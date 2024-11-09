7/24 şehirde yaşam

Zeytinburnu Belediyesi Kazlıçeşme Sanat, önemli bir sergiyi sanatseverlerle buluşturdu. Sultan II.Abdülhamid döneminde Osmanlı Sarayı'nda Ressam-ı Hazret- i Şehriyâri olarak görev yapan İtalyan Fausto Zonaro'nun fotoğraf sanatçısı eşi Elisa Zonaro'nun, Osmanlı dönemi İstanbul'unda geçirdiği yıllarda çektiği fotoğraflardan oluşturulan Elisa Zonaro'nun İstanbul'u sergisi ziyaretçileri 100 yıl öncesinin İstanbul'una götürüyor. Hafta içinde İstanbul Valisi Davut Gül ve Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy'un katılımıyla, Ömer Faruk Şerifoğlu küratörlüğünde açılan sergi, 31 Ocak'a kadar devam edecek.İstanbul Devlet Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Topluluğu tarafından hazırlanan Rast-ı Cedid, Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşatacak. Rast-ı Cedid konserin ilk bölümünde, klasik Türk müziğinin az bilinen makamlarından Rast-ı Cedid makamında bestelenmiş eşsiz eserler seslendirilecek . Konserin ikinci bölümünde ise ünlü sanatçı Dilek Türkan, Türk müziğinin en değerli eserlerinden seçmelerle sahne alacak.Türkiye'nin dört bir yanından yeni mezun sanatçıların yapıtlarını aynı çatı altında sanatseverlerle buluşturan BASE'in 8.edisyonu 27 Kasım- 1 Aralık tarihleri arasında Bilgili Sanat işbirliğiyle The Ritz-Carlton Residences'ta gerçekleşecek. 33 şehirde 40 üniversiteden yeni mezun 132 sanatçıyı sanatseverlerle buluşturacak olan BASE 2024'te resim, fotoğraf, seramik, cam, heykel, video, yeni medya, grafik tasarım, geleneksel Türk Sanatları gibi farklı disiplinlerde üretilmiş yaklaşık 150 eser yer alacakKlasik İran melodilerini Batı müziğinin canlı ritimleriyle buluşturan İran'lı 2 usta müzisyen Homayoun Shajarian ve Anoshirvan Rohani 9 Kasım Cumartesi akşamı Ülker Sports Arena'da aynı konserde buluşuyor. Rohani'nin büyüleyici melodilerinin Shajarian'ın eşsiz sesiyle buluşturan konser doğu geleneklerini batıya taşıyan bir köprü niteliğinde.Türkiye ile Japonya arasındaki diplomatik ilişkilerin yüzüncü yılına özel düzenlenen Ay-Yıldız ve Güneş- Yüz Yıllık Dostluğun Hatırası sergisi, Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) sanatseverlere buluşuyor. Türk-Japon ilişkilerinde meydana gelen önemli olayları, kilometre taşlarını hayali bir gazetenin haberleri formatında sunan, geçmişteki başarıları ve dostluğu gözler önüne seren sergi, iki ulusun birbirini nasıl tamamladığını ve küresel bağlamda birlikte nasıl ilerlediğini göstermeyi amaçlıyor. Merhum Japonya Başbakanı Şinzo Abe'den ilham alan sergi 24 Kasım'a sürecek.28. İstanbul Tiyatro Festivali'nin açılış oyunu olan Müfettişler'in galasına ev sahipliği yapan Fişekhane, sezonun gözde oyunlarını tiyatroseverlerle buluşturmaya devam ediyor. Uygur Sanat'ın sahneye koyduğu usta oyuncu Ayşe Kökçü'nün ayakta alkışlandığı Tatlı Kaçık 13 Kasım'da, Esra Dermancıoğlu'nun tek kişilik yeni oyunu Muskat 15 Kasım'da seyirciyle buluşacak. Agatha Christie'nin ünlü romanından uyarladığı Doğu Ekspresi'nde Cinayet'i 16 Kasım da sahneleyecek olan Tiyatro Ak'la Kara yeni oyunları Kirli Çürük ve Adi'yi de 26 Kasım da seyirciyle buluşturacak.