7/24 şehirde yaşam

Bu kez aşıklar için çalacak

Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Evgeny Grinko bir kez daha ülkemizde. İlk kez geldiği 2013 yılından bu yana Türkiye'ye olan hayranlığını her fırsatta dile getiren ve burada kendi kitlesini oluşturan Grinko, yakın zaman önce Aşık Veysel'in Uzun İnce Bir Yoldayım adlı türküsünü kliplendirmişti. Rus piyanist bu kez sevgililer günü konseri için 13 Şubat'ta İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde sahne alacak. Valse, Winter Sunshine ve daha birçok unutulmaz eseri seslendirecek olan Grinko, izleyicilere romantizm dolu bir müzik şöleni sunacak.



Anna depresyondan nasıl kurtulacak?

Avustralyalı oyun yazarı Kendall Feaver'ın kaleme aldığı Çoğunlukla Bazen isimli oyun Barış Gönenen rejisiyle sahneleniyor. H6 ACT ve Ara Sahne yapımı oyunda Selen Uçer, İdil Yener, Sena Kurdoğlu ve Ulaşcan Kutlu rol alıyor. Babasının ölümünden sonra ilaçlar ve doktorlarla iyileştirilmeye çalışan Anna'nın on sekiz yaşındayken geçtiği dönemi anlatan oyun psikiyatri biliminin küçük bir çocuğun gelişimi üzerindeki etkisini tartışıyor. Çoğunlukla Bazen, 11 Şubat'ta Ara Sahne'de ve 21 Şubat'ta Atlas 1948 Sineması'nda sahnelenecek.



Erzurum'dan İstanbul'a

Erzurum Devlet Tiyatrosu'nun sahneye koyduğu Dokuz Beş Müzikali İstanbul'a turneye geliyor. Patricia Resnick'in yazdığı Volkan M. Sarıöz'ün yönettiği oyun, iş dünyasında sabah 9 akşam 5 mesaisinde çalışan, kendilerini var edemeyen kadınların hikâyesini sahneye taşıyor. Cinsiyetçi, bencil patronlarından bıkmış üç iş arkadaşı ve onların hayatta kalma mücadelesi çalışan her kadına tanıdık gelecek. Özlem Sak, Aslı Atmaca Gardaneri, Belgin Alptekin'in başrolde yer aldığı oyun, 12 ve 13 Şubat AKM Tiyatro Salonu'nda.



Efsane komedide hesap zamanı

6 sezon boyunca 500 bin izleyiciye ulaşan Gergedan Yapım'ın ilk oyunu Yetersiz Bakiye, yeni macerası Yetersiz Bakiye- Hesap Kesim ismiyle seyircisiyle buluşuyor. Hikâyesini Pucca'nın yazdığı, Cengiz Şahin ve Devrim Tezcan Kaya yapımcılığında sahnelenecek komedi oyununda Turgut Tunçalp, Janset Paçal, Elif Uluğ, M. Fatih Özkan, Timur Ölkebaş ve Harun Özüağ yer alıyor. Tolga Yeter rejisiyle 11 Şubat'ta İzmir Konak AKM'de prömiyer yapacak oyun, 12 Şubat'ta Bursa'da, 19 Şubat'ta İstanbul Torium Sahne'de perde açacak.



15. yıla özel iki sergi

CerModern Çağdaş Sanatlar Merkezi 15. Yılını iki özel sergiyle kutluyor. İlki, Türk çağdaş sanatının usta isimlerinden Ali Teoman Germaner'in 1950'lerden bugüne uzanan sanat yolcuğunu ele alan ALOŞ: Dün, Bugün, Yarın sergisi, diğeri ise modern sanatın öncülerinden Wassily Kandinsky'nin 300'e yakın eserinin yer aldığı Mavi Süvari'nin Yolculuğu isimli sergi. İki sergi de Mart sonuna kadar devam edecek.



Şairlerin Sesi ilk kez İstanbul'da

Portekiz geleneksel müziğini hem kendi ülkesinin hem de dünyaca ünlü şairlerin sözleriyle buluşturarak Fado'ya yeni bir yorum getirdiği için 'Şairlerin Sesi' olarak anılan Cristina Branco yepyeni albümü Mãe (Anne) ile Türkiye'de ilk kez sahne alacak. Ünlü sanatçı 18 albümündeki en sevilen şarkılarından oluşan bir repertuvarla 16 Şubat'ta CRR'de hayranlarının karşısına çıkacak.



Simetri asimetri iç içe

Amerikalı çağdaş sanatçı, yazar ve küratör Jason Stopa'nın İçsel Anıt verdiği Türkiye'deki ilk kişisel sergisi Sevil Dolmacı Galerisi'nde açıldı. Eserlerinde analog ve dijitalin iç içe geçtiği çağdaş bir dil kullanan, renk, ışık ve mekân arasındaki ilişkiyi sorgulayan sanatçının sergiye özel ürettiği 16 eserden oluşan seçki 1 Mart'a kadar izleyicilerin beğenisine sunuluyor.