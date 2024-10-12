Ege’de tarih ve lezzet peşindeler

Hep haber peşinde koşacak değiliz ya, bu sefer de tatilde haber bisikletle ayağımıza geldi. Dünyanın en güzel denizine sahip Datça Palamutbükü'nde sahile, art arda bisikletliler gelmeye başladı. Orta yaş üzerindeki yabancılar, solukları kesilmiş bir şekilde hemen limonata siparişi verdi. Velespit sevdalısı olarak aralarındaki Türk rehberi bularak hikayelerini dinlemek istedim. 20 km daha pedal çevirip Ege ile Akdeniz'in kavuştuğu Knidos'ta kendilerini akıntıya bırakacaklar. Hemen onları gezdiren rehber Aydın Aygün ile tanışıyorum. Tatileri için Türkiye kıyılarını seçen bu turistlerin Türk tarih ve gastronomisine olan meraklarını dinliyorum. "Turumuz Ege'nin iki komşu ülkesi arasında bisikletle mekik dokuyarak geçiyor.Türkler ve Yunanlar aynı coğrafyanın insanları. Değişik dil ve dinsel alt yapıya sahip olmalarına rağmen aynı coğrafyayı paylaştıkları için paylaşılan ortak değerler, farklılardan daha fazla. Ben Doğu Anadolu'da dünyaya geldim. Şu an Belçika'da yaşıyorum ama adım attığım kendi evimde hissettiğim iki ülke var. Biri Türkiye, diğeri Yunanistan... Liseye giderken öğrendiğim yabancı dil ve tarih merakımla hayatımın seyri belli oldu. 30 yıldır turizmle uğraşıyorum. Allah sağlık sıhhat verdiği sürece de ülkemizi tanıtmayı sürdüreceğim."Röportajı yaparken bir tandem bisikletle bir yaş almış çift. Daha önce gelen tüm bisikletçiler, ayağa kalkıp onları alkışlamaya başlıyor. Yaşları öğrenemiyorum, "70 yaş üzeri yaz işte" deniyor. Bence çok daha fazlası ama ayıp olur diye öğrenmek için ısrarcı olmuyorum. Onlar çok yorgun oldukları için rehber Aydın Aygün bana çiftin niye bu kadar ilgi gördüğünü anlatyor: "Bu çift bu gördüğün tandem bisikletle Viyana'dan İstanbul'a, oradan Datça'ya geldi. Buradan Atina'ya geçecekler.""Misafirlerimiz genelde ABD, Avustralya, Yeni Zelenda, İngiltere, Kanada'dan geliyor. Türkiye'de en çok sevdikleri şey Türk insanın konukseverliği. Bu insanlar başka ülkelere de gidiyorlar, daha fazla lüksü de tadıyorlar. Ama Türkiye'nin onlarda bıraktığı önemli iz, Türk- Türklerin insan sevgisi. Bizim genlerimizde var bu. lerin Bunu hiç kaybetmemiz lazım.""Tur 16 gün sürüyor. Çanakkale'den Bod- Bodrum'a... Sonra Atina'ya geçiş yapacaklar. Her rum'a... gün 90 km. Grupta masör de var. Gün sonunda masası açar, yorgunluklarını alır. Bizi takip eden bir de minibüsümüz var. Mini tamir atölyesi gibi. Türkiye gelme sebeplerinden önemli olanla- olanlarından biri de ülkemizin tarih ve doğaya sahip rından olması. Elbette yemeklerimiz ve Ege'ye özel ot ağırlıklı mezeleri de var. Bu güzellikleri koru- korumazsak, turistler yeni destinasyon bulmakta hiç mazsak, zorlanmaz. Daha fazla otele değil, tarihi ve doğal güzellikleri koumaya ihtiyacımız var."