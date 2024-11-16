Çocuklar Troya Müzesi’ni ele geçiriyor!

Çocuklar müzeyi ele geçirirse ne olur dersiniz? Bir müzeye gidiyorsunuz ve kapıda sizi 10 yaşında bir güvenlik görevlisi karşılıyor. Rehberiniz 12 yaşında, mağaza ve kafelerde çocuklar var. Sanat tarihçisi hatta müze müdürü de bir çocuk! "Neler oluyor, bir rüyada mıyım acaba" diye kendinizi uyandırmaya mı çalışırsınız?" Boşuna uğraşmayın, çünkü bu tamamen gerçek. Çanakkale Troya Müzesi'nde 21-22 Kasım tarihlerinde müzeyi çocuklar devralıyor ve orada çalışıyorlar. Museum Takeover (Müzeyi Ele Geçirme) denilen bu uygulama, çocuklara kültürel mirası koruma bilinci edindiriyor. Kültürel mirasın korunmasına ilişkin söz konusu mesleği yürütenlerle empati kurmaları hedefleniyor. Bu harika uygulamayı hayata geçiren Troya Müzesi'nin müdürü, arkeolog Rıdvan Gölcük ile tüm detayları konuştuk. İlk kez 2010 yılında İngiltere'de ortaya çıkan "Takeover Day" (Devralma Günü) etkinliği Troya Müzesi tarafından ilk kez 2023 yılında gerçekleştirildi. Devralma Günü, müzelerin çocukları normalde yetişkinlerin yaptığı işleri devralmaya davet ettiği gün olarak tanımlanmaktadır. Bu özel günde müze profesyonellerinin yaptıkları tüm görevler bir günlüğüne çocuklara devredildi."Takeover Day" (Devralma Günü) uygulamasında bir gün boyunca çocuklar müzeyi devralarak müzelerde tur rehberi, gişe görevlisi, güvenlik, karşılama görevlisi, mağaza personeli, sosyal medya yöneticisi, eğitimci, arkeolog olarak çalışılmaktadır. Devralma Günü, kültürel mirasın korunmasına ilişkin çocuklar ve gençler için sınıf dışı bir öğretim projesi. Söz konusu proje ile bir müzenin teşhiri dışında, idari kısımda, ofislerde, laboratuvarlarda ve müze sosyal alanlarında kültür mirasının korunmasına ilişkin yapılan iş ve işlemleri yaparak ve yaşayarak deneyimlemeleri hedeflenmektedir. Böylece çocukların kültürel mirasımız üzerinde aidiyet duygusu ile özgüven ve becerilerinin de geliştirilmesi hedeflenen ana amaçlardan birisidir. Sosyal medya hesabımızdan bir duyuru yaparak katılmak isteyen çocuklarımızdan bir motivasyon mektubu istedik. Niçin müzede çalışmak istiyorlar ve hangi görevi yapmak isterler konusunda düşüncelerini aldık. Etkinliğe çevredeki köylere taşımalı eğitim sağlayan Kumkale Köyü 100. Yıl İlköğretim Okulu 4. Sınıf öğrencileri katıldı. Yanı sıra İstanbul'dan gelen bir çocuğumuz vardı. Çocuklar bir günlük oryantasyonun ardından ertesi gün,oleksiyon sorumlusu, güvenlik personeli, rehber, sosyal medya görevlisi, mağaza görevlisi, kafe personeli, müze müdürü, sanat tarihçisi, arkeolog gibi farklı görevlerde toplam 17 çocuk 08:30 - 14:30 arasında Troya Müzesi'nde çalıştılar.Projenin amacı olarak:-Okul dışı ortamlarda eğitim desteklenmesi, ❙Öğrencilere, eleştirel düşünme, yaratıcılık, aktif öğrenme ve sorumlu yurttaş olma bilinci kazandırmak, -Eğitimi, gelişimi, bilinçlenmeyi toplumun her alanına yayabilmek,-Öğrencilerin sağlıklı olarak gelişimlerini tamamlayabilmelerine katkı sağlamak, ❙Öğrencilerin kişisel ve sosyal gelişimlerinin desteklenmesi, potansiyellerinin açığa çıkarmalarına imkân sağlamak,-Kültürel mirası koruma bilinci edinmeleri, ❙Kültürel mirasın korunmasına ilişkin söz konusu mesleği yürütenlerle empati kurmaları hedeflenmektedir.Bu yıl ikinci kez düzenlenen Devralma/Ele Geçirme Günü 21-22 Kasım tarihlerinde Troya Müzesi'nde gerçekleştirilecek. 