7/24 şehirde yaşam

Türk pop müziğinin efsane gruplarından MFÖ'nün vokalisti ve yazar Mazhar Alanson, Turkuvaz Çocuk etiketiyle çıkan yeni kitabı Sanatçının Öyküsü'nün imza gününde hayranlarıyla bir araya geliyor. Sanatçı, kitabını, D&R tarafından düzenlenen lansman kapsamında bugün saat 16:00'da D&R Bağdat Caddesi'nde minik okurları için imzalayacak. Gündüz dolaşıp duran, gökyüzünü izleyen, akşam olunca da kabilesindekilere gördüklerini anlatan ve onların hayatına renk katan bir sanatçının macerasını anlatan Sanatçının Öyküsü, hissetmenin, düşünmenin, kelimelerin ve şarkıların ne kadar önemli olduğunu fısıldıyor.Jane Austen'in klasiği Gurur ve Önyargı farklı bir yorumla yeniden sahneleniyor. Hikâyeyi bu defa hizmetlilerin gözünden izliyoruz. Isobel McArthur'un ödüllü uyarlamasının yönetmen koltuğunda Murat Daltaban oturuyor. Birce Akalay, Nergis Öztürk, Özge Özberk, Ayşegül Uraz ve Kardelen Arpacı'yı biraraya getiren Gurur Ve Önyargı* (*gibi bir şey) adlı oyun 23 ve 24 Aralık'ta Maximum Uniq Hall'de perde açıyor.Efsanevi boksör Muhammed Ali'nin hayatı tiyatro sahnesinde. Toplumsal temsiliyet, ailevi teslimiyet ve bireysel özgürlük üçgeninde genç Muhammed Ali, hayatını böcek kabuklarıyla birlikte lam ve lamel arasına sıkıştırıp keşfetmeye çalışıyor. Ali'nin yaşadığı sıkıntılara meydan okuyuşunu anlatan, Turgay Korkmaz'ın yazıp yönettiği Erdem Kaynarca'nın tek kişilik oyunu Muhammed Ali, 24 Aralık'ta Zorlu PSM'de tiyatroseverlerle buluşacak.Dünyanın en büyük holografik hayvanat bahçesi ve dijital deneyim merkezi DigiZoo, kapılarını açtı. PolyVision tarafından Mall of İstanbul'da bin 500 metrekarelik alana kurulan DigiZoo, 50'den fazla canlı türü, sanal gerçeklik deneyimleri, etkileşimli sergilerle hem çocukları hem yetişkinleri unutulmaz bir yolculuğa çıkarıyor. Tarih öncesi canlılardan günümüz hayvanlarına kadar 50'den fazla canlı türünün yanı sıra, iklim krizine dikkat çekmek amacıyla tasarlanmış dijital enstalasyonlar da ziyaretçileri iklim krizi konusunda bilinçlendirerek farkındalıklarını artırıyor. Dinozor fosillerinden renkli kelebek dünyasına kadar canlı türklerini keşfetme imkanı sunan müze alanında aynı zamanda interaktif atölyeler de çocukların ilgisini çekebilir. Teknolojiyle haşır neşir olan çocukların uğrak yeri olacağı düşünülen Digizoo, 2025 itibarıyla yılda yaklaşık 160 bin ziyaretçi ağırlamayı hedefliyor.İstanbul Devlet Opera ve Balesi, Rus besteci Çaykovski'nin 1891 yılında bestelediği son eseri olan, Fındıkkıran balesini Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Türk Telekom Opera Salonu'nda sahnelemeye devam ediyor. Küçük Alman kız Clara Stahlbaum'un yeni yıl hediyesi olarak aldığı fındıkkıran oyuncağı ile ilgili rüyalarının konu edildiği büyü-masal tarzı bir yılbaşı klasiği 23 ve 26 Aralık'ta seyirciyle buluşacak. Baleye ilgi çok yoğun elinizi çabuk tutmanızda fayda var.Radyoculuk kariyerinde yıllarca sesini dinleyicilere taşıyan, ardından iletişim dünyasında başarılı projelere imza atan Habil Ceyhan, bu kez kabinin başına geçiyor. Ceyhan yarın akşam Bomonti Hakim'de müzikseverlere unutulmaz bir akşam yaşatacak.Ara Güler'in henüz 18 yaşındayken kaleme aldığı İstanbul'da Sabah yazısından ilham alan ve şehrin geceden gündüze dönüşümünü gözler önüne seren İstanbul Uyanıyor sergisi Ara Güler Müzesi'nde sanatseverleri ağırlamaya devam ediyor. Güler'in Beyoğlu Güler Apartmanı'ndaki karanlık odasında ürettiği baskılar, kendisine ait fotoğraf makinelerinin de sergilendiği seçkide Güler, bu kez gecenin sabaha bağlandığı saatlerdeki sokaklara götürüyor sanatseverleri. İstanbul'un uyanışını ele alan bu kareler, şehrin ilk saatlerinde atılan adımların izini sürerken, aynı zamanda İstanbul sakinlerinin içsel yolculuğuna da işaret ediyor.