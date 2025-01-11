Rengarenk bir yıl bizi bekliyor

Yepyeni bir yıla adım attık. Geçtiğimiz hafta bu yıla genel anlamda damga vuracak makro trendleri kaleme almıştım. Bu başlıklar arasında renklere de hafifçe göz kırpmıştık. Renklerle ilgili oldukça fazla soru alınca bu hafta size bu yıla damga vuracak renklerden daha detaylı olarak bahsetmek istedim. 2025 yılının trend renkleri, doğadan ilham alan toprak tonları, enerjik ve dikkat çekici canlı renkler, sakinleştirici pastel tonlar, modern ve lüks bir dokunuş sağlayan metalik yüzeyler ve sürdürülebilirliği ön plana çıkaran doğal renkler olarak öne çıkıyor. Pantone'un Yılın Rengi olarak seçtiği Mocha Mousse doğal olarak yılın en popüler rengi. Onunla birlikte sıcak kahve tonlarının tamamı da oldukça popüler. Ayrıca turuncu, elektrik mavisi ve neon yeşil gibi cesur renkler de tüm yıl boyunca genç ve dinamik bir havaya sahip olmanızı garanti ediyor. Pastel mavi ise ferah bir görünüm sağlıyor.

ALTIN TONLARI VE METALİKLER

Bu yıl tam olarak altın renginin en parlak olduğu yıl diyebiliriz. Geçen sene tereyağı sarısı gibi renkler yükselişteyken bu sene moda dünyası daha parlak, daha enerjik ve daha gösterişli olmamızı istiyor. Altın inanılmaz bir yükselişteyken altının dışında, gümüş ve bronz gibi renkler de moda dünyasına iddialı bir giriş yapmış durumda. Tüm bu renkler lüks bir dokunuş sağlarken aynı zamanda kombinlerinize modern bir hava da katıyor. Aksesuvarlarda özellikle gold'ları görmediğimiz bir an olmayacak gibi. Bottega Veneta, Saint Laurent ve Gabriela Hearst gibi modaevleri bu trende koleksiyonlarında geniş yer vermiş durumda.



PASTEL MAVİ GÜVEN VERİYOR

Dedik ya bu yıl pastel tonlar oldukça iddialı bir şekilde hayatımıza geri dönüyor. Kahverengi tonlarıyla, grilerle, siyahlarla rahatlıkla kombinlenebilen bu renkler bir anda dolaplarımızın da günlük stilimizin de nefes almasını sağlayacak. Koyu renklerin egemenliğinden ve boğuculuğundan bizleri bir nebze de olsun kurtaracak olan pastel tonlar tüm modaevlerinin koleksiyonlarında geniş yer alıyor. Tüller, ipekler, organzeler bu renklerle oldukça başarılı bir uyum içinde. Bu pastel renkler arasında özellikle pastel mavi hem ciddi, hem mesefali, hem de cool, hem de güven verici yansımasıyla dolaplarımızın gözdesi olacak.

ELEKTRİK MAVİSİ

Çarpıcı, iddialı, provakatif, farklı bir şekilde de olsa neredeyse kırmızı kadar seksi bir renk var karşımızda. Siyaha da kahverengiye de bu kadar yakışan bir başka renk çok zor bulunur. Çivit maviler, saks mavileri, eletrik mavileri bu yıl kesinlikle yükselişte olacak. Tod's, Stella McCartney gibi markaların da bu sezonki koleksiyonlarında geniş yer verdikleri bu tonlar, bu yıl kesinlikle dolabınıza eklemeniz gereken renkler arasında.

PARLAK YEŞİLİN İDDİALI ÇIKIŞI

Yeşil kesinlikle bu yılın en iddialı çıkışını yakalayan renk oldu diyebiliriz. Sürdürülebilirlik kavramının giderek daha fazla önem kazandığı günümüzde, doğal ve organik renkler de trend olmaya devam ediyor. Özellikle yeşilin doğal tonları, bejler ve toprak renkleri, sürdürülebilir yaşam tarzlarını destekliyor. Doğadan ilham alan bir sıcaklık yaratan bu renkler hem modern hem de klasik tasarımlarla rahatlıkla uyum sağlıyor.

KAHVE TONLARI

2025 yılının belki de en dikkat çekici renk trendi, doğadan ilham alan toprak tonları olacak. Özellikle 2025 yılın rengi olarak açıklanan Mocha Mousse, sıcak ve sofistike bir görünüm sunuyor. Bu tonların en önemli özelliği tahmin ettiğiniz gibi sakinleştirici bir hava yaratıyor olmaları. Ve tabii ki bu renkler minimalist ve doğa dostu bir yaşam tarzını simgeliyor. Toprak tonlarına eşlik eden bej, krem ve kahve tonları rahat ve doğal bir estetik arayanlar için ideal.

PUDRA PEMBE

Ferragamo, Simone Rochas bu rengi bu yılki koleksiyonlarında oldukça geniş bir şekilde kullanmış durumda. Barbie pembesinin son bir yıla damga vurmasının ardından pembeden tamamen vazgeçileceğini sananlar tabii ki yanılıyordu. Çünkü sonuç olarak pembenin naif, kadınsı ve elegan tavrını bir yana bırakmak biz kadınlar için pek de mümkün değildi. Ancak pembenin o aşırı iddialı ve çarpıcı tonu yerine bu yıl boyunca daha dinlendirici, daha naif bir vibe'ı bulunan pudra pembe koleksiyonlarda geniş yer alıyor.

KIRMIZI TONLARI

Kesinlikle dolaplarınıza farklı tonlardan kırmızıları eklemeniz gereken bir sezonun içinde bulunuyoruz. Bordoya kaçan kırmızılar kadar uçuk ve açık renkli kırmızılar da tüm yıl boyunca çok popüler olacak. Kadınsı, seksi, yüksek enerjili bu renk ile tüm kombinlerinizin dikkat çekici ve iddialı olacağından hepimiz eminiz. Jean'lerle olduğu kadar, siyah, kahverengi, beyaz ve gri baskın renk bloklarıyla da uyumlu olarak kullanılabilen bu renk paleti sizin de iç enerjinizi ve yaşam coşkunuzu artıracak.

SICAK TURUNCU

Parlak turuncular, yanık turuncular, kırmızıyla karışmış turuncular bu sezon çok ama çok popüler. Renk bir anda size yaşam enerjisi, motivasyon ve pozitif bir algı verecek. Rengin tüm sıcaklığı hem sizin ruh halinize yansıyacak ve olumlu etkilenmenizi sağlayacak hem de karşınızdaki kişilerin de sizi daha olumlu, sıcak ve cana yakın görmesini sağlayacak. Simkhai, Bottega Veneta ve Prada çoktan bu rengin albenisine kendisini kaptırmış durumda.