Ara tatilde gez, gör eğlen!

Ara tatil hemen geldi ve çocuklara gezip eğlenmek için vakit doğdu. Bu bir haftayı aileler dolu dolu geçirmek istiyor. Çocukları için işten izin alanlar anne-babaların sayısı da az değil. Özellikle şehirlerde çeşitli müze, tiyatro salonları, kültür merkezi ve belediyeler ata tatil için özel çocuk programları hazırladı. Yıllardır köşemde gelenek haline gelen tatil etkinlik rehberimi yine hazırladım. Bu tatil de tüm aileler için rota belirleyici olmasını dilerim. Şimdiden hepimize iyi tatiller...MinikaGO ekranlarının en sevilen çizgi dizisi İstanbul Muhafızları müzikli tiyatro oyunu ile ara tatilde çocuklarla buluşacak! Minika ve Neher Prodüksiyon iş birliğiyle sahneye hazırlanan, müzikli oyun ilk gösterimini 14 Kasım'da yapacak. İstanbul Muhafızları, dört cesur gencin İstanbul'un tarihi dokusunu korumak için verdikleri mücadeleyi konu alıyor. Lider ruhlu Mehmet, bilgili ve araştırmacı Zeynep, iyi niyetli ve sevimli Ali, güçlü ve enerjik Elif; güçlerini birleştirerek İstanbul'un eşsiz kültürel mirasını korumak için mücadele ediyor.Oyun Takvimi:14 Kasım Perşembe, 13.00 – Sahne Dragos, İstanbul (Anadolu Yakası) 15 Kasım Cuma, 13.00 – Trump Sahne, İstanbul (Avrupa Yakası) 1 Aralık Pazar, 13.00 – Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi, Kocaeli 8 Aralık Pazar, 13.00 – Kocaeli Kongre Merkezi, Kocaeli 29 Aralık Cuma, 13.00 – Kadıköy Eğitim Sahnesi, İstanbul 29 Aralık Cuma, 15.00 – Kadıköy Eğitim Sahnesi, İstanbulİş Sanat, ara tatilde çocuklar için çok zengin bir program hazırladı: İş Kuleleri Salonu'nda ikinci sezonuna merhaba diyecek olan müzikli çocuk oyunu Pat Pat Patara'nın yanı sıra Beyoğlu'ndaki Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi'nde, Eminönü'ndeki Türkiye İş Bankası Müzesi'nde ve Ankara Ulus'taki İktisadi Bağımsızlık Müzesi'nde farklı yaş gruplarına yönelik, birbirinden eğlenceli ve yaratıcı içeriklere sahip ücretsiz atölyeler düzenlenecek.Zorlu PSM'de yine çocuklara özel ara tatil seçenekleri bulunuyor ama benim önerim Kusursuz Dünya Müzikali olacak. Başrolünde Pınar Altuğ Atacan, Yağmur Topçu ve Yarkın Ünsal'ın yer aldığı oyun 17 Kasım'da sergilenecek. Yenilikçi dekoru ve kostümleri, müzikleri ve danslarıyla gerçek, sanal ve masal arasında bir yolculuğa çıkaran Kusursuz Dünya Müzikali, sezon boyuncaKalyon Kültür, kasım ayında da sanatın farklı disiplinlerini içeren, çocuklara yönelik bir atölye programı sunuyor. Heykel, ebru ve seramik atölyelerinden suluboya, karakalem atölyelerine kadar zengin bir içerik yine sanatsever minikleri bekliyor.10 Kasım Pazar / 14.00 Karakalem Teknikleri Atölyesi (6-12 yaş) 10 Kasım Pazar / 15.00 Sevimli Hayvanlar Seramik Atölyesi (5-12 yaş) 12 Kasım Salı / 18.00 Yetişkinler için Karakalem Teknikleri Atölyesi Çizgi ve Obje 15 Kasım Cuma / 17:00 Çocuklar için Ebru Atölyesi 16 Kasım Cumartesi / 13.00 Yaratıcı Drama (7-12 yaş) 16 Kasım Cumartesi / 14.00 Kukla Atölyesi (6-12 yaş)Pera Müzesi, 11-17 Kasım tarihleri arasından öğrenciler ve öğretmenler için matematik, algoritma ve sanat dolu programlar hazırlamış. Şeffaf Sarkıtlar Renkli Gölgeler, Mono Baskı: Damganı Tasarla, Müzeye Kızan Sincap ve Sihirli Pencereden Sızan Resim adlı atölyelerle çocuklar hem öğrenecek hem de motor becerilerini geliştirecek. Ayrıca Pera Müzesi'nin güncel sergileri Hesaplar ve Tesadüfler ile Vera Molnar'ın İzinde'yi rehberli turla gezdikten sonra bu sergilerdeki eserlerin dünyasından ilham alarak kendi eserlerini tasarlayacaklar.İstanbul Dolapdere'de bulunan Arter, çocuklar için güzel atölyeler ve turlar hazır-hazırlamış. 15 Kasım'da Gez, Bak, Çiz, 16 lamış. Kasım'da Keşfet, Tasarla Öğren, Köşe Eserim, 22 Kasım'da Uçurtmanın Şarkı- Şarkısı, 23 Kasım'da Ses, Müzik ve hareket sı, atölyeleri var. Ayrıca çocuklara rehber eşliğinde turlar da düzenleniyor.Rahmi M. Koç Müzesi de ara tatil için özel hazırlanmış. Çocuklar hem müzeyi gezip hemd e hafta içi müze eğitimcileri eşliğinde bilimsel, eğ- eğlenceli, sanatsal ve deneysel çalış- lenceli, çalışmalar yapacak. 13 Kasım'da malar Arım Balım Peteğim Matematil Atölyesi, 14 Kasım'da Doğanın Sırrı: Klorofil Biyoloji AtölyesiBiyoloji Atölyesi, 15 Kasım'da , Peki Sen Ne Şekerisin? Biyoloji AtölyesiSen Atölyesi bulunuyor. Çocuğunuza uygun olanı seçip randevunuzu oluşturabilirsiniz.İstanbul Fişekhane, ara tatil için çocuklara geniş bir tiyatro programı hazırladı. Üstelik farklı yaş gruplarına da uygun seçenekler var. 9 Kasım Alice, 10 Kasım Kırmızı Pabuçlar, 16 Kasım Odadaki Sihirbaz, 17 Kasım Küçük Denizkızı Müzikali ve yine 17 Kasım'da Alaaddin Müzikali, çocukların hayal gücünü, empati yeteneğini ve sosyal gelişimini desteklerken, onlara unutulmaz anılar kazandıracak.Atatürk Kültür Merkezi, ara tatilde çocuklar için oldukça geniş bir etkinlik programı hazırlamış. Her yaştan çocuk için atölyelerin bulunduğu programı şu şekilde: Resimle Tanışıyorum, Çocuklar için Drama Atölyesi, Çocuklar için Yaratıcı Drama, Çocuklar için Resim Atölyesi, F. Schubert Melodileri, Ritim Atölyesi, Masallarla Kukla Atölyesi, Erken Müzik Eğitimi, Lego Education ile Yaratıcı Eller İş Başında, Piyano Kaşifleri, Çocuk Yogası, Mini Bale Atölyesi, Çocuklar İçin Dans Atölyesi, Yaratıcı Yazarlık Atölyesi, Çocuklar için Yaratıcı Dans, Ebeveyn- Çocuk Müzikle Tanışıyorum, J.Bhrams ile Piyano ve Orkestra, J.Sebastian Bach ile Armoni Macerası, LV. Beethoven ile Piyanonun Işığı, Toyi Çocuk Atölyesi Sürdürülebilir ve Oyunbaz Bir Dünya, Brick 4 Kidz Robotik Lego Atölyesi.Çocuklarla doğal yaşamı tanıyalım, farklı hayvan çeşitlerini görelim diyen aile- aileler için bir önerim daha var: Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı (FY- ler FYZoo). Ara tatilde, Afrika'dan Asya'ya uzanan nadir hayvan türleri ve etkileyici bitki Zoo). çeşitliliği ile dolu bu benzersiz bir deneyim için FYZoo'yu ziyaret edebilirsiniz.