17 Kontenjan için 34 çocuk motivasyon mektupları ile müzeye başvurdular. 21 Kasım günü yapılacak oryantasyonun ardından 22 Kasım'da çocuklar sabah saatlerinde müzecilerden devraldıkları görevleri bir tam gün sürdürecekler. Troya Müzesi Devralma Günü etkinliğini ülkemizde gerçekleştiren ilk kamu müzesidir.III. Milli Kültür Şurası "Kültür Varlıkları, Müzeler ve Arkeoloji Komisyon Raporu"nda, "Müzelerin saklama ve sergilemenin ötesinde birer eğitim kurumu olarak işlev görmesine yönelik adımların atılması" gerektiği belirtilmiştir. Troya Müzesi'nin bu konuda attığı ilk adımlardan birisi "Eğitim ve Organizasyon Departmanı" kurmak olmuştur. Söz konusu departman gerek müze ortamında gerekse "Sınıf Arkadaşım Homeros" gezici müze projesi ile köylerde ve Çanakkale merkezde eğitim faaliyetlerini yürütmektedir.Hepimiz çocuklarımız kışı hasta olmadan ya da hasta olsa bile hafif atlatması için uğraşıp duruyoruz. İlk hedefimiz bağışıklığını kuvvetlendirmek ve sağlıklı beslemek oluyor. Grip salgınında çok yaygın olduğu şu günlerde yapabileceğimiz en doğru hareket, evimizde bol bol kasım ayında yetişen taze sebze ve meyveler bulundurmak ve mevsime göre yemekler yapmak. Neler var kasım ayında; Brüksel lahanası, ıspanak, havuç, brokoli, mor lahana, şalgam... Hepsinden çorbalar, salatalar yapmak mümkün. Brokoli çorbası, mor lahana ve havuçla hazırlanmış limonlu zeytinyağlı bir kase salata enfes olur. Brüksel lahanasını haşlayıp yoğurtlu salatasını yapıyorum ben. Peki ya kasım ayı meyveleri neler? Ayva, kivi, mandalina, avakado, kestane, Trabzon hurması... Hepsi birbirinden lezzetli...İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası Denizbank Konserleri, Öğretmenler Günü'ne özel konseriyle Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) müzikseverlerin karşısına çıkıyor. Emektar tüm öğretmenlere adanan konserin repertuarında, Manuel de Falla'nın Endülüs ezgileri içeren Ateş Dansı, W. Kerschek'in cazdan Balkan ezgilerinin ruhuna uzanan bir yelpazeyi içeren Trompet Dansları eseri ve B. Bartók'un son eserlerinden biri olan orkestra için Konçerto yapıtı yer alıyor. Avusturyalı saygın Şef Thomas Rösner'in yöneteceği konserde, performansı ile müzikseverleri büyüleyecek olan trompet sanatçısı Matthias Höffs de yer alacak. Öğretmenler Günü Konseri, 22 Kasım Saat 20.00'de AKM Türk Telekom Opera Salonu'nda.Akbank Sanat, kasım ayında da farklı yaş gruplarına hitap eden eğlenceli ve öğretici atölyelerle çocukları sanatla buluşturmaya devam ediyor. Bunlardan biri de bugün saat 15.30-16:30 arasında gerçekleştirilecek olan Göçmen Kuşların İzinde: Kuş Yuvası Tasarım Atölyesi... Bu atölyede, İstanbul'un kuş evleri ve göç rotaları keşfedilecek. Katılımcılar, geri dönüşüm malzemeleri kullanarak hayal ettikleri kuş evlerini tasarlayacaklar.