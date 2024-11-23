7/24 şehirde yaşam

Mısır son dönemin en gözde tatil lokasyonlarından biri. Muhteşem deniz altı güzelliğiyle Kızıldeniz ve 4 bin 500 yıllık tarihi piramitler herkesin merakını cezbediyor. Ancak 'Mısır'a gidemiyorum, piramitleri göremedim' diye üzülmeyin, Mısır ayağınıza geldi. Nasıl mı? Şimdi tarih meraklılarını yakından ilgilendiren bir deneyimden bahsedeceğim size. Türkiye'nin ilk sanal gerçeklik müzesi Müzeverse, Excurio ile iş birliğiyle, geleneksel müze kavramını fütüristik bir şekilde düzenleyerek sanat ve teknolojiyi birleştiriyor. Geçtiğimiz günlerde UNIQ İstanbul'da açılan Piramitlere Yolculuk: Antik Mısır'ın Keşfi isimli bu müze deneyimleme imkânı bulan biri olarak, çok etkilendiğimi söyleyebilirim. Öncelikle görevliler yardımıyla takılan VR gözlüğünü iyi ayarlamanız gerektiğini hatırlatayım.Çünkü netlik bazen kaybolabiliyor. Gözlüğü takar takmaz bir anda 4 bin 500 yıl öncesine gidiyorsunuz. Mısırı keşifte Mona isimli sanal bir rehber yardımcı oluyor, onun direktifleriyle hareket ediyor, geçtiği yerlerden geçmeye çalışıyorsunuz. Mona'yı da ünlü oyuncu Didem Balçın seslendirmiş. Kral Khufu'nun cenaze törenine tanıklık etmek ve Giza Platosu, Sfenks ve Büyük Piramit'in gizli alanlarını keşfederek zaman içinde bir yolculuk yaptım. Yaklaşık 45 dakika süren bu yolculuk sonrası gerçek dünyaya dönmekte biraz zorlansam da yaşadığım büyüleyici deneyim tarifsiz. VR Future Kurucu Ortağı Fransız Virgile Mangiavillano, 13 yıldır Türkiye'de yaşıyor ve şakır şakır Türkçe konuşuyor. Mangiavillano 3 yıllık bir çalışma sonrası hayata geçirilen projeyle ziyaretçilere sadece görsel bir deneyim değil, aynı zamanda tarihin içine adım atarak onun bir parçası olmalarını sağlamaya çalıştıklarını söylüyor. Aynı anda 100 kişinin ziyaret edebildiği 7 yaş sınırı olan sanat ile teknolojiyi buluşturan bu müzeye ilgi fazla, elinizi çabuk tutmakta fayda var.Başrollerini Funda Eryiğit, Hazar Ergüçlü ve Hidayet Erdinç'in üstlendiği Timsah Ateşi, zıt kutuplarda yaşayan iki kız kardeşin, babalarıyla olan çalkantılı hikâyesini derin bir duygu yoğunluğuyla sahneye taşıyor. Mehmet Ergen rejisiyle tiyatro severlere büyüleyici bir gösterim vadeden oyun 28 Kasım'da AKM'de...Dünyayı Türkiye'ye bağlayan ve her yıl milyonlarca ziyaretçiyi ağırlayan İGA İstanbul Havalimanı, İGA ART aracılığıyla tarih, kültür ve sanatseverleri bir araya getirecek bir sergiye ev sahipliği yapıyor. Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'ne bağlı İstanbul Beylerbeyi Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü tarafından hayata geçirilen Elbise-i Hümayun: Osmanlı Padişah Kostümleri sergisi, Dış Hatlar Giden Yolcu Katı'nda ziyaretçi ağırlamaya başladı. Sergi'de; Osmanlı İmparatorluğu'nun 6 yüzyıllık tarihine damga vuran beş padişahtan; Osman Gazi, Fatih Sultan Mehmed, Yavuz Sultan Selim, Kanuni Sultan Süleyman ve II. Abdülhamid'e ait olan merasim kıyafetleri tanıtılıyor. Kaftan, iç elbise, göynek ve şalvar gibi parçalar, dönemin zarif detaylarını yansıtırken, kıyafetlerin başlık, ayakkabı gibi aksesuarları da bu özgün tasarımlara uygun şekilde hazırlandı. Sergi 31 Aralık'a kadar devam edecek.Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası (BİFO), onursal şefi Gürer Aykal yönetiminde, 28 Kasım Perşembe akşamı Zorlu PSM Turkcell Sahnesi'nde tüm zamanların en önemli klasik müzik bestecilerinden Wolfgang Amadeus Mozart'ın eserlerinden oluşan özel bir repertuvarı izleyicilerle buluşturuyor. Kore Kültür Merkezi ve Kore Cumhuriyeti Büyükelçiliği'nin destekleriyle gerçekleşecek ve Mozart'tan Sevgilerle adını taşıyan bu konserde, bestecinin farklı dönemlerini ve üsluplarını yansıtan üç farklı yapıtı seslendirilecek. Bu dopdolu Mozart programında müzikseverler, bestecinin 22 numaralı Piyano Konçertosunu, 28 numaralı Senfonisini ve İki Marş eserini dinleyecekler. BİFO, programın ilk eserinde başarılı piyanist Chloe Ji-Yeong Mun'a eşlik edecek.Pera Müzesi Türk Müziği Konserleri, 19. yüzyılın en önemli Klasik Türk müziği bestekârlarından Hacı Ârif Bey ve Talebeleri konseriyle devam ediyor. Misafir solistler Münip Utandı ve Güzin Değişmez'in katılımıyla gerçekleşecek konser 24 Kasım Pazar Pera Müzesi Oditoryumu'nda izlenebilir.Ülkemizin yetiştirdiği en değerli piyanistlerden Devlet Sanatçısı Gülsin Onay, Türk- Macar Dostluk Anlaşması'nın 100. Yıldönümü kutlamaları çerçevesinde 28 Kasım'a kadar yoğun bir programla Budapeşte'de olacak. Ünlü sanatçı, 26 Kasım'da da Liszt Akademisi Solti Hall'da hocası Ahmet Adnan Saygun ile Saygun'un da yakın dostu ünlü Macar besteci Béla Bartók'un eserlerini icra edeceği bir resital verecek. Onay, 27 ve 28 Kasım'da Liszt Akademisi'ndeki masterclasslarında da Macaristan'ın genç piyanistleri ile buluşacak ve Türkiye'ye dönecek.