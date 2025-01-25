Bir ödevle tüm hayatı değişti

Polonya'da düzenlenen Avrupa Gençler Halter Şampiyonası'nda madalya şov yapan milli sporcu Ezgi Kılıç'ın hikayesi filmlere konu olacak cinsten... 45 kiloda koparmada 74, silkmede 85 ve toplamda 159 kilo ile 3 altın madalya kazanarak Avrupa Şampiyonu olan Ezgi Kılıç, sadece altı yıl önce beden eğitim öğretmeninin verdiği ödev sayesinde halterle tanışıyor. Daha önce halterin ne olduğunu bile bilmeyen Ezgi, branş ödevinde halterle ilgili araştırmalar yapmaya başlar. Araştırma sırasında hem milli halterci Sibel Özkan'ı tanıdı hem de halterin nasıl bir spor olduğunu öğrenir. Araştırma yaptıkça da bu sporu seven Ezgi'nin kariyeri de böylelikle başlar. Bu isteğini ailesine de söyleyen Ezgi, bir süre gidecek kurs bulamaz. Ancak okulunda bir kurs açıldı ve hemen buraya yazılır.

BAŞARILAR ARDI ARDINA GELDİ

Ezgi'nin başarıları da çok geçmeden gelmeye başlar. İlk Avrupa şampiyonasında bronz madalya kazanan milli sporcu, daha sonraki şampiyonada ise 9 rekor kırıp, şampiyon olmayı başarır. İki kez Avrupa ve bir kez de dünya şampiyonu olan Ezgi, geçtiğimiz ay İspanya'da düzenlenen Gençler Dünya Halter Şampiyonası'nda hasta olmasına rağmen dünya üçüncüsü olmayı başarır. Ezgi Kılıç son olarak Polonya'da düzenlenen Avrupa Gençler ve 23 Yaş Altı Halter Şampiyonası'nda mücadele eder. 45 kiloda yarışan Konya TOHM sporcusu Ezgi Kılıç, koparmada 74, silkmede 85 ve toplamda 159 kilo ile üç altın madalya kazanarak yeniden Avrupa Şampiyonu olur. Kılıç artık hedefinin 2028 Los Angeles Olimpiyatları'nda altın madalya kazanmak olduğunu söylüyor.