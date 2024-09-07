Konya'da yaşayan milli sporcular Hanife Eylem (21) ve kardeşi Osman Özkay (18), wushu dalında başarıdan başarıya koşuyor. 12 yıl önce birlikte bu spora başlayan Özkay kardeşler madalyaları da bir bir topluyor. Ablasıyla aynı sporu yapmasından dolayı mutlu olduğunu belirten Osman Özkay, "12 yıllık sürede 70 madalya kazandım. Ablamın da birçok başarısı var. Aynı sporu yapmak ikimiz içinde büyük bir avantaj. Evde salonda hep birlikteyiz" dedi. Abla Hanife Eylem Özkay ise, "Bu sporu çok seviyoruz. Bize 'Şampiyon kardeşler' diyenler oluyor. Bu da bizi çok mutlu ediyor" diye konuştu. Baba Servet Özkay, 12 yıl önce çocukları Hanife Eylem ve Osman'ı wushu antrenmanına götürdü. Antren-manı izledikten sonra bu sporun kendilerine göre olduğunu düşünen iki kardeş birlikte wushu yapma kararı aldı. Geçen zaman içinde milli takıma kadar yükselen Özkay kardeşler sayısız şampiyonluk ve başarılar elde etti.Ablasıyla aynı sporu yapmanın da kendisi için bir avantaj olduğunu belirten Osman Özkay, "Ablamla aynı sporu yapmak çok güzel bir duygu. Hem evde hem dışarda sürekli beraberiz. Spor camiası da buna alıştı. Birbirimizi tamamlıyoruz. Ailemizde bize çok büyük destek veriyor. Her şey böyle güzel olurca bize de sadece başarı elde etmek kalıyor" dedi.Kardeşi gibi Selçuk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde öğrenim gören Hanife Eylem Özkay, izledikleri maçın hayatlarını değiştirdiğini söyledi. Özkay, "İzlediğimiz o maç hayatımızı tamamen değiştirdi. Wushu hiç aklımda olmayan ve hiç bilmediğim bir branştı. Wushu ile tanıştım ve o gün bugündür bu spor hayatımın bir parçası oldu. Başarılarda peş peşe geldi. Türkiye şampiyonluklarının yanına Balkan 2'nciliği ve 3'üncülükleri eklendi. Milli takıma seçildim. Büyük bir gururla milli takımda mücadele ettim" dedi.Bu yıl Selçuk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Bölümünü kazanan Osman Özkay, 12 yıllık sürede 70 madalya kazandığını söyledi. Özkay, "Bu spora ilk başladığımda yapamazsın, başaramazsın diyenler oldu. Okul ve sporu aynı anda yürütemezsin dediler. Ama ben kararımı vermiştim. Kendim ve ailem için başaracaktım. Hayatımdan çok fazla fedakarlık yaptım. Arkadaşlarım gezerken ben spor salonlarında antrenman yaptım. Allah'ın izni ile çok çalışarak istediğimi elde ettim. Başarılar gelince de çevremde bana destek olmaya başladı. 2019 yılında Uluslararası Balkan Şampiyonası'nda şampiyonluğum var. Avrupa ikinciliğim var. 30 Türkiye birinciliğim var. Bundan sonraki hedefim ise dünya şampiyonu olabilmek. Bunun için yoğun şekilde çalışıyorum. Bayrağımızı en üstte dalgalandırabilmek her zaman en büyük hedefim oldu" dedi.Kendilerine 'Şampiyon Kardeşler' dendiğini belirten Hanife Eylem Özkay, "Kardeşimle aynı branşta olmakta benim için aynı bir keyif. Birlikte başladık ve birlikte devam ettiriyoruz. Başarılarımız geldikçe de motive oluyoruz. Bu sporu çok seviyoruz ve hedeflerimizin birçoğunu elde ettik. Bize şampiyon kardeşler diyenler oluyor. Buda bizi çok mutlu ediyor. Spor alanında bir şeyler yapmaya devam edeceğiz. Spor alanında eğitim alıyoruz. Bilgi ve birikimlerimizi bizde sonraki kardeşlerimize de aktarmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.