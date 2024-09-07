Eğlenmek bu işin özü

Okan Çabalar'ın gösterisindeyim. Tek başına sahnenin bütününü kullanan, seyircisiyle bağını hiç koparmayan, enerjisi yüksek, sempatik biri... Her yeni nesil onu tanıdıkça hayran kitlesi genişleyen, çeşitlilik kazanan bir şovmen. Peki en büyük avantajı hiperaktif olması mı, yoksa İzmir'de büyümesi mi? Satış yönetimi mezunu ama "Okul bana göre değil" diyor. Daha sonra okuduğu işi yapmış ama arada derede İzmir'in Kemeraltı'ndaki meşhur Kızlarağası Hanı'nda ney üfleme dersleri almaya başlamış. Geleni gideni öyle güldürüyormuş ki, "Ben artık bu işi yapmalıyım" demiş. İyi ki demiş...Bu kıvraklık meselesi çok konuşulan bir şey. Komedyenler için sık sık hazır cevap olmaları gerektiği söylenir. Ama ben aslında bir şeyin altından kalkmak için değil, eğlenmek için yapıyorum bunu. Seyirciyle etkileşim kurarken, amacım onlara üstün gelmek ya da zekamı kanıtlamak değil. Gösteri bana şunu öğretti: Samimi olmak ve eğlenmek işin özüdür. Başlarda çok zeki ve hazır cevap olmam gerektiğini düşünürdüm ama aslında mesele bu değilmiş.Gösteri sırasında "Görüntü kaydı yapmayın, fotoğraf çekebilirsiniz" dedim. Ancak, insanların görüntü kaydı alma arzusu garip bir hale geldi. Bir keresinde bir izleyici beni çekiyordu ve çektiği şeye gülüyordu. Ben sahnedeyim, o ise kaydettiği şeyi izliyordu. Bu durum, ne kadar tuhaflaştığımızı gösteriyor.Evet, seyirci bazen abartabiliyor ama bu normal bir durum. Tatlı tatlı uyarırım, sonuçta beni izlemeye gelmişler. Bu tür durumlar doğal ve oradan da bir komedi çıkabiliyor. Yaşanan seyircinin coşkusudur, bu da güzel bir şey. Gösteriyi yazarken sıkılmamak ve sürekli gülebilmek için yazdım. Hikayeye odaklanan izleyici kendini bırakır, yarıda kalmaz.Travmatik bir çocukluk geçirdim ve bazen bu yüzden mi komik oldum, oyuncu oldum diye düşündüm. Ama bu tamamen bir seçim. Yeteneklerim bu yöndeydi ve kendimi bu alanda geliştirdim. Eğer güllük gülistanlık bir hayatım olsaydı da aynı kişi olurdum. Bu tür deneyimlerin oyunculuğa yansıdığını çok düşünmüyorum. Oyunculuk ve komedyenlik, emek, çalışma, hayat tarzı ve bakış açısıyla ilgili. Babamın mesleği, annemin öğretmen olması nedeniyle gezdiğim yerler elbette bana bir şeyler katmıştır ama bunların oyunculuğuma ne kadar yansıdığı konusunda emin değilim.Metne bağlı kalmamak spontane gelişen olaylar dediğin şey bu. Ancak önemli olan metindir, akılda kalan odur. Seyirciyle ne konuştuğun değil, ne anlattığın önemlidir. Hazır cevaplık bir yere kadar; önemli olan bir derdin olması ve bunu anlatabilmektir. Metnin komik olması benim için çok kıymetli. Seyirciyle şakalaşmak da bana mutluluk veriyor. Bu sonuçta bir tiyatro metni değil; tiyatro yaptığım zamanlarda bile kendimi tutamadığım anlar oluyordu.Kim nerede istiyorsa şifasını bulur, benim tek derdim bir şeyin şakasını yapmak. Bu, o şeyin gerçeklerini reddetmek anlamına gelmiyor. Kişisel gelişim konusunda ise çok fazla güç peşinde koşulduğunu düşünüyorum. Halbuki kişisel gelişimin güçle ilgisi yok. Kötülüğün bu kadar başrol oynadığı bir dünyada tahammülüm kalmıyor, çıkıp anlatıyorum işte.- Farklı kuşaklardan insanlarla ortak bir mizah dili oluşturmak önemli. Hem geleneksel espriler hem de güncel mizah bu konuda işe yarıyor. Seyirciyle bağ kurmak, onların tepkilerini anında almak benim için çok değerli.Evet, oldu. Sağda solda birinintaklidini yaptığımda, ünlü olmasına gerekyok, çok çaldırdığım oldu.Genellikle iç sesimi dinlerim. Tabiiki güvendiğim birkaç kişiyle de fikiralışverişi yaparım.Çekimlerde bir gafım olmadı,uslu biriyimdir, çalışkanım. Amaaynı zamanda hiperaktifim;ortamı coşturmayı, eğlendirmeyiseviyorum. Yalan Dünyazamanında Jale, "Yeter artıkçocuk, sus!" demişti.MichaelJackson'a sadecehayranlığımı ifadeetmek isterdim.Onun müziği ve sahneperformansları hâlâ eşsiz.Çok mutlu bir gündü. Ben sahnedenindiğimde de ciddileşen biri değilim. Ogün İnsanlar Alemi'nin setinden çıkmıştım,arkadaşlarım vardı yanımda. Onlara yaptımo taklidi, birine yakalanmışız demek ki.