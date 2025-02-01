7/24 şehirde yaşam

Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu, AKM'deki 47'nci yılını kutluyor. 1975 yılında kurulan ve İstanbul'daki ilk konserlerinin mekânı olarak Galata Mevlevihanesi'ni kullanan Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu kuruluşundan üç yıl sonra 1978'de konserlerini AKM'de vermeye başladı. Koro bugünkü konserini, kurumsal tarihine bir göndermede bulunmak üzere hazırladı. AKM'de verdiği Nevzad Atlığ'ın yönetimindeki ilk konserin repertuvarıyla müzikseverlerin huzuruna çıkacak olan koronun konserinde solistler Aybige Demir Okan, Aynur Ezgi Yüksel ve Merve Kıvılcımer de 1978 tarihli konserin solisti Ayla Büyükataman'ın seslendirdiği eserlerle sahne alacak. Şef Mehmet Güntekin'in yöneteceği konserde Zeki Mehmed Ağa, Dellâlzade, Zekâi Dede, Dilhayat Kalfa ve Tanburi Ali Efendi'nin eserlerinin yanı sıra Karcığar köçekçe takımı icra edilecek.Her saniyesinde karla ve sihirle dolu bir dünya sunan Slava's Snow Show, yoğun talep üzerine 5 - 9 Şubat tarihleri arasında Piu Entertainment ve Zorlu PSM organizasyonuyla dördüncü kez Zorlu PSM'ye geliyor. 30 yılı aşkın süredir 12 binden fazla performans ile 10 milyon seyirciye ulaşan bu büyülü şov, geçtiğimiz senelerde de her yaştan sanatseverle buluşmuş ve büyük bir ilgiyle karşılanarak biletleri birkaç gün içinde tükenmişti. Slava's Snow Show toplam 8 seansla seyircilerini yeniden eğlenceli, teatral ve şiirsel bir yolculuğa çıkaracak.Broadway tarzı danslar, ışık şovları ve yüksek temposuyla dikkat çeken, sezonun en heyecan verici yapımlarından biri olan Düzenbazlar (eski adıyla Kirli, Çürük ve Adi), bu akşam itibariyla Tiyatro Ak'la Kara'da sahnelenmeye başlıyor. Başrollerini Savaş Özdural, Kerem Poyraz Kayaalp ve Romina Özipekçi'nin paylaştığı Atilla Şendil'in yönetmenliğini üstlendiği Düzenbazlar, Fransız Rivierası'nda geçen bir dolandırıcılık hikâyesini konu alıyor.Sahneye olağanüstü dev canlı dinozorlar getirmek için baş döndürücü kuklalar kullanan Dinosaur World Live; izleyicilerini dinozorların dünyayı dolaştığı çağa geri götürüyor. Geçtiğimiz yıl da ülkemize gelen İngiltere kökenli Dinosaur World Live etkinliği bugün ve yarın 4 gösteriyle Maximum Uniq Hall'da. 50 dakikalık gösteriler sonrası dinozorlarla fotoğraf çektirme imkânı da var...İGA İstanbul Havalimanı, yeni bir sergiye ev sahipliği yapıyor. İGA İstanbul Havalimanı'nın ağırladığı farklı kültürlerden 100 misafirin portresinin yer aldığı İGA'nın Yüzleri: Bastığım Yerdeyim sergisi, İGA ART Galeri'de açıldı. Küratörlüğünü Prof. Dr. Gülveli Kaya'nın üstlendiği sergi, 30 Nisan'a kadar görülebilecek.ENKA Sanat, yeni sezon startını 4 Şubat'ta, Güvenç Dağüstün ve Burçin Büke imzası taşıyan Geleneklerin Yankısı başlıklı projenin dünya prömiyeriyle veriyor. Geleneklerin Yankısı: Doğu ve Batı'nın Uyumlu Buluşması isimli konser, Bach'tan Beethoven'a, Fauré'den Rachmaninov'a kadar Batı'nın klasik müzik devlerini, Aşık Veysel, Neşet Ertaş ve Karacaoğlan gibi Türk halk müziğinin ölümsüz ozanlarıyla bir araya getiriyor.Oslo'da doğan sinematik folk - pop müzik grubu Kalandra, ilk İstanbul konserini vermek üzere Epifoni organizasyonuyla 7 Şubat akşamı If Performance Hall Beşiktaş'a geliyor.