7/24 şehirde yaşam

Cazseverlerin geleneksel buluşması Uluslararası Ankara Caz Festivali başlıyor. Caz Enerjisi temasıyla bu yıl 28'incisi düzenlenecek olan festival, 20-30 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle Caz Derneği tarafından düzenlenen festival, caz enerjisini yaymaya 20 Kasım'da Kerem Görsev Trio konseriyle başlayacak. Festival boyunca müziğin dışında iki eğitim programı ve bir sergi de yer alacak. Sibel Köse ile Caz Vokal Masterclass ile Jarrah Dhyan'ın gerçekleştireceği Caz Atölyesi Jarrah Dhyan - Modern Jazz Composition Techniques, katılımcılarla buluşurken, fotoğraf sanatçısı Aykut Uslutekin'in kadrajından Caz Fotoğrafları sergisi de festivale renk katacak.Pavarotti'nin mirasçısı olarak görülen dünyanın önde gelen tenorlarından Pene Pati, Türkiye'deki ilk performansıyla bu akşam Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda müzikseverlerle buluşacak. Opera sahnelerinde 'güneş ışığı dolu altın sesi' olarak tanımlanan Samoa kökenli tenor, Antonio Pirolli yönetimindeki CRR Senfoni Orkestrası eşliğinde dinleyicilere unutulmaz bir müzik şöleni sunacak. Ünlü tenorun geniş ve etkileyici repertuvarı, aşk ve trajediyi işleyen aryalardan oluşuyor.Uluslararası çevrelerce takip edilen, yenilikçi koro şefi Başak Doğan'ın yönetimindeki Chromas, yeni sezon konserlerinin bir parçası olarak 23 Kasım'da CSO Ada Tarihi Salon'da özel bir konser vermeye hazırlanıyor. Önümüzdeki yıl onuncu yılını kutlamaya hazırlanan çok sesli koro bugüne kadar Fuat Güner'den Bobby McFerrin'a, Duygu Soylu'dan Evrencan Gündüz'e pek çok isimle ortak projeye imza attı. 23 Kasım'daki konserde Chromas, geleneksel hale gelen ve seyirci ile birlikte doğaçlama şarkılar söylediği interaktif Vocal Painting bölümünü bu defa Ankara izleyicisiyle paylaşacak.Ara Güler'in henüz 18 yaşındayken kaleme aldığı İstanbul'da Sabah yazısından ilham alan ve şehrin geceden gündüze dönüşümünü gözler önüne seren İstanbul Uyanıyor sergisi, Ara Güler Müzesi'nde sanatseverlerle buluştu. Güler'in Beyoğlu Güler Apartmanı'ndaki karanlık odasında ürettiği baskılar, kendisine ait fotoğraf makineleri, agrandizör ve diğer karanlık oda ekipmanlarıyla birlikte arşivden efemeranın yer aldığı sergi seçkisi Sultanahmet, Eminönü, Haliç, Galata, Taksim, Polonezköy, Paşabahçe, Ayvansaray ve Arnavutköy'e kadar uzanan İstanbul'a geniş bir bakış sunuyor. Mayı ayına kadar sürecek sergideki fotoğrafların yarısı ise Ara Güler arşivinden ilk kez izleyici karşısına çıkıyor.49. İsmet Küntay Tiyatro Ödülleri'nde Yılın En Başarılı Çocuk - Gençlik Oyunu ödülünü alan Türkiye'nin en büyük çocuk ve gençlik müzikali Dolap, bu akşam Maltepe'de sahnelenecek. 8-18 yaşları arasındaki 25 çocuk ve gencin performansıyla sahnelenen gençlik müzikali kimlik arayışına düşen gençlerin, zamansız ve kimliksiz bir dünyada tasarlanmış hijyenik, yapay bir ortamdan kurtulma ve gerçeği bulma çabasını anlatıyor.Decollage Art Space'in Serap Atala küratörlüğünde açılacak olan yeni sergisi Zamanlar Arası, sanatseverleri zaman tünelinde bir yolculuğa davet ediyor. İzleyicileri farklı dönemlerin hikâyeleri ile buluşturacak olan sergide, 1882 ve 1955 yılları arasında doğan 22 sanatçının eseri yer alıyor. Zamanın katmanlarına dokunan sergide Abidin Dino'dan Devrim Erbil'e, Nejad Melih Devrim'den Selim Turan'a birbirinden değerli sanatçıların eserleriyle yer aldığı sergi 8 Aralık'a dek ziyaretçilerini bekliyor.