7/24 şehirde yaşam

Tiyatroseverlerin merakla beklediği İstanbul Tiyatro Festivali 28. kez perdelerini açıyor. İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, düzenlenen festival 22 Ekim'de Müfettişler adlı oyunla başlayacak. Absürt tiyatronun ülkemizdeki öncülerinden Melih Cevdet Anday'ın aynı adlı eserinden uyarlanan eser Tiyatro İN tarafından sahneye uyarlandı. Engin Hepileri'nin rejisiyle Maximum Uniq'te sahnelenecek oyun Aslıhan Gürbüz, Erkan Kolçak Köstendil, Kadir Çermik ve Burak Altay'ın yer aldığı güçlü kadrosu ve Kenan Doğulu imzalı müzikleriyle dikkat çekiyor. Mehmet Birkiye'nin küratörlüğünü üstlendiği festivalde bu hafta ayrıca Ebru Nihan Celkan ve Nagihan Gürkan'ı ilk kez bir araya getiren Loop, 23 ve 24 Ekim'de Alan Kadıköy'de; Japon sanatçı Sankai Juku imzalı Utsushi, 24 ve 25 Ekim'de Zorlu PSM'de izleyicilerle buluşacak.J.R.R Tolkien'in yazdığı Yüzüklerin Efendisi adlı fantastik edebiyat serisi Peter Jackson tarafından beyazperdeye uyarlanmış ve gişe rekorlarını alt üst eden bol ödüllü bir film serisine dönüşmüştü. Oscar ve Grammy Ödüllü besteci Howard Shore'un müzikleriyle hafızalarda yer tutan film serisi, İstanbul Film Orkestrası ve 100 kişilik koro ile Volkswagen Arena'da canlı konser deneyimine dönüşecek. Piu Entertainment organizasyonuyla 20, 21 ve 22 Ekim akşamı Orta Dünya'nın büyülü atmosferi muhteşem bir deneyim yaşatacak.Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu 2024-2025 sezonu açılış konseri Şevkutarâb Kâr, yarın 11.30'da AKM Tiyatro Salonu'nda gerçekleşecek. Şef Mehmet Güntekin yönetiminde gerçekleşecek konser, Türk müziğinin zenginliğini ve derinliğini müzikseverlerle buluşturacak. 28. Osmanlı padişahı Sultan III. Selim'in nadir icra edilen eserinin, koro tarafından ilk kez seslendirileceği konserde, ayrıca solist Neval Güleç de klasik ve neoklasik döneme ait seçkin eserlerle sahne alacak.Sanatçı Rahşan Düren'in pentür ve duvar resmi çalışmalarından oluşan yedinci kişisel sergisi Verwegenheit, Beyoğlu'nun tarihi mekânlarından Tarhan Han'da sanatseverleri ağırlamaya başladı. Düren'in soyut ve yarı-soyut kompozisyonlarıyla içsel ve dışsal dünyalar arasındaki karşıtlığı derinlemesine araştıran sergisinde, 100 eser bulunuyor. Almanca "korkusuzluk, atılganlık, cüretkârlık" anlamlarına gelen sergi yıl sonuna kadar gezilebilir.Yapımcılığını Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu ve Piu Entertainment'in üstlendiği, yönetmenliğini Işıl Kasapoğlu'nun yaptığı Aşk Biter mi? Türk edebiyatının yapıtaşı olmuş pek çok şairin gerçek aşk hikâyelerini anlatıyor. Kerem Alışık ve Evrim Alasya, Attilâ İlhan, Orhan Veli, Cemal Süreya, Didem Madak, Maria Missakian, Sıdıka Su gibi herkesin içine işlemiş, duygularına tercüman olmuş büyük aşkların, büyük şairlerin karakterlerini sahneye taşıyor. Şiirseverleirn özellikle çok beğeneceği oyun bu akşam AKM Tiyatro Salonu'nda sahnelenecek.Deprem bölgesindeki çocuklara ve ailelerine moral ve umut aşılama hedefiyle ilk kez Adıyaman'da sahnelenen Bu Tiyatro'nun üçüncü oyunu Miyav, yeni sezonda yolculuğuna devam ediyor. Tito Lorefice'in yönettiği, Burcu Görek'in yazdığı oyun, kayıp kedi Minnoş'un yeni yuvasına ve dostlarına kavuşmasını konu ediniyor. Defne Kar, Erdi Kökerer, Tara Haçikoğlu, Zeynep Güngör'ün rol aldığı, Arjantinli besteci Mauricio Perez Mondador'un orijinal müziklerini yaptığı kukla aile tiyatro oyunu, 27 Ekim Pazar günü Zorlu PSM'de sahnelenecek.