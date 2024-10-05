7/24 şehirde yaşam

Türkiyeİş Bankası Resim Heykel Müzesi'nin yeni süreli sergisi ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Tat ve Sanat: Lezzetli Resimler isimli sergi ilhamını verimli topraktan ve denizden; meyvelerden, sebzelerden, balıklardan, yemeklerden ve sofralardan alıyor. Küratörlüğünü Prof. Dr. Gül İrepoğlu'nun üstlendiği sergide bankanın sanat eserleri koleksiyonundan 150 eser görücüye çıkarken diğer koleksiyonerler ve sanat kurumlarından alınan 50 'den fazla eser sanatseverleri lezzetli bir yolculuğa çıkarıyor. Mehmed Muazzez'in 1938 tarihli natürmort eseri, Selahattin Teoman'ın 1969 tarihli Meyvalar'ı, Halil Dikmen'in Fındık Toplayan Kızlar adlı eserlerinin öne çıktığı bu iştah açan sergiyi aç gezmemenizi öneriyorum.Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası (BİFO), 25. sezonuna 10 Ekim'deki açılış konseri'yle başlıyor. Sanat yönetmeni ve sürekli şefi Carlo Tenan yönetimindeki BİFO orkestra ve insan sesinin uyumunu vurgulayan bir başyapıtla sezonu Zorlu PSM'de açıyor. Müzikseverleri, soprano Hélène Walter ile BİFO'nun, Gustav Mahler'in 4. Senfoni'sini yorumladıkları bir açılış konseri bekliyor. sezonun ilk konserinde ayrıca Cumhuriyetimizin ilk kuşak bestecilerinden Ahmed Adnan Saygun'un Orkestra için Süit'ini ve romantik dönem Alman müziğinin önemli isimlerinden Felix Mendelssohn'un İtalyan başlıklı 4. Senfoni'sini de seslendirecek.2008 yılından bu yana, farklı toplulukları günümüz sanatı etrafında Çanakkale'de bir araya getiren bir sivil girişim olan CABININ – Çanakkale Bienali İnisiyatifi tarafından düzenlenen Çanakkale Bienali'nin 9. edisyonu dün başladı. Bu yıl Zamana Bırakmak başlığıyla ve 50'nin üzerinde sanatçının katılımıyla gerçekleşen bienal 11 Kasım'a kadar devam edecek. Sanatseverler Troya Müzesi ve çevresinde, Assos, Küçükkuyu gibi alanlarda sanatla buluşacak.Usta oyuncu Ercan Kesal'ın Urla'da kurduğu Urla'dam geçtiğimiz ay D&R Kitap festivali'ne ev sahipliği yapmıştı. Söyleşiler ve imza günleriyle büyük ilgi gören Urladam bu kez caz ve gastronomi meraklıları için cazip bir program sunuyor. Hafta başında başlayan caz ve gastronomi günleri bugün ve yarın birbirinden güzel etkinliklerle devam edecek. Birsen Tezer ve grubu, Bülent Ortaçgil ve Ceylan Ertem bugün, Kerem Görsev de yarın caz severlere doyumsuz müzik şöleni yaşatacak.Ziba Art Gallery, kurucusu Elnaz Rahimoğlu'nun ev sahipliğinde Nişantaşı'nda yeni mekanını sanatseverlerle buluşturdu. İmgesel Zaman İçin Öneriler başlıklı bu özel sergi, Denizhan Özer küratörlüğünde düzenleniyor. 19 Ekim'e kadar sürecek sergide, çağdaş sanatın derinliklerine inen ve zamanın katmanlı imgelerini estetik bir dille yorumlayan seçkin eserler yer alıyor.212 Photography Istanbul, Türkiye'den ve dünyadan isimleri İstanbul'da ağırlayan festival yedinci senesinde sürdürülebilir bir sanat ve kültür geleneği oluşturma yolunda emin adımlar atmaya devam ediyor. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle Türkiye Kültür Yolu Festivali dahilinde, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın katkılarıyla sanatseverlerle buluşan festival uzun soluklu sergilere de ev sahipliği yapıyor. Sebastião Salgado'nun Genesis projesi 31 Aralık'a kadar MSGSÜ Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi'nde, Viviane Sassen'in retrospektifiyle, Ebru Yıldız küratörlüğünde gerçekleşecek olan Spot Işıklarının Ardında: Müzik Dünyasının Hikayesi sergisi 28 Ekim'e kadar Galata Rum Okulu'nda ve Macar fotoğraf sanatçıların bir araya geldiği Dalgaları Aşmak sergisi Taksim Sanat'ta 31 Ekim'e kadar görülebilir.