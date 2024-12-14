Şehir yorgunlarına şifa kaynağı

Tarih boyu farklı medeniyetlere ev sahipliği yapan Kastamonu, açık hava müzesi niteliği taşıyor. Türkiye'deki en güzel meydanlar sıralamasında ilk üçte yer alan Cumhuriyet ve Nasrullah Meydanı bu şehirde. Nasrullah Meydanı, adını içerisinde barındırdığı Nasrullah Kadı Camii'nden alıyor. 1500'lü yıllarda yapılan cami, ayrıca İstiklal Marşı'nın ilk kez halka duyurulması ve Mehmet Akif Ersoy'un milli mücadeleye davet eden konuşmaları da buradan yapması sebebiyle de kıymetli. Ayrıca 1919'da milli mücadele için ilk kadın mitingi de burada yapılmış. Kurtuluş Savaşı'ndaki fedakar Türk kadınını temsilen yapılan Şerife Bacı anıtıyla milli gururu yeniden yaşanıyor. Şehri dikkat çekici kılan özelliklerinden biri de rivayetler... Öyle ki halk arasında tarihi caminin şadırvanında bulunan çeşmeden su içen misafirler için 'ya 7 kez şehre gelirler ya da buraya yerleşirler' inanışı var. Güneyinde Ilgaz Dağları, kuzeyinde ise Küre Dağları uzanan Kastamonu, genellikle kayak turizmi ile ön plana çıksa da yalnızca kış aylarında değil, yılın dört mevsimi yerli ve yabancı turistleri ağırlıyor. Bahar aylarında kanyonları ve şelaleleriyle doyumsuz manzaralar sunan kent, büyük şehrin karmaşasından kaçanlara dinginlik veriyor. İşte onlardan bazıları.Batı Karadeniz Bölgesi'nde yer alan Küre Dağları, içerisinde barındırdığı biyoçeşitlilik ve muhteşem kanyonlar sayesinde Türkiye'nin ve dünyanın özel bölgelerinden birisi sayılıyor. Bölge, Dünya Doğayı Koruma Vakfı'nın (WWF) 'ölmeden önce görülmesi gereken yerler' listesinde.Pınarbaşı ilçesinde yer alan Horma Kanyonu, şüphesiz ülkemizdeki en heyecan verici kanyonlardan birisi. 2016 yılında başlanan çalışmalar neticesinde oluşturulan ahşap yürüyüş parkuru sizleri Zara Çayı eşliğinde huzurlu bir yolculuğa davet ediyor. 3 kilometrelik parkurun sonuna geldiğinizde ise sizleri Ilıca Şelalesi karşılıyor.Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden olan Ilgaz Dağı Milli Parkı, sıradağların yamacına kurulmuş bir destinasyon. Yaklaşık 2 bin 330 rakımda faaliyet gösteren kayak merkezinde yılın yaklaşık dört buçuk ayı kış sporları yapılıyor. Şairlere ilham veren ve hakkında yüzlerce şiir yazılan eşsiz güzellik, 7'den 70'e herkesin gözdesi.Mustafa Kemal Atatürk'ün Kastamonu'da Şapka İnkilâbını yapmasıyla birlikte giydiği şapkalar başta olmak üzere Cumhuriyet'in ilk yıllarından bu yana kullanılmış şapkalardan oluşan Türkiye'deki ilk ve tek Şapka Müzesi... 2008 yılında Mimar Vedat Tek Kültür Merkezi'nde ziyarete açılan müze içerisinde pek çok devlet adamı, sanatçı ve ünlülerin de kullandığı yaklaşık bin 260 adet şapka bulunuyor. Öte yandan 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in 'Kimseye vermem' dediği şapka da bu müzede sergilenmekte.Kastamonu, mutfak kültürü ile bilinen, birbirinden nefis yemeklere ev sahipliği yapan bir şehrimizdir. Bu enfes coğrafya, kendine özgü lezzetler ile yerli ve yabancı misafirlerini ağırlamaktadır. Şehre gelenler genel olarak taşköprü sarımsağı ve çekme helvayı bilse de yörenin kendi özgü birçok lezzeti bulunuyor.