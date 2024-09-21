Altın Boynuz’da şenlik zamanı

Altın boynuz olarak da tabir edilen Haliç; perşembe günü başlayan Rixos Tersane İstanbul Kürek Festivali'nde ilk kez iddialı bir festivale ev sahipliği yapacak. Denizbank'ın sponsorluğunda gerçekleştirilen festivale yediden yetmişe tüm halk takip edebilecek. Yarın akşam sona erecek etkinliklerde başka kürek yarışları olmak üzere kültür sanat, spor, gastronomi bir arada olacak. Festival kapsamında liseler, üniversiteler, şirketler ve kulüpler kendi kategorilerinde nefes kesen yarışlara imza atarken, katılımcılar da festivale özel akrobasi gösterilerinin, atölye çalışmalarının ve sürprizlerin tadını çıkaracak. Festivalin üçüncü gününde gerçekleşecek şirketler arası kürek çekme yarışması hem yarışmacıların hem de seyredenlerin heyecanını doruğa çıkaracak. Yarın festivalin son günü kürek kulüplerinin heyecan dolu yarışına sahne olacak. Ailelerin çocuklarıyla birlikte tüm gün keyifli zaman geçirebilecekleri festival kapsamında 6-12 yaş aralığında çocuklara yönelik birbirinden eğlenceli ve öğretici atölye çalışmaları da gerçekleştirilecek. Festivalle ilgili detayları festivali direktörü Hamza Kara ile konuştuk.Göcek'te gerçekleştirdiğimiz Sailing Cup her yıl artan bir ilgiyle geniş kitlelere ulaşıyor. Burada etkinlikte Altın Boynuz olarak bilinen Haliç'in zengin tarihi ve dinamik geleceğini yansıtan deneyimlere özellikle önem verdik. Son dönemde hem yurt dışında hem de ülkemizde ilgi gören kürek sporunun, yenilenen ve canlanan Haliç ile mükemmel bir uyum içinde olacağına inanıyoruz, konsepti ve sosyal sorumluluk projeleri ile daha da büyüyeceğini düşünüyoruz.Buranın şehrin yaşam tarzını ve kültürel dokusunu şekillendiren bir merkez olmasını istiyoruz. Düzenlediğimiz bu tür etkinlikler, yerel halkı ve yerli-yabancı misafirlerimizi bir araya getirerek, İstanbul'un benzersiz tarihini modern yaşamla buluşturan bir platform sunuyor. Kürek Yarışı Festivali de bu vizyonumuzun önemli bir parçasını oluşturuyor. Amacımız İstanbul'un ruhunu yansıtan unutulmaz deneyimler yaşatmak. Bu çerçevede, çocukların, gençlerin ve ailelerin sabahtan akşama keyifle vakit geçirebileceği bir festival programı hazırladık.Haliç'in köklü tarihini ve zengin kültürel mirasını bugünün dinamizmi ile buluşturarak sürükleyici bir deneyim yaşatacağız. Sizin de söylediğiniz gibi dört gün sürecek ve yediden yetmişe herkesin keyifle takip edebileceği festival kapsamında liseler, üniversiteler, şirketler ve kulüpler kendi kategorilerinde yarışacaklar. Heyecan dolu yarışlara, nefes kesen mücadelelere tanık olacağız. Böyle bir festival düzenlediğimizi duyan herkesten çok olumlu dönüşler alıyoruz.Ailelerin çocuklarıyla birlikte tüm gün keyifli zaman geçirebilecekleri festivalimiz kapsamında miniklere yönelik birbirinden eğlenceli ve öğretici atölye çalışmalarının olacağı, 7'den 70'e herkesin eğleneceği bir festival olacak.