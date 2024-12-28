7/24şehirde yaşam

Türk Müziği'yle yıla veda

Pera Müzesi Türk Müziği Konserleri, 2024 yılına Yeni Yıl Konseri ile veda ediyor. Günümüzün usta yorumcuları ve sâzendelerinin, büyük bestekârların seçme eserlerini seslendirdiği konser serisinde senenin son misafir solistleri Melihat Gülses ve Zahit İpek olacak. İki usta müzisyen, büyük bestekârların seçme eserlerini seslendirecekleri bir repertuvarla müzikseverlerin karşısında olacak. Konser yarın 15.30'da Pera Müzesi Oditoryumu'nda izlenebilir.



Klasiklerle müzikal yolculuk

2024'te bin 100 etkinlikte 700 bine yakın sanatseveri ağırlayan Zorlu PSM, yılı özel bir konserle kapatıyor. 4 Ocak akşamı gerçekleşecek özel etkinlikte, İstanbul Klasik Orkestrası'yla geleneksel ile modern ezgiler dinleyenleri bir yolculuğa çıkaracak. Şef Oleksandr Samoylenko'nun yönettiği İstanbul Klasik Orkestrası, İspanyol ezgilerinden, valslerin zarif tınılarına, modern film müziklerinden, tangonun tutkusuna kadar geniş bir yelpazede eserler seslendirecek.



Kahkaha garantili oyun

Hakan Bilgin ve Yosi Mizrahi bir araya gelirse ne olur? Kahkaha garanti olur. Bir de onlara Sevinç Erbulak'ın eklendiğini düşünün... İşte bu üçlünün birlikte rol aldıkları Aşk Listesi adlı oyun, seyirciyle buluşmaya devam ediyor. Serkan Üstüner'in rejisiyle, hayalinizdeki insanın bütün özelliklerini seçme şansınız olsaydı, o kağıda neler yazardınız? sorusundan hareketle eğlenceli dakikalar vaat eden oyun, 30 Ocak Pazartesi Kocaeli'de, 2 Ocak akşamı da Kadıköy Baba Sahne'de kahkahaya davet ediyor.



Var Kalma Mücadelesi

Türkiye'de sürdürülebilirlik ve kültür sanat odaklı içerik ve projeler gerçekleştiren PlumeMag platformunun projesi olan Var Kalma Pratikleri isimli kolektif sergi, Institut français İstanbul'da sanatseverleri ağırlamaya devam ediyor. Küratörlüğünü Plume- Mag'in kurucusu ve sanat tarihçisi Bihter Ayyıldız ve platformun kültür-sanat editörü Emir Dereci'nin üstlendiği sergi Bilal Yılmaz, Elçin Acun, Elif Büyüknohutçu, Ferhat Tunç, Fırat Engin, Özge Akdeniz, Osman Dinç, Şükran Moral ve Zeynep Beler'in işlerini bir araya getiriyor. Fransız düşünür Georges Didi-Huberman'ın "var kalma mücadelesi" olarak tanımladığı antropolojik kabiliyetin izlerini süren sergi 25 Ocak'a kadar ziyaret edilebilir.



Yılbaşı çikolatanı kendin yap

Yeni yıl için sevdiklerinize hediye bakanlardan mısınız? En güzel hediyenin el yapımı el emeği göz nuru şeyler olduğunu düşünenlerdenseniz eğlenceli ve yaratıcı atölyeleri deneyimleyebilirsiniz. Bereket narı atölyesinden, kurabiye yapımına, mum süslemeden çikolata yapıma kadar Watergarden'da bugün gerçekleşecek yılbaşı atölyelerinde her yaş grubuna hitap eden keyifli etkinlikler sizleri bekliyor.



Geçmişten geleceğe

Doğduğu Toprağa Akan Sanat mottosuyla Bayburt Kenan Yavuz Etnografya Müzesi'nde gerçekleştirilen 3. Arnica Art Land Sanat Çalıştayı'nda üretilen eserler, Bayburt ve Mersin'den sonra şimdi de İstanbullu sanatseverler ile buluştu. Sanatçıların dünyaca ünlü dokuma sanatçısı Fırat Neziroğlu'nun küratörlüğünde farklı disiplinlerden eserlere imza attığı sergi, FN Art Space Sanat Galerisi'nde 23 Ocak'a kadar açık kalacak.