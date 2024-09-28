7/24 şehirde yaşam

Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 13. durağı olan İstanbul Kültür Yolu Festivali bugün itibariyle şehrin dört bir yanını sanatla doyuracak. 43 konser, tiyatro oyunu, opera ve bale türlerinde çok sayıda etkinliği bir araya getiren festival bu yıl sergileriyle öne çıkıyor. Pablo Picasso - Resimden Seramiğe Bir Serüven ile Warhol'un Dünyası - Pop Art'ın İkonu sergileri AKM'de Frida Kahlo'nun Günlükleri Grand Pera'da, dünyaca ünlü fotoğrafçı Sebastião Salgado'nun Genesis isimli sergisi MSGSÜ Tophane-i Amire'de, Leonardo Da Vinci- Rönesans Dehası Lale Müzesi'nde sanatseverleri bekliyor olacak. Dikkat çeken bir diğer sergi ise Türk sinemasına damgasını vuran yönetmen, yapımcı ve senarist Türker İnanoğlu anısına hazırlanan Bay Sinema-Türker İnanoğlu sergisi. Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle, Türker İnanoğlu Vakfı'nın katkılarıyla (TÜRVAK) Zihni Tümer küratörlüğünde hazırlanan sergide, İnanoğlu' nun kişisel eşyaları, Yeşilçam'ın sembolü isimlerin balmumu heykelleri, kamera arkası fotoğrafları görülebilecek. Sergi, 29 Aralık'a kadar İstanbul Sinema Müzesi'nde ziyaretçilerini ağırlayacak. Öte yandan yine festival rotasında yer alan Kalyon Kültür de zengin içeriğiyle sanatseverleri bekliyor.Bağlama virtüözü Ümit Yılmaz, Anadolu'nun Ahengi projesiyle 30 Eylül akşamı AKM'de müzikseverleri Anadolu yolculuğuna çıkaracak. Anadolu'nun renkli kültürünün zengin türkülerle aktarılacağı konserde solist olarak Yılmaz'ın aynı zamanda akademisyen olan müzisyen eşi Seda Düzyol ile birlikte Sümer Ezgü, Elif Buse Doğan gibi isimler de sahne alacak. Öte yandan Yılmaz, 2 Ekim akşamı da Ümit Yılmaz Ensemble adlı grubuyla Grand Pera Emek Sahnesi'nde Ankaralı müzikseverlerin karşısına çıkacak.Türkiye'nin en uzun soluklu caz festivallerinden Akbank Caz Festivali başlıyor. 34'üncü yılında 34 konsere ev sahipliği yapacak olan festival, Ekim'e kadar caz dünyasının önde gelen isimlerini ve heyecan verici müzik projelerini bir araya getirerek, dinleyicilere unutulmaz bir deneyim sunacak. Kanadalı caz trompetçisi, besteci, eğitmen ve orkestra lideri Daniel Hersog 1 Ekim'de Akbank Sanat'ta, 25 yaşındaki saksafon virtüözü Isaiah Collier grubuyla birlikte 2 Ekim'de Babylon'da sahne alacak.Kahve festivalleri dolu dizgin devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Ankara'da düzenlenen festival 3-6 Ekim tarihleri arasında İstanbul Ataköy Marina'da gerçekleşecek. Kahve severlerin gün boyu müzik eşliğinde lezzetli ve nitelikli kahveleri yudumlarken, atölyelere katılacağı İstanbul Coffee Festival, Gripin, Buray, Ceza, Levent Yüksel gibi ünlü isimleri ağırlayacak.Donald Trump, Taylor Swift, Kim Kardashian, Scarlett Johansson ve Lady Gaga gibi dünyanın en ünlü isimlerini fotoğraflayan ödüllü fotoğraf sanatçısı Pari Dukovic'in Türkiye'deki ilk kişisel sergisi İstanbul'dan New York'a: Bir Fotoğrafçının Yolculuğu sanatseverlerle buluşuyor. 1984 İstanbul doğumlu Dukovic'in fotoğrafçılık kariyerinden 65 eser Yunanistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda 23 Ekim'e kadar görülebilir.Şarkıcı Yaşar, Jolly Joker konserleri kapsamında Harbiye'de sahne alacak. Bu akşam hayranlarıyla buluşacak olan ünlü şarkıcı 90'lardan bu yana sevilen şarkılarını yorumlayacak.