7/24 şehirde yaşam

Tanrıkorur anısına konser

20 Şubat 1938'de İstanbul Fatih'te doğan, Türk mûsikîsinin son dönemine udî, bestekâr, araştırmacı ve müzikolog olarak son derece önemli ve belirleyici imzalar atmış en önemli müzik insanlarından biri olan Cinuçen Tanrıkorur, adına düzenlenecek konserler anılıyor. 28 Haziran 2000'de hayatını kaybeden merhum sanatçıyı anmak için T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu tarafından, ölümünün 25. yılında bir anma konseri tertip edildi. Türk mûsikîsinin beste formlarının neredeyse tamamına yakınından, çeşitli makamlarda ve formlarda 505 bestesi bulunan Tanrıkorur'un eserlerinin seslendirileceği konserde, topluluğun kurucu sanat yönetmeni Ahmet Özhan da solist olarak yer alacak. Konsere 80 kişilik klasik-tasavvuf, mehter ve semazen grupları da eşlik edecek.





Çocuklar Karagöz kültürünü bağrına basıyor

Karagöz sanatçısı Cengiz Özek'in yazıp yönettiği çocuklara yönelik gölge tiyatrosu Çöp Canavarı 23 Şubat saat 14.00'da Enka Sanat'ta sahnelenecek. Özek, teknolojik gelişmelerin sanata katkısını yadsımıyor ama seyirciyle nefes nefese etkileşimin yerini asla tutmayacağını belirtiyor. Günümüzde çocukların sosyal medyaya olan düşkünlüğünü de kabul eden Özek, onların gerçek olana ilgilerini asla kaybetmediğini savunuyor ve şunları söylüyor: 'Çocuk seyircinin Karagöz'ü sanki bir canlı oyuncuymuşçasına sevmesi, kucaklaması internet çağında insanı şaşırtır bir gerçeklik sunuyor. Seyircimizin salonları doldurması ve kendi kültüründeki ve birçok dünya ülkesine örnek olmuş Karagöz kültürünü bağrına basıyor olması, kucaklıyor olması bize hep yepyeni oyunlar yapma şevkini veriyor.'





Pera'da Schubert Gecesi

Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi'nin, klasik müziğin güncel yorumcularını konuk ettiği Pera Klasikleri, Ludus Ensemble ile devam ediyor. 2013 yılında kurulan ve ismini Latince "oyun" anlamına gelen "ludus" kelimesinden alan Ludus Ensemble, Banu Selin Aşan, Eylül Umay Taş, Filip Kowalski ve Çağlayan Çetin'den oluşan bir müzik grubu. Ludus Ensemble ile Bir Schubert Gecesi konseri 22 Şubat akşamı Pera Müzesi'nin Kesişen Dünyalar: Elçiler ve Ressamlar sergisinin yer aldığı salonda müzikseverlerle buluşacak.





Küheylan 3. sezonunda perde açıyor

Çolpan İlhan & Sadri Alışık Ti- Tiyatrosu ve Piu Entertainment ortak yatrosu yapımı Küheylan, Barış Erdenk rejisi ile 3. Sezonuyla sahnede. Görkemli prodüksiyonuyla dikkat çeken oyun 21 Şubat'ta CKM'de 22 Şubat'ta Zor- Zorlu PSM'de perde açacak. Peter Shaf- lu Shaffer'ın gerçek bir hikayeden esinlene- fer'ın esinlenerek kaleme aldığı oyun, tutkularının rek esiri olup gerçekleştirdiği korkunç bir olaydan ötürü hastaneye yatırılan 17 yaşındaki Alan Strang (Ali Tepe) ile onu analiz eden ve iyileştirmeye çalışan psikiyatrist Martin Dysart'ın (Kerem Alışık) hikayesini anlatıyor.





Antik Mısır'a el ele yolculuk

Türkiye'nin ilk sanal gerçeklik müzesi Müzeverse, açıldığı ilk günden beri büyük ilgi görüyor. Bugüne dek 10 binden fazla ziyaretçiyi ağırlayan müze, bu kez çiftleri Antik Mısır'ın büyüleyici atmosferine davet ediyor. Excurio iş birliğiyle hayata geçirilen bu benzersiz serüvende çiftler, Giza Platosu'nun eşsiz manzarasında gezintiye çıkabiliyor, Büyük Piramit'in gizemli geçitlerinde birlikte yol alabiliyor. UNIQ İstanbul'da 23 Şubat'a kadar çiftlere uygun bilet kampanyası da oldukça cazip.



Erdok'un son dönem eserleri

85 yaşındaki ressam Neş'e Erdok'un, son iki yılda ürettiği yapıtlardan oluşan 37. kişisel sergisi sanatseverlerle buluşacak. Yapı Kredi bomontiada Galeri'de 20 Şubat'ta açılacak sergi, her gün 11.00-19.00'da ziyaret edilebilecek. Türk resminin önde gelen temsilcilerinden Erdok, sergideki eserlerinde günlük yaşamdan portreleri ve dünyada yaşanan güncel toplumsal konuları ele aldı. Sergi 8 Mart'ta sona erecek.



İlk kez konser verecekler

Borusan Sanat, iki farklı konserle müzik tutkunlarına unutulmaz anlar yaşatmaya hazırlanıyor. Piyanist Özgür Aydın ile aynı sahneyi paylaşacak olan Borusan Quartet, 19 Şubat'ta Süreyya Operası'nda Beethoven ve Franck'ın sevilen eserlerini yorumlayacak. 21 Şubat'ta Borusan Müzik Evi'nde, 39. Nova Muzak serisinde, ülkemizde ilk kez konser verecek olan Endonezyalı ikili Senyawa ve Japon-Fransız ortak yapımı PoiL Ueda art arda performans sergileyecek.