Şehirde doğa esintisi

Moda dünyası sürekli yeni detaylarla kendisini yenilemenin peşinde. Geçtiğimiz hafta sessiz lüksün ardından 'eski para' olarak adlandırılan birkaç jenerasyondur paraya sahip olan kişilerin hobilerine dair giyim tarzlarının ne kadar popüler olduğundan bahsetmiştik. İlkbahar-yaz sezonunda gördüğümüz tenis trendinin ardından bu sonbahar-kış sezonunda da binicilik trendinin nasıl moda dünyasını domine ettiğinden bahsetmiştik. Binicilik yaparken giyilen dapdaracık pantolonların, kısa şık ceketlerin, kısa fularların, şık deri çizmelerin bu sezonun olmazsa olmazları arasında yer aldığını belirtmiştik. Bu sezon bir başka popüler akım da; sessiz lüks ve binicilik trendlerinin de bir uzantısı olarak kabul edilen ve son günlerde çok konuşulan country tarzı... "Nasıl yani İdil? Country müzik gibi mi? Kırsal kesime dair bir şeyden mi bahsediyoruz?ABD'den mi ilham alıyoruz?" diye içinizden sorduğunuza eminim. Moda dünyasında country tarzı dendiği zaman aslında bu giyim tarzının çıkış noktalar; İngiltere ve Fransa... Daha doğrusu bu iki ülkede şehir dışında ve doğayla iç içe olan yaşam tarzından ilham alan bir yaklaşımdan bahsediyoruz. Bu dekorasyonda, iç mimaride olduğu gibi moda dünyasında da son günlerde çok ama çok popüler. Kır stili olarak da tabir edilen country örneklerinde gözümüzün önüne çiftliğinde ekin eken insanlar gelmiyor bu arada. Daha çok İngiltere Prensi William ve Prenses Catherine'in kırsal bir bölgede bulunan şatolarında giydikleri gibi bir şeylerin giyildiği bir tarzdan bahsediyoruz. Evet lüksü bir başka yaşama şeklinden bahsediyoruz. Şatolarının dönümlerce bahçesindeki bağlarında üzüm yetiştiren, tüm yiyecek ve içeceklerini tamamen doğal bir şekilde üreten, uzun kır yürüyüşleri, binicilik dersleri ve şömine etrafındaki elegan yemeklerin yendiği bir atmosferden bahsediyoruz diyebiliriz. Bu görüntü gözünüzün önüne geldiyse yavaş yavaş ne tür kıyafetlerden ve aksesuvarlardan bahsettiğimize de geçebiliriz.Minimal altın aksesuvarlar. İncecik kemerler, uzun kloş etekler, ekoseler, Barbour tarzında ceketler, şık çizmeler, zarif botlar, yün kazaklar, şallar, yün atkılar, şapkalar, bembeyaz gömlekler diyerek başlayalım bu trendi anlatmaya... İngiliz Guardian gazetesi bu hafta sonunda yayınlanan moda sayfasında bu trendin yıllardır olmadığı kadar yükselişte olduğundan bahsetti. Bunun da nedeni olarak son yıllarda rap müzik, spor giyim, aşırı dekolte giyim derken insanların doğallıktan ve sadelikten uzaklaşmış olması gösteriliyor. Country tarzında tahmin edeceğiniz üzere doğayla uyumlu renkler ön planda. Kızıl kahveler, koyu kahveler, gold tonlar, maviler, sıcacık yeşiller, bu renklerle uyumlu kırmızı, fuşya ve pembeler...Bir bahçeye baktığınız zaman nasıl ki tüm tonlar gözlerinize uyumlu görünüyorsa bu trendle birlikte hayatlarımıza giren ya da daha doğrusu pozisyonlarını daha da sağlamlaştıran renklerle kendimizi aynı doğanın içinde ve doğayla bütünleşmiş hissedeceğiz. Çizgiler, ekoseler, kareler hâlâ hayatlarımızda ancak kullanılan renkler o kadar hoş ve uyumlu ki hiçbir şey abartılı ve aşırı iddialı gelmeyecek sizlere. Yani kısaca country tarzıyla elegan ve şık bir dolaba sahip olacaksınız. "İdil hem diyorsun ki şehir merkezinden uzak, doğayla iç içe. Hem diyorsun ki elegan. Peki şimdi biz ne yapacağız hepimiz birer şato satın alıp Fransız köylerine yerleşemeyeceğimize göre bu giyim tarzının bize tam ne faydası var" diye içinizden sorduğunuza eminim.Nasıl ki sporda giyeceğimiz taytları ve küçücük üstleri insanların üzerinde şehir merkezlerinde gördük. Eşofman takımları ve kaba botlarla her yere girip çıktık. Şimdi de bu tarzın şehirde egemen olacağı dönemdeyiz diyebilirim kısaca. Yani ekose etekler, şık şapkalar, deri eldivenler, gömlek üzerine kazaklarla yaptığınız kombinlerle şehirde arkadaşlarınızla buluşabilir, popüler restoranlara yemeğe gidebilirsiniz. İşin en güzel yanı bu kombinlerle hem zarif hem de hoş görüneceksiniz. Marie Claire dergisinin İngiltere baskısında bu konuya dair hazırlanan makalede country tarzı giyim trendinin son altı ay içinde inanılmaz bir ivme kazandığının altı çiziliyor. Lyst tarafından hazırlanan raporda country tarzına dair ceketlere dair internet aramalarında yüzde 225 artış olmuş durumda. Milano Moda Haftası'nda da yine bu tarz ceketlere, çizmelere ve şapkalara dair o kadar gönderme vardı ki bu trendin yükselişe geçeceğini hepimiz fark ettik.Bu tarzın en güzel yanı çok fazla zorlamadan tüm parçaları rahatlıkla birlikte kombinleyebiliyor oluşunuz. Yani etekleri kazakları, gömlek ve pantolonları en rahat şekilde bir arada giyebileceğiniz için stilinize dair hiçbir zorlama yaşamayacağınız kesin. Bir de fular, atkı, eşarp gibi aksesuvarlarla giyiminizi zenginleştirmeniz ve ortaya şık bir görüntü çıkarabilmeniz çok kolay. Ekose minik etek, krem rengi bir kazak ve şık bir binici çizmesiyle kötü görünmeniz zaten neredeyse imkansız. Çizmelerden görünen uzun yünlü çoraplar, deri eldivenler, şık şapkalar ve üstü mumlu ceketlerle de yine şıklığınızı bir üst seviyeye çıkarmanız mümkün.