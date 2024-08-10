Ev tipi elektrikli araç şarj istasyonlarına talep arttı

Ülkemizde elektrikli araç kullanımının artmasıyla birlikte, şarj istasyonlarına da talep arttı. Elektrikli araç kullanıcıları, araçlarını benzin istasyonlarında, sitelerde veya AVM'lerde bulunan istasyonlarda şarj ederken, bazı kullanıcılar da maliyetinin düşük olduğundan dolayı evinde şarj ediyor. Elektrikli araçların evde şarj etmenin maliyetini ve süresini araştırdı. Elektrikli araçların dolum maliyetleri dışarıda 450 lirayı bulurken, 30 bin liraya evlerde kurulumu yapılan şarj istasyonlarıyla beraber evde şarjın maliyeti ise günlük yaklaşık 150 liraya geliyor. Bazı kullanıcılar ise daha kullanışlı olduğu için taşınabilir şarj kitlerini tercih ediyor. Şarj maliyetinden oldukça memnun olduğunu dile getiren TOGG kullanıcısı Mustafa Orha, aracını yüzde 20'den yüzde 100'e yaklaşık 4 saatte şarj edebildiğini ve evde şarj ederek 4 ayda şarj masrafının 3 bin lirayı geçmediğini belirtti. Bir diğer TOGG kullanıcısı Mustafa Ayverdi de iş yerinde aracını şarj ettiğini ancak yakın zamanda evde şarj etmeyi düşündüğünü söyledi. Elektrikli araç şarj istasyonu kurulumu gerçekleştiren Doruk Alioğlu da, geçen yıllara göre, taşınabilir şarjlara talep yüzde 50 artış gösterdiğini dile getirdi. Son verilere göre, ülkemizde elektrikli araç sayısı 100 bini geçmişken şarj istasyonlarının sayısı ise 17 bini geçmiş durumda. Evde şarj etmenin maliyetinin daha ucuz olması sebebiyle vatandaşlar ev tipi elektrikli araç şarj kablosu kullanıyor veya sitelerinin bahçesine şarj istasyonu kuruyor. Şarj istasyonu mekanizmasını kurmanın maliyeti ise 30 bin lirayı buluyor. Evlere kurulan şarj sistemiyle tek seferlik şarj maliyeti 150 TL iken, dışarıda bulunan şarj istasyonlarında maliyet 450 liraya mal oluyor. Elektrikli araba şarj maliyetlerinin çeşitli faktörlere bağlı olduğunu söyleyen uzmanlar, elektrikli araç kullanımının benzinli araç kullanmaktan çok daha düşük olduğunu belirtiyor. Taşınabilir şarj kitlerine ise talep daha yoğun ve hiçbir kurulum gerektirmiyor.Elektrikli araç şarj istasyonu kurulumu gerçekleştiren Doruk Alioğlu, şarj istasyonlarıyla ilgili bilgiler verdi Alioğlu şöyle konuştu: "Öncelikle dışarıda şarj etmekle evde şarj etmenin farkından bahsedeyim. Genellikle burada DC istasyonları olduğu için AC ve DC'nin farkını bilmek lazım. AC dediğimiz istasyonlarda araca gelen elektrik aynı telefonlardaki gibi bir değişme işlemi görüyor. Yani, alternatif elektrikten doğrudan akım dediğimiz akıma dönüştürülüyor. Batarya bu şekilde dolaşıyor. Bu kontrolü tamamen araç gerçekleştiriyor. Biraz daha yavaş ve altyapı maliyetlerinden dolayı daha ucuz bir elektrik halinde. Şu anda AVM veya başka bir yerde olan AC istasyonlarının ortalama fiyatlarına baktığımız zaman kW başına 6-7 lira bir değer olduğunu görüyoruz. DC istasyonları için ise çok daha büyük altyapılar gerekiyor. O yüzden DC istasyonların genelde fiyatı çok daha yüksek. Şuanda kW başına 10-11 seviyelerinde bir fiyatı var. Eve şarj istasyonu yapmak, eve veya iş yerine klima taktırmaya benzer. Sayacınızdan doğrudan bir kablo çekilir. Bu kablo sizin şarj hızınızı da destekleyecek şekilde yapılır. Bizim şarj istasyonları aynı zamanda taşınabilir olduğu için yapacağınız sistem sadece gerekli sigorta ve fişi yaptırmak olacaktır. İstanbul için fiyat verecek olursak 1 metre kablonun şuanda ortalama fiyatı 170 lira civarındadır. Toplu şekilde yaptırmak istediğinizde ortalama 1500 liradan başlayıp kalitesine göre 2500 – 3000 liraya kadar çıkabiliyor" dedi.Aracını evinde şarj eden Mustafa Orha, evde şarjın dışarıya kıyasla daha uygun olduğunu söyledi, "Evde şarj etmeyi seçmemin nedeninin başında ucuz olması geliyor. İki noktada aracımı şarj ediyorum. Biri yazlığımda, diğeri İstanbul'daki evimde. Teknik olarak nasıl yapılması gerekiyorsa yaptık. Aşağı yukarı 10 bin lira para harcadım. O sistemi oluşturduk. En son 388 liralık bir fatura geldi. İstanbul'da evim klimalı. Ev şartlarında bir evin minimum faturası 250-300 lira civarında. Toplam 1550 TL fatura ödedim. Bütün ay boyunca 1500 km'den fazla yol yapmıştım. 4 aydır TOGG kullanıyorum, şarj maliyetinden de oldukça memnunum. Daha önce benzinli araç kullandığımda aylık 6 bin lira masrafım vardı. Şarj maliyetim 4 ayda 3 bin lirayı geçmiyor. Yaklaşık 4 saatte yüzde 20'den yüzde 100 batarya doluluğuna ulaşıyorum" diye konuştu.Geçtiğimiz yıllara göre elektrikli araç şarj kitine talebin çok daha fazla olduğuna dikkat çeken Alioğlu, ''Bunun birinci nedeni, elektrikli araçlar hayatımıza entegre oldu. Özellikle uzun yol yapanlar ve trafikte çok fazla vakit geçirenler maliyet açısından da elektrikli araçlara dönmeye başladı. Diğer sebebi ise, TOGG aracının elektrikli olması. Bir başka sebebi de elektrikli araç firmalarının ülkemizde daha fazla yatırım yapması. Bu tarz teşvik ve yatırımlar, insanları biraz daha elektrikli araç almaya yönlendiriyor. Geçtiğimiz hafta yayınlanan yeni yönetmeliğe göre, artık sitelerde taşınabilir şarjları engelleyebilecek yönetmelik kaldırıldı. Taşınabilir cihazların daha fazla tercih edilmesinin nedeni birden fazla yaşam alanı olanlar için oldukça kullanışlı. Eviniz, iş yeriniz, yazlığınız varsa dilediğiniz yerde şarj edebiliyorsunuz. Geçen yıllara göre, taşınabilir şarjlara talep yüzde 50 artış gösterdi. Taşınabilir cihazlarda kurulum sorunu da yok. Çünkü taşınabilir cihaz olduğu için tak – çıkar şeklinde prize takıp çalıştırılıyor. Başka yapılması gereken bir şey olmuyor" ifadelerini kullandı.Başka bir elektrikli araç kullanıcısı Mustafa Ayverdi ise, "Elektrikli aracımdan memnunum, şehir içinde çok büyük bir artısı var. Şarj etme maliyeti hakkında konuşursam, genelde ben iş yerinde şarj ediyorum. Evde herhangi bir şarj istasyonu kurmadım. Şarj istasyonlarının kendi aralarında da maliyet farkı var. İş yerinde hızlı şarj istasyonu var, ondan da gayet memnunum. Aracı da fazla kullanmadığım için evde şarj etmeyi çok düşünmedim. Ama yavaş şarj eden, prize takılan şarj cihazlarından aldım. Yakın zamanda da tamamen evde şarj etmeyi düşünüyorum." diye konuştu.