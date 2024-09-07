7/24 şehirde yaşam

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 31. Aspendos Uluslararası Opera ve Bale Festivali 13-26 Eylül tarihlerinde Antalya'daki Aspendos Antik Tiyatro'da gerçekleşecek. Festival,13 Eylül'de Ankara - Antalya Devlet Opera ve Balesi'nin sahneleyeceği G. Verdi'nin dünyaca ünlü 'AIDA' isimli opera eseriyle açılışını yapacak. 16 Eylül'de Antalya Devlet Opera ve Balesi'nin 'Gala Konseri' seyircilerle buluşacak. İzmir Devlet Opera ve Balesi, 20 Eylül'de Antalya Devlet Opera ve Balesi Orkestrası'nın eşliğinde Tchaikovsky'in 'Kuğu Gölü' adlı bale eserini sahneye taşıyacak. 31. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali'nin kapanışı ise 26 Eylül'de 3 perdelik Tosca operası ile yapılacak. Puccini'nin şehvet, kıskançlık ve yozlaşmayı anlattığı şaheser, Antalya Devlet Opera ve Balesi tarafından Aspendos'ta ilk kez seyirci ile buluşacak.Kendine özgü vokalini İspanyol gitarının büyüleyici melodileriyle birleştiren, 'Pequeño Fado', 'Ay Amor', 'Oh Amores' gibi kültleşmiş şarkılarıyla İspanyol pop müzik dünyasının en ünlü isimlerinden Monica Molina, 27 Eylül akşamı Zorlu PSM Turkcell Sahnesi'nde müzikseverlerle buluşuyor. Etkileyici, duygusal sesi ve zengin vokal tekniği ile milyonları kendine hayran bırakan sanatçı 28 Eylül akşamı da Ankara'da Meb Şura Salonu'nda sahne alacak.Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi, klasik müziğin güncel yorumcularına yer verdiği Pera Klasikleri konser serisinde yeni sezonu çellonun iki usta ismi Münif Akalın ve Julya Krepak'ı ağırladığı bir konserle açıyor. Çellonun Hikayesi temasıyla gerçekleşecek konser, sonbaharın huzuruna 17. yüzyıldan günümüze uzanan bir repertuvarla eşlik edecek. Usta çellistler Akalın ve Krepak konserde Rameau, Bach, Couperin, Vivaldi, Haydn, Boccherini, Faure, C. St. Saens, Falla, Gardel ve Piazzola'dan eserler seslendirecek.Japonya ile Türkiye arasında diplomatik ilişkilerin tesisinin 100. yıldönümü kapsamında İstanbul Modern, Japon sanatçı Chiharu Shiota'yı sanatseverlerle buluşturuyor. İstanbul Modern Şef Küratörü Öykü Özsoy Sağnak ve Asistan Küratör Yazın Öztürk tarafından hazırlanan Chiharu Shiota: Dünyalar Arasında başlıklı sergi, sanatçının performans, video, yerleştirme ve resim gibi ifade biçimlerinde kullandığı hafıza, varoluş, göç, yolculuk ve insan deneyimi gibi konulara odaklanıyor. Shiota, sergiye de adını veren Dünyalar Arasında başlıklı büyük ölçekli yerleştirmesini, Asya ve Avrupa'nın kesişiminde bulunan İstanbul'un konumundan yola çıkarak üretiyor. Eser, sanatçının kişisel ve kolektif hafızayla ilişkilendirdiği bireysel hikâyeleri keşfetme fırsatı sunuyor.Türkiye'nin slow city kavramının ilk temsilcisi, sakin şehir Sinop'ta sanat için geri sayım başladı. Sinop'un çağdaş sanat sahnesinde önemli bir yer tutan Sinopale Uluslararası Bienali bu yıl 23 Eylül - 31 Ekim arasında dokuzuncu kez düzenleniyor. Eş-küratörlüğünü Melike Bayık, Deniz Erbaş, İpek Sur'un, Nil İlkbaşaran ve Hal Kolektif'in üstlendiği Tükenmeden Önce: Yeni Değerler Evreni başlığı altında gerçekleştirilecek bienal bu yıl ekoloji, döngüsellik ve sürdürülebilirlik temalarına odaklanıyor.Artes Sanat Danışmanlığı iş birliğiyle gerçekleşen Art'n Palazzo sergisinin yaz ayağı 44 sanatçıya ait 166 eseri sanatseverlerle buluşturmaya devam ediyor. Sanatçıların otellere özel hazırladığı birbirinden eşsiz parçalar yer aldığı sergi 15 Ekim'e kadar sürecek.