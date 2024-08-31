7/24 şehirde yaşam

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye'nin marka değerine katkıda bulunmak üzere bu yıl 16 şehirde düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin dokuzuncu durağı Çanakkale oluyor. Bugün Anadolu Hamidiye Tabyası Hangar'da gerçekleşecek olan Anmak-Anlatmak Çanakkale 1915 sergi etkinliği ile başlayacak olan Çanakkale Kültür Yolu Festivali, 8 Eylül'e kadar 500'e yakın etkinliğe ev sahipliği yapacak. Festivalde Derya Uluğ, Gazapizm, Can Bonomo, Ebru Yaşar, Emre Fel, Buray, Berkay gibi sevilen şarkıcıların konserlerinin yanı sıra opera, bale ve tiyatro gösterileri, sergi ve söyleşiler sanatseverlerle buluşacak.Çağdaş klasik müziğin en önemli isimlerinden İtalyan sanatçı Ludovico Einaudi, 11 ve 12 Eylül akşamı Harbiye Açık Hava Tiyatrosu'nda sevenleriyle buluşacak. Charm Music Türkiye organizasyonuyla ülkemize gelecek olan sanatçı, iki gece üst üste büyüleyici melodileriyle sevenlerini müzikal bir yolculuğa çıkaracak.Tiyatro dünyasının usta ismi Işıl Kasapoğlu'nun hayatı Enka Sanat girişimi ve yapım sponsorluğuyla 'Anlatmadan Yapamam' adlı belgesel haline getirilmişti. Kasapoğlu'nun 45 yıllık ilham dolu serüvenine ışık tutan, Selçuk Metin'in yönettiği belgesel, 4 Eylül akşamı Enka Açık Hava Tiyatrosu'nda bir kez daha seyirciyle buluşacak. Gösterimi, konservatuvar öğrencileri başta olmak üzere tiyatro alanına ilgi gösteren tüm öğrenciler ücretsiz izleyebilecek.Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi'nin ilk süreli sergisi İstanbul'un Resmi, 5 Eylül tarihine kadar Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi'nde ziyaret edilebilir. Bankanın Sanat Eserleri Koleksiyonu'ndaki İstanbul temalı resimlerle Anadolu ve Avrupa yakalarını bir araya getiren sergi, 21 Eylül'den itibaren Ankara'da, İktisadi Bağımsızlık Müzesi'ndeki Ankara Sanat Galerisi'nde sanatseverler ile buluşacak.