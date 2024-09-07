Bu sonbahar bizi 18’inci yüzyıl şıklığı karşılıyor

Hep derim ya "Moda dünyası belirli aralıklarla eski dönemlerde popüler olan trendleri, yeniden yorumlayıp geri getirir" diye... Bu sonbahar-kış sezonunda da farklı dönemler, ünlü modaevlerinin ve tasarımcıların dokunuşlarıyla yeniden hayatlarımıza dönüyor... Özellikle bir tanesi var ki aslına bakarsanız bir yandan hepimiz bizden yüzlerce yıl önce yaşayan kadınların giyim tarzına ne kadar da hayran olduğumuzun ispatı gibi... 2024 sonbahar- kış moda dünyası, 1800'lerin estetik ve stilini yeniden canlandırıyor. Bu sonbahar-kış sezonunda, Viktorya dönemi kıyafetlerin detaylarını sık sık göreceğiz... "Viktorya döneminde de ne vardı da geri döndü?" diye soruyorsanız "Dantel, korse ve bol etekler" diye en hızlı yanıtı verebilirim sizlere... Özellikle yüksek bel çizgileri, kabarık etekler ve dantel detaylar bu sezonun öne çıkan trendleri arasında. Ayrıca, eski dönemlerin zarif ve dramatik siluetleri modern dokunuşlarla güncellenerek moda sahnesinde yer alıyor. Yani son derece seksi ancak bir yandan da romantik bir çizgiden bahsediyoruz.Üstelik 1800'lerin estetiği, sessiz lüks kavramıyla uyumlu bir trend. Sessiz lüks, genellikle markaların ve tasarımların doğrudan gösterişten uzak, zarif ve şık bir şekilde kaliteyi yansıttığı bir tarzı ifade ediyor biliyorsunuz ki. Bu kavram, şıklığın ve lüksün abartıdan ziyade, detaylarda ve mükemmel işçilikte bulunduğu bir anlayışı içerir. 1800'lerin tarzı, zarif dantel, kaliteli kumaşlar ve titiz işçilik gibi detaylarla sessiz lüks kavramını yansıtır. Viktorya dönemi kıyafetleri, genellikle yüksek kaliteli malzemeler ve detaylı işçilikle dikkat çeker, bu da sessiz lüks anlayışına kesinlikle uygundur. Modern yorumlar ve minimalist dokunuşlar, bu tarihi estetiği çağdaş bir sessiz lüks anlayışıyla birleştirir.2024 sonbahar-kış sezonunda, 1800'lerin tarzı birçok ünlü moda markası tarafından yeniden yorumlandı. Alessandro Michele'nin zaten Viktorya dönemi etkilerini taşıyan tasarımlar yapmaktan ne kadar hoşlandığını hepimiz biliyoruz mesela... Gucci'nin ardından Valentino'nun kreatif direktörü olarak görevlendirilen Michele, doğal olarak 18'inci yüzyıl estetiğini modern dokunuşlarla harmanlıyor. Kabarık etekler, dantel detaylar ve yüksek yakalı bluzlar genel olarak koleksiyonlarında dikkat çeken unsurlar arasında yer alıyor. Tasarımcı Nicolas Ghesquiere'in tasarımları da genel olarak 1800'lerin zarif siluetlerini, cesur renkler ve modern kesimlerle birleştiriyor. Dantel, korse ve bol etekler, koleksiyonun öne çıkan detayları arasında yer alıyor. Karl Lagerfeld'in ardından Virginie Viard'in yönettiği Chanel, Viktorya dönemi stilinden ilham alarak klasik Chanel dokunuşlarını modernize ediyor. Yüksek bel etekler, dantel bluzlar ve zarif ceketler koleksiyonun merkezinde. Dolce & Gabbana markası da 1800'lerin süslemelerini, renkli ve detaylı işlemelerle yeniden yorumluyor. Viktorya dönemi esintileri, zengin kumaşlar ve detaylarla birleşiyor. Miuccia Prada, Viktorya dönemi kıyafetlerini minimalist bir yaklaşımla modernize ediyor. Yüksek yakalı elbiseler, zarif dantel detaylar ve klasik kesimler, Prada'nın bu sezondaki öne çıkan öğeleri... Yani tüm kadınsı detaylar, işçiliğin zarafeti ve romantik dokunuşlarla 18'inci yüzyıl moda dünyasında bu sezon yön verecek... Dantellerle donatılmış gömlek ve elbiseler, inciler, broşlar, yüksek beller ve ipeklerle olabildiğince dolabınızı donatmanız gereken bir dönemle karşı karşıyasınız diyebilirim.Türkiye'den de 2024 sonbahar-kış sezonunda 1800'lerin estetik etkilerini görebileceğiniz bazı markalar ve tasarımcılar mevcut. Bu markalar, tarihi estetiği çağdaş modaya entegre ederek, 1800'lerin etkilerini Türk moda sahnesine taşıyor.Beymen, son koleksiyonlarında klasik dönem etkilerini modern tasarımlarla birleştiriyor. Viktorya döneminin zarif detayları, dantel ve volanlı kesimlerle işlenmiş kıyafetler, koleksiyonlarda yer alıyor.Vakko, bu sezon koleksiyonlarında 1800'lerin etkilerini yansıtan dantel ve brokar kumaşları kullanıyor. Yüksek bel etekler ve klasik siluetler, markanın zarif ve -Atıl Kutoglu'nun tasarımlarında Viktorya dönemi esintileri gözlemlenebilir. Kabarık etekler, korse detaylar ve dantel kullanımı, 1800'lerin zarif stilini modern bir yorumla sunuyor.1800'lerin estetiğini modern bir şekilde kombine etmek için şu ipuçlarını dikkate alabilirsiniz:Dantel bluzlar veya elbiseler, zarif bir dokunuş sağlar. Dantel detaylarını, sade ve modern kesimlerle kombinleyerek, vintage bir hava yaratabilirsiniz.Viktorya döneminden ilham alan yüksek bel etekler, şık bir görünüm sağlar. Bu etekleri modern bir bluz veya sade bir tişört ile tamamlayarak dengeyi sağlayabilirsiniz.Korse detaylı üstler, hem vintage hem de modern bir görünüm yaratabilir. Korseleri, düz kesim pantolonlar veya eteklerle kombinleyerek, stilinize sofistike bir dokunuş katabilirsiniz.Viktorya döneminin etkilerini taşıyan zarif ceketler, modern kesimlerle birleştirildiğinde şık bir görünüm sağlar. Ceketleri, klasik kesim pantolonlar veya sade eteklerle kullanabilirsiniz.Kabarık etekler, geçmişin zarif siluetlerini modern bir şekilde yansıtabilir. Bu etekleri sade bir üst veya minimal aksesuarlarla dengeleyerek, abartıdan kaçınabilirsiniz.Eski dönemlerden ilham alan ancak modern yorumlarla sadeleştirilmiş aksesuarlar, tamamlayıcı olarak kullanılabilir. Örneğin, küçük, zarif bir broş veya ince bir kolye tercih edebilirsiniz.Geçmiş dönemlerin pastel tonları veya zengin, derin renklerini kullanarak, vintage etkisini modern bir şekilde yakalayabilirsiniz. Bu renkleri, sade ve minimal stillerle dengeleyebilirsiniz.Bu kombinasyonlar, 1800'lerin estetiğini çağdaş bir şıklıkla harmanlamanıza yardımcı olur, hem tarihî bir hava katarken hem de modern modaya uyum sağlar.