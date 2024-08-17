7/24 şehirde yaşam

Dünya çapında 34 ülkede, 5 binin üzerinde performans ile 6 milyondan fazla izleyici ile buluşan Broadway'in en sıra dışı şovu Fuerza Bruta Wayra; teknoloji ve sanatı bir araya getirdiği, 360 derece sahnesi ile Yapı Kredi 80. Yıl Feelin' Good Etkinlikleri kapsamında İstanbul'da seyirciyle buluşacak. Akrobasi, tiyatro, dansı ve müziği bir araya getiren Fuerza Bruta Wayra, 22-23-24-25 Ağustos tarihlerinde Volkswagen Arena'da sahne alacak. Teknoloji ve sanatı bir araya getiren grup, Piu Entertainment organizasyonuyla 4 gün boyunca karnaval tadında sıra dışa bir gösteri sunacak.Üç ünlü gitarist, Alí Arango, Xavier Coll ve Luis Robisco'dan oluşan Barselona Gitar Üçlüsü, İspanya'nın en gözde Flamenko dansçılarından Carolina Morgado ve Jose Manuel Alvarez ile birlikte performans sergileyecek. 23 Ağustos'ta İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda, 24 Ağustos'ta İstanbul Kadıköy Özgürlük Parkı'nda ve 25 Ağustos'ta İzmir Urladam'da seyirciyle buluşacak olan gösteri, Manuel de Falla, Federico García Lorca, Chick Corea ve Paco de Lucía gibi devrim niteliğindeki bestecilerin eserlerini içerecek.Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye'nin marka değerine katkıda bulunmak üzere bu yıl 16 şehirde düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin sekizinci durağı Erzurum. Bu akşam Oğuzhan Koç konseriyle başlayacak olan Erzurum Kültür Yolu Festivali, 25 Ağustos'a kadar 500 civarı etkinlikte, aralarında Buray, Gökhan Tepe, Dudublüman, Ebru Yaşar, Özgün, Tuğba Yurt, Madrigal, Alişan gibi ünlü şarkıcıların da yer aldığı onlarca sanatçıyı sanatseverlerle buluşturacak.Bu yıl 7'nci yaşını kutlayan Limak Filarmoni Orkestrası 25 Ağustos'ta Bodrum'da konser verecek. Bodrum Antik Tiyatrosu'nun tarihi atmosferinde gerçekleşecek konserde, Orkestra Şefi Beatrice Venezi yönetiminde, dünyaca ünlü tenor Murat Karahan ve uluslararası üne sahip soprano Kristine Opolais sahne alacak.Dünyanın en prestijli bale toplulukları arasında yer alan Bolşoy ve Mariinsky Tiyatroları'nın baş balerinleri ve önde gelen solistlerinin yer alacağı gala gösterisi, 24 ve 25 Ağustos tarihlerinde Bodrum Kale Kuzey Hendeği sahnesinde izleyicilerle buluşacak. Bolşoy Bale'den Ekaterina Krysanova, Kristina Kretova, Margarita Schrainer ve Anastasia Stashkevich gibi prima balerinler ve baş dansçılar Vladislav Lantratov, Igor Tsvirko ve Dmitry Smilevsky yer alırken, Mariinsky Bale'yi temsil edenler arasında baş balerinler Ekaterina Kondaurova ve Nadezhda Batoeva ile Konstantin Zverev ve Philipp Stepin yer alıyor.Kumbaracı50'nin yeni oyunu Yan Dünya, 22 Ağustos Perşembe akşamı KüçükÇiftlik Bahçe Tiyatrosu'nda seyirciyle buluşacak. Gülhan Kadim'in yazıp yönettiği oyunda Ayşegül Tekin, Ayşegül Uraz, Meriç Rakalar, Murat Kapu, Volkan Çıkıntoğlu ve Yiğit Sertdemir birlikte rol alıyor. Oyunda bir gece akşam haberlerinde, yaşadığımız hayatın kapanacağı, Pazar gecesi uyuduktan sonra yan taraftaki dünyada uyanılacağı bilgisi üzerine değişen hayatlar anlatılıyor.Ay'ın ve Güneş'in etrafında görülen eşsiz halka"yı temsil eden "Ayla" dan ilham alan küratör Selvin Cuhruk Gafuroğlu'nun sanat adına bir "Ayla" oluşturduğunu düşündüğü sanat eserlerinin seçkisinden doğan "Aılla'da" sergisi 10 heykeltıraş ve 5 ressamın eserlerine ev sahipliği yapıyor. Toplam 70 eserin sergileneceği karma sergi 30 Eylül'e kadar sanatseverleri bekliyor.