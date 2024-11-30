Soğuk hava tek başına çocukları hasta etmez

Havalar soğuk, okullar açık... Bu cümle her anneye hafif korku salar... Çünkü soğuklar başlayınca okullarda da salgın hastalık kendini gösterir. Bu da birçok çocuk için ateş, öksürük, burun akıntısı demek! Anneler için ise uykusuz geceler ve kaygı!Peki, çocuklar kışın neden sık hastalanıyor? İşte bu sorunun cevabını çocuk doktoru Elif Pınar Çakır, yani 'güncel anne', çok güzel bir şekilde vermiş. Bizim sandığımız gibi suçlu soğuk havalar değil. Durum en açık haliyle şöyleymiş: "Soğuk hava çocuklarda doğrudan hastalığa neden olmaz. Fakat hastalanma riskini artıran koşullar yaratabilir. Soğuk hava bağışıklığı zayıflatmaz. Sadece aşırı soğuğa uzun süreli maruz kalma bağışıklık hücrelerinin etkinliğini geçici olarak azaltabilir. Peki, çocuklar kışın neden daha sık hastalanır? Soğuk aylarda hastalıklardaki artış çoğunlukla sıcaklık dışındaki faktörlerle ilgilidir.""Kışın insanlar virüslerin daha kolay yayılabileceği iç mekanlarda daha fazla vakit geçirirler. Soğuk algınlığı ve grip gibi solunum yolu hastalıklarına havanın kendisi değil virüsler neden olur. Soğuk hava genellikle kurudur, özellikle ısıtma sistemleri olan iç mekanlarda. Kuru hava burun ve boğazdaki mukoza zarlarını kurutarak virüslerin bulaşmasını kolaylaştırabilir.""İnfluenza ve RSV (Solunun Sinsityal Virüsü) gibi bazı virüsler daha soğuk ve daha kuru kuşullarda gelişir. Kış aylarında azalan güzeş ışığı, D vitamini düzeylerinin düşmesine yol açabilir. D vitamini, bağışıklık sistemi için kritik bir vitamindir ve eksikliği bağışıklık fonksiyonlarını azaltabilir.""El yıkamayı teşvik edin. Bu virüslerin yayılmasını engeller.Sıcak tutuni ancak aşırı ısıtmayın. Çocukların aşırı terlememeleri için katmanlı giydirin.Nemlendirici kullanın. Havaya nem eklemek, mukoza zarlarının sağlıklı kalmasına ve enfeksiyon riskini azaltmaya yardımcı olur.İyi beslenme ve yeterli uyku bağışıklık sistemini güçlendirir."Bağımlılık çağımızın en büyük sorunu. Tütün, alkol, uyuşturucu ya da ekran bağımlılığı... Hepsi çocuklarımızı tehdit ediyor. Öyle durumlar yaşanıyor ki, anne-babaların çocuğu karşısında eli kolu bağlanıyor ve ne yapacağını bilemiyor. İşte Yeşilay ve İçişleri Bakanlığı'nın öncülüğünde bağımlılıklarla mücadelede yeni bir dönem başladı. "Hepimiz İçin Bağımsız Gelecek" sloganıyla 7'den 77'ye tüm Türkiye ile yola çıkan Yeşilay, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç'in katıldığı "Bağımsızlık Seferberliği" lansmanında bağımsızlık mücadelesinin yol haritasını kamuoyu ile paylaştı.Bu yeni dönemde, her haneye gerekirse sokak sokak dolaşarak ulaşılıp bağımlılık konusunda bilgilendirme yapılacak. Sizin de çocuğunuz ile ilgili bu konuda çözmediğiniz problemler varsa Yeşilay başta olmak üzere devletin ilgili kurumlarından destek alabilirsiniz.