7/24 şehirde yaşam

Muhteşem Süleyman perde açıyor

Samsun Devlet Opera ve Balesi Osmanlı İmparatorluğu'nun 10. Padişahı Kanuni Sultan Süleyman'ın yaşamını seyirciyle buluşturmaya devam ediyor. Bestesi Tevfik Akbaşlı'ya, librettosu Işık Noyan'a ait Muhteşem Süleyman operası Şahan Gürkan rejisiyle sahneleniyor. Orkestra şefliğini Patrick David Murray ve Kıvanç Tepe'nin üstlendiği opera 6 Ocak pazartesi 13.30'da Aydın Gün Sahnesi'nde perde açacak. Murat Göçken ile Tuncay Kurtoğlu'nun dönüşümlü olarak canlandırdığı, Hürrem Sultan'a Eda Bingöl Gürkan ile Mine Kurtoğlu'nun hayat verdiği eser kalabalık kadrosu, Hakkı Kandır imzalı dekor tasarımı ve Gülnur Çağlayan Tuluk imzalı kostüm tasarımıyla dikkat çekiyor.



Yıldızlar parlamaya devam ediyor

İş Sanat'ın genç müzisyenlere konser deneyimi sunmak amacıyla sahnesini açtığı Parlayan Yıldızlar konserleri devam ediyor. 2023 yılından beri geleneksel Türk müziğinin genç yeteneklerini de bu konserler kapsamında seyircisiyle buluşturan İş Sanat, 6 Ocak Pazartesi akşamı İş Kuleleri Salonu'nda Özgün Tuncel (bağlama) ve Görkem Kamil Vurur'u (tar) sahnesinde ağırlayacak. Öte yandan her sezon dünyaca ünlü sanatçı ve toplulukları sahnesinde ağırlayan İş Sanat, sezon programına bir dünya yıldızını daha ekliyor. İş Sanat'ın 8 Ocak Çarşamba akşamı AKM Türk Telekom Opera Salonu'nda düzenleyeceği yeni yıl konserinin solisti opera dünyasının divalarından Aida Garifullina olacak. Konserde sanatçıya, Türkiye'nin önde gelen şeflerinden Rengim Gökmen'in yönetimindeki Bilkent Senfoni Orkestrası eşlik edecek.



Polonya için özel konser

CSO Ada Ankara özel bir konsere ev sahipliği yapıyor. Avrupa Birliği Konseyi Polonya Dönem Başkanlığı Vesilesiyle Polonya Cumhuriyeti & Ankara Büyükelçiliği İle İşbirliği Özel Konseri başlıklı konser 10 Ocak akşamı Ziraat Bankası Ana Salon'da seyirciyle buluşacak. Lukasz Borowicz'in şefliğini üstlendiği orkestra piyanist Alexandra Swigut'a eşlik edecek.



Savaş karşıtı oyun AKM'de

İstanbul Devlet Tiyatrosu tarafından sahneye konan Lysistrata, M.Ö. 490-478 yılları arasındaki Yunan-Pers Savaşları'ndan sonra, Yunanistan'ın iki büyük gücü olan Atina ve Sparta arasındaki iktidar mücadelesini konu alınıyor. Bu savaşta kadınların barış isteği ile verdikleri mücadele eşsiz bir gösteriyle seyirci karşısına çıkıyor. Tek perdelik bu etkileyici oyun Barış Erdenk rejisiyle 4 Ocak Saat 20.00 ile 5 Ocak 15.00'te AKM Tiyatro Salonu'nda sahnelenecek.



Ruhsal bir keşif

Serina Haratoka'nın Rüya Mağaraları adlı sergisi Tokatlıyan Han'da sanatseverlerle buluşuyor. Sanatçının antik çağların renk terapisi ritüellerinden, mitolojik hikâyelerden, Doğu felsefelerinden ve modern psikanalistlerin metinlerinden ilham aldığı; doğum, mağara, tünel ve ayna metaforlarıyla anlatılabilecek, ruhsal bir keşif deneyimi sunmayı amaçlıyor. Denizhan Özer küratörlüğündeki sergi 24 Ocak'a kadar sürecek.



Dokumaya farklı bakış

Bağımsız sanatçılar için özgün bir platform sunan Offgrid Art Project, İpek Eyüboğlu'nun kuruculuğu ve Nilay Yerebasmaz'ın kurucu direktörlüğünde MSGSÜ Geleneksel Türk Sanatları Bölümü akademisyenlerinden Doç. Dr. N. Didem Öz'ün Imprint isimli kişisel sergisiyle kapılarını sanatseverlere açtı. sanatçının el sanatlarına dair bilgi birikimini ve yaratıcı vizyonunu ortaya koyan sergi 1 Şubat'a kadar görülebilir.