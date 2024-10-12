Ölüm de değişim de kaçınılmaz

Bodrum uzun zamandır boyundan büyük bir yaşam merkezi olma yolunda. Küçücük kasabanın tıpkı İstanbul gibi su, trafik vb sorunları var. Ama Bodrum hayata bağlayan sanat faaliyetleri de var. Özellikle sonbahar ve kış aylarına yayılan sergiler, konferanslar, seminerler Bodrum'dan vazgeçemeyenlerin en büyük kazanımı. Biz de o etkinliklerden birinde Bodrum Marina'da ressam Filiz Kırpık'ın sergi açılışına katılıyoruz. Kırpık'tan Dönüşümler / Arkhe&Vanites sergisinin hikayesini dinliyoruz:Bodrum'da sergi açmak, hem heyecan verici. Bodrum, tarihsel ve kültürel zenginliğiyle sanatçılar için ilham verici. Bu topraklarda sanatımı sergilemek, özellikle dönüşüm ve varoluş temalarını ele aldığım Arkhe&Vanitas serisiyle, kendimi evrenin döngüsü içinde bir parça olarak hissediyorum.- Son yıllarda Bodrum'da sanat ve kültüre olan ilgi oldukça arttı. Bölgeye gelen yerli ve yabancı sanatseverler sadece deniz ve tatil için değil, aynı zamanda sanatı keşfetmek için de burada. Özellikle yaz aylarının ardından Bodrum'da daha sakin ve odaklanmış bir izleyici kitlesi var. Bu da benim gibi sanatçılar için daha derin bir etkileşim ve anlamlı geri dönüşler sağlayan bir fırsat yaratıyor.- Eserleri oluştururken yaşadığım ruh halleri bazen melankoli, içsel sorgulama ve bazen de huzur dolu kabullenişler oldu. Her tuval, benim için bir dönüşüm süreci; değişim kaçınılmazdır ama aynı zamanda ölüm ve geçicilikle barışmanın da bir yoludur. Bu iki karşıtlığı birleştirmek, hem zorlayıcı hem de derin bir deneyim oldu. Eserlerimde doğum, yaşam ve ölüm sürecinde evrene ve sonsuzluğa ulaşma çabasını sorguladım. Varoluştan yola çıkarak evrene, boşluğa ulaştığımda, yeryüzünde kapladığımız alanın küçüklüğü karşısında gerçek beni buluyorum.- Sokrates'in "kendini bil" ilkesi sanatımın temel taşlarından biri olmakla beraber aynı zamanda yaşam felsefem. Sanatımda da önce içsel bir yolculuğa çıkıyorum; bu yolculuk sırasında öğrendiklerim ve hissettiklerim tuvalime yansıyor. Eserlerimde insanın varoluşunu, içsel dönüşümlerini ve bu dönüşümlerin dış dünyayla nasıl etkileştiğini ele alıyorum.