyanır uyanmaz tabletlerine koşuyor, arkadaşları ile sanal oyunlarda buluşuyorlar. Ne kahvaltı masasına ne de diğer öğünlerde sofraya oturmak istemiyorlar. Acıktıklarının farkında değiller. Onlarla mücadele etmekten yorulan aileler, aç kalmasın diye yemeklerini yanına koymaya başladı. Tabletle yatağında vakit geçiren çocuk için, ortama uygun tabak hazırlayan ebeveynler bile var. Sulu yemek yerine, evde de fast food tarzı yemekler yapılıyor. Akşam yemeğindeki köfteyi, sırf sofraya oturmuyor diye, hamburger ekmeğine koyup, bir bardak meyve suyu ile tabletten ayrılmayan çocukların yanına bırakan anneler var. Sabah kahvaltıyı da ekmek arası ile geçiriyor çocuklar. Çünkü ellerini yemek yemek için değil tablette oyun oynamak için kullanmak istiyorlar.Gelelim çocuk buluşmalarına... Burada da çocuklar birbirlerini gördüklerinde artık avatar isimleri ile hitap ediyorlar. Hemen bir koltuğa oturup, tablette ortak sanal oyunlarına girip saatlerce orada vakit geçiriyorlar. Tuvalet ihtiyaçlarını bile oyundan çıkmamak için erteleyen çocuklar var. Burada da yemekler çocukların yanına bırakılıyor. Eskisi gibi, saklambaç, top oyunları, isim şehir gibi aktiviteler çocuklar için demode! Ebeveyn zorlaması ile başlayan böyle bir oyun maksimum 15 dakika sürüyor. Sonrasında yine tablet kullanmak için pazarlıklar başlıyor. Ağlayan çocuklar, şiddet gösterenler, küsenler, tehdit edenler ve dahası... Ortaya çıkan bu manzara sonunda aileler, ya utandıkları için ya da başka çare bulamadıkları için çocuklarının tablet kullanmasına izin veriyor.Evet, çare bulunamıyor. Kulağa garip geliyor ama anne-babalar tabletle mücadele konusunda çözüm üretip arkasında durma konusunda başarısızlar. Bundan dolayı çocuklarının temel ihtiyaçlarını gidermek için onların isteğine dokunmadan çare üretiyorlar. Aç kalmasınlar, yanına tabakla yemek koyuyor, tuvalet ihtiyacını karşılasın diye tabletle tuvalete gitmesine izin veriyorlar. Yaz tatilinde uyuma saati, gece 02.00'e kadar uzamış durumda. Bunun sonucu olarak çocuklar öğle saatinde güne başlıyorlar. Tabii, uyanır uyanmaz tabletlerini eline alıyorlar.Başlangıçta 'Çocuğumuz gerisinde kalmasın' diye verilen tablet ve telefonlarla şimdi aileler mücadele edemiyor. İpin ucu kaçtı ve ebeveynlerin bu konuda nasıl yol almaları konusunda artık uzmanlardan yardım almaları gerekiyor. Keza, çocuklar ciddi bir şekilde sanal alemin etkisi altında... Öncelikle bu konuda Milli Eğitim Bakanlığı'nı da yeni dönemde önlem almaya davet ediyorum. Okullarda ekran süresi temalı bir ders verilmeli öğrencilere... Durum o ki, aileler tek başına bu işin içinden çıkamayacak gibi görünüyor. Dijital çağın çocuklarına eğitim-öğretim hayatında daha fazla dijital dersler ve onları bu dünyada uyanık tutacak bilgiler verilmeli. Bu da bir salgın ve topyekün bu salgından sağlıklı çıkabilmek için önlemler almalıyız.