Ankara’da flüt ve arp resitali

24 Kasım'da Ankara'da başlayan ve Türkiye'nin çeşitli kentlerine yayılan 15. Uluslararası Şefika Kutluer Festivali yarın akşam özel bir konserle sona eriyor. Şefika Kutluer'in Portekiz'den gelecek Arp sanatçısı Maria Sa Sliva eşliğinde vereceği Flüt ve Arp Resitali yarın akşam Ankara CSO Ada Mavi Salon'da müzikseverlerle buluşacak. Sanatçılar flüt ve arp repertuarının çok sevilen eserlerini seslendirecek.





AKM'de Ahmet Kaya şarkıları

2000 yılında kaybettiğimiz, özgün müziğin güçlü sesi Ahmet Kaya şarkıları, İstanbul Devlet Modern Folk Müzik Topluluğu solistleri tarafından yarın Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) seslendirilecek. Yakamoz, Kum Gibi, Nerden Bileceksiniz, Söyle, Şu Dağlarda Kar Olsaydım gibi Ahmet Kaya'nın sevilen şarkıları, İstanbul Devlet Modern Folk Müzik Topluluğu solistleri; Jülide Karan, İrem Sağer Güven, Ezgi Eyüboğlu ve Mehmet Kılınç tarafından çok sesli olarak yorumlanacak. Sanat yönetmenliğini Bora Kayalar üstlendiği Özgün Müzikte Bir Portre: Ahmet Kaya başlıklı konser yarın akşam saat 20.00'de AKM Türk Telekom Opera Salonu'nda.





İstanbul'un efsaneleri dijital sahnede

Dijital teknoloji ile klasik tiyatro anlatımını birleştiren ve etkileyici bir performans ile sahneye taşıyan Legends of Istanbul, yarın saat 16.00'da Sultanahmet Abud Efendi Konağı sahnesinde izleyicilerle buluşuyor. Mitolojik kahraman Medusa'nın hikâyesinin yanı sıra Hürrem Sultan, Mimar Sinan ve Hezarfen Ahmet Çelebi gibi karakterler de bu gösteride hayat buluyor. Gösteride kullanılan dijital sahne tasarımları, özel ışık oyunları ve ses efektleri, İstanbul'un tarihi dokusunu çağdaş bir şekilde yansıtıyor.





Nalçakan bu kez şarkı söyleyecek

Son olarak atv dizisi Kardeşlerim'de rol alan Celil Nalçakan sahneleri bırakmıyor. Müzik tutkusuyla bilinen deneyimli oyuncu son yıllarda oyunculuğunun yanı sıra müzisyen kimliği ve sahne şovuyla da öne çıkıyor. Sevilen şarkılara getirdiği farklı yorumla dikkat çeken Nalçakan, bu akşam ve 25 Ocak'ta Ataşehir'deki Pasajdayız'da sahne alıyor.





Yarım asırlık serüven

Mustafa Taviloğlu'nun 1972'den bu yana tutku ve özveriyle büyütmeye devam ettiği Taviloğlu Koleksiyonu'nun yarım asırlık serüvenini sanatseverlerle buluşturan Bir Koleksiyoner Hikâyesi sergisinin özel bir bölümü 30 Mart'a kadar Yapı Kredi Bomontiada'da ziyaretçilerini bekliyor. Küratörlüğünü Derya Yücel ve Marcus Graf'ın üstlendiği Yarım Asırlık Serüven başlıklı sergide Taviloğlu'nun koleksiyona kattığı ilk yapıt olan Necdet Kalay'ın Köy Evi isimli eserinden Türkiye sanat tarihine yön vermiş ustaların işlerine kadar birçok eser bir arada görülebilir.

Yoğun ilgi, sergi uzattırdı

Sanatçı Rahşan Düren'in pentür ve duvar resmi çalışmalarından oluşan yedinci kişisel sergisi Verwegenheit, Beyoğlu'nun tarihi mekânlarından Tarhan Han'da 15 Ekim'de kapılarını açmıştı. Sanatseverlerden yoğun ilgi gören sergi 300 bine yakın sanatsever tarafından ziyaret edilince serginin tarihi uzatıldı. Toplamda 100 eserin yer aldığı, sinematografik bir kurguya sahip sergi 15 Mart'a kadar sürecek.