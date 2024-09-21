7/24 şehirde yaşam

Türkiye, dünyaca ünlü sanatçıları sanatçıların uğrak noktası olmaya devam ediyor. Başta İstanbul olmak üzere İzmir, Ankara, Antalya, Bursa ve Adana yıldız isimleri ağırlıyor. Bu hafta da yine müzik dünyasının önde gelen dünya çapındaki isimler sanatseverlerle buluşacak. Onlardan biri Buika... İspanyolca aşk şarkılarının tutkulu sesi, gelmiş geçmiş en iyi vokaller arasında gösterilen; besteci, söz yazarı ve şarkıcı Buika İstanbul, Ankara, Bursa, Antalya ve İzmir'de sevenleriyle buluşacak. Buika ilk konserini yarın akşam Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava'da verecek. Günümüzün en iyi gitaristleri arasında yer alan Al Di Meola, bu kez farklı bir konsept ile sahne almak üzere İstanbul'a geliyor. Kırk yıla yayılan başarılı bir kariyere sahip olan sanatçı yıllar sonra Les Paul gitarını eline alıp en fazla sevilen ilk üç albümündeki sevilen şarkılarını 26 Eylül'de VW Arena'daki konserinde çalacak. Latin müziğinin dünyaca sevilen grubu, Grammy Ödüllü Gipsy Kings, Andre Reyes öncülüğünde, ülkemizde de ilgiyle izleniyor. Grup, İzmir ve Antalya'nın ardından bu akşam İstanbul Harbiye Açıkhava'da, 23 Eylül'de Ankara Bilkent Odeon'da ve 24 Eylül'de Adana Çukurova Üniversitesi'nde sahne alacak.Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye'nin marka değerine katkıda bulunmak üzere bu yıl 16 şehirde düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin on birinci durağı Ankara. Bu akşam Ziynet Sali konseriyle başlayacak olan festival 29 Eylül'e kadar ünlü isimleri, uluslararası sergileri, tiyatro oyunlarını sanatseverlerle buluşturacak. Dünyaca ünlü sanatçı Pablo Picasso'nun 80'den fazla eserinin yer aldığı Resimden Seramiğe Bir Serüven: Pablo Picasso Sergisi' de öne çıkan etkinlikler sarasında.Kerem Alışık ve Evrim Alasya, yapımcılığını Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu ve Piu Entertainment'in üstlendiği, Aşk Biter mi? isimli oyunla tiyatroseverlerin karşısına çıkıyorlar. Serhat Yiğit'in yazdığı Işıl Kasapoğlu'nun yönettiği oyun 27 Eylül'de Zorlu PSM'de perde açacak.Aydın'da doğmuş, İzmir'de büyümüş, askerliğini Türk ordusunda yapmış, kariyerine Türkiye'de başlayıp, Avrupa'ya giderek dünya çapında bir stara dönüşen Türk şarkıcılardan biri olan Dario Moreno'nun hayatı tiyatro sahnesinde. Ödüllü yazar Kosta Kortidis'in yazıp yönettiği ve başrolünü oynadığı Bayanlar Baylar Dario Moreno isimli müzikli oyun 27 Eylül'de Atlas 1948 sahnesinde izleyiciyle buluşacak.Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü önderliğinde başlatılan Gece Müzeciliği Konser Serisi yarın akşam Efes Antik Kenti Celsus Kütüphanesi'nde başlıyor. İzmir Devlet Senfoni Orkestrası'nın sahne alacağı, keman sanatçısı Andres Gabetta'nın solist olarak yer alacağı konserde Antonio Vivaldi'nin Mevsimler başlıklı keman konçertosu müzikseverlerle buluşacak.Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi sonbaharı iki yeni sergiyle karşılıyor. 2024 Macar-Türk Kültür Yılı kapsamında düzenlenen sergiler Macaristan'ın önde gelen sanatçılarının eserleri ile Vera Molnár'dan ilham alan güncel sanatçıların çalışmalarını bir araya getiriyor. Hesaplar ve Tesadüfler: Macaristan Ulusal Bankası Koleksiyonu'ndan Algoritma Sanatı sergisi algoritma ve bilgisayar sanatının üç öncü ismi Vera Molnár, Dóra Maurer ve Gizella Rákóczy'nin eserlerinden oluşuyor. Serginin küratörlüğünü Kinga Hamvai üstleniyor. Vera Molnár'ın İzinde başlıklı sergi ise bilgisayar, algoritma ve matematiği kullanarak soyutlamanın sınırlarını genişleten Molnár'ın ve ondan ilham alan 16 güncel sanatçının çalışmalarını sanatseverlerin ilgisine sunuyor. Serginin küratörlüğünü Richard Castelli ve Zsófia Máté üstleniyor